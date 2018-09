7 quán cafe sân vườn để thư giãn dịp nghỉ lễ ở Hà Nội

Ngủ dậy trễ rồi cùng cả gia đình ra ngoài ăn sáng, uống cafe trong một không gian thoáng đãng, mát mẻ sẽ là hoạt động giải trí lý tưởng dịp nghỉ lễ.

Dịp 30/4 và 1/5 này, nếu bạn không đi chơi xa, hãy dành thời gian thư giãn bên gia đình. Khi thời tiết vẫn đang rất mát mẻ, ngồi nhâm nhi ly cà phê vào buổi sáng muộn trong một quán cafe đẹp, có không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh sẽ thật tuyệt vời. Giá đồ uống tại những nơi này khoảng từ 30.000 đến 50.000 đồng.

1. Hệ thống Highlands Coffee

Highlands Cột Cờ trên đường Điện Biên Phủ là một trong những địa điểm đông khách những ngày trời đẹp. Ảnh: Highlands

Nhà hát lớn và Cột Cờ là hai địa điểm của Highlands Coffee luôn thu hút đông khách vào những ngày nghỉ, đặc biệt khi trời đẹp. Lợi thế của các quán này là rộng rãi, chỗ để xe thuận tiện và số lượng chỗ ngồi lớn. Highlands đã không còn là điểm hẹn mới mẻ với người dân thủ đô nhưng bất kỳ khi nào cần một không gian rộng rãi, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Highlands. Nhiều người không thích nơi đây vì phục vụ chậm nhưng vẫn chấp nhận cho một buổi hẹn hò cần sự thoải mái. Đồ ăn và uống vừa khẩu vị nhiều người. Nếu đói, bạn có thể gọi một rổ khoai tây chiên hoặc bánh ngọt, vừa ăn vừa nhâm nhi với ly cafe sữa đá.

2. Ozone Coffee - 21 Điện Biên Phủ

Ozone Coffee có không gian nhỏ nhắn nhưng xinh xắn đáng yêu. Ảnh: ZN

Mới khai trương được một thời gian ngắn, nhưng Ozone Coffee đã là điểm hẹn thú vị của nhiều bạn trẻ. Quán nằm ở phố Điện Biên Phủ, mặt tiền không rộng, hạn chế để xe nhưng không gian bên trong khá thú vị nhờ thiết kế hợp lý, tạo cảm giác thân thiện, dễ chịu. Nếu thích tận hưởng không khí trong lành, bạn có thể ngồi ở dãy bàn gỗ ngay sân vườn tầng 1 hoặc trên ban công tầng 2. Còn nếu muốn "ngả ngốn" hơn, bạn có thể vào bên trong nhà với hệ thống dãy ghế (bàn) hình hộp dạng bệt khá độc đáo. Hầu hết đồ gỗ trong quán đều là sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Quán có nhiều đồ uống thời thượng, phục vụ khá nhanh và bạn phải order rồi trả tiền trước.

3. The Kafe 18 Điện Biên Phủ

Khu ngoài trời ở tầng 2 của The Kafe sẽ khiến bạn thích thú ngay lần đầu tiên ghé thăm. Ảnh: The Kafe

Có mặt tiền nhỏ và lối vào chật chội, nhưng không gian bên trong, đặc biệt khu rooftop ở tầng 2 của quán The Kafe là địa chỉ lý tưởng cho bạn vào những ngày trời Hà Nội mát mẻ và nắng nhẹ. The Kafe là mô hình dành cho giới trẻ hiện đại và năng động, gồm có cả đồ ăn và uống theo phong cách phương Tây. Không gian ở đây được thiết kế tối giản, mộc mạc, tập trung vào các tiểu tiết và đem lại cảm giác gần gũi, thân thiện. Bạn có thể được thưởng thức những đồ ăn và uống lạ miệng, chưa từng "đụng hàng" ở đâu. Tuy nhiên, một trong những bất lợi ở The Kafe là thường khá đông đúc.

4. Cafe 98 số 110 Cầu Giấy

98 Cafe có hai không gian tách biệt bên ngoài và trong nhà. Ảnh: Cafe 98

Nằm khuất bên trong khách sạn Cầu Giấy, nhưng 98 Cafe có thể khiến bạn bất ngờ khi lần đầu tiên bước vào vì không gian rộng rãi, khá đẹp, chỗ để xe thoải mái, gồm cả khu ngoài trời và khu mái che. 98 Cafe vốn trước đây là M - Cafe của một ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn, dù đổi chủ nhưng thiết kế và hoạt động không thay đổi nhiều. Ban ngày bạn có thể ngồi giữa vườn vừa tâm sự chuyện trò, vừa nghe tiếng chim hót. Còn buổi tối nếu thích nghe nhạc sống, một căn phòng kế bên với sức chứa khoảng 100 người và hệ thông âm thanh chất lượng sẽ làm bạn hài lòng. Đồ uống ở đây khá bình dân, chỉ từ khoảng 20.000 đồng vào ban ngày.

5. Museum Coffee & Tea 36 Lý Thường Kiệt

Cafe Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thu hút nhiều khách nước ngoài. Ảnh: ZN

Nằm bên trong sân bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giữa phố Lý Thường Kiệt, Museum Coffee & Tea là một không gian thư giãn mở. Nếu đã thấy những quán cafe bụi vỉa hè xung quanh trở nên nhàm chán, bạn có thể thay đổi bằng không gian lãng mạn hơn với Museum Coffee & Tea. Đến đây vào buổi sáng sớm, bạn sẽ được tận hưởng không khí trong lành, với cây xanh, hoa rực rỡ và nắng gió chan hòa. Nơi đây là điểm dừng chân của nhiều khách nước ngoài ghé thăm bảo tàng hoặc dạo phố. Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những phiên chợ chiều, hay các sự kiện tìm hiểu về văn hóa truyền thống của người Việt. Nếu trời mưa, có không gian mái che cũng khá lãng mạn.

6. Phúc Thanh Garden

Phúc Thanh Garden giống như một công viên thu nhỏ giữa trung tâm thành phố. Ảnh: Phúc Thanh

Lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phúc Thanh Garden được gọi là công viên thu nhỏ trong lòng Hà Nội, là một không gian xanh rộng lớn hiếm hoi giữa đô thị đông đúc. Khu vườn nhỏ với ao cá, những cây cầu nhỏ...phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ tung tăng chạy nhảy. Không chỉ ngồi cafe thư giãn vào buổi sáng hay chiều tà, tại Phúc Thanh Garden, bạn sẽ được phục vụ đồ ăn với thực đơn phong phú. Đây còn là địa điểm tổ chức lý tưởng cho các cuộc triển lãm tranh ảnh, các buổi ngoại khóa, event nhỏ của những nhóm bạn bè, đồng nghiệp.

7. New Wind Cafe - 96 đường Chùa Hà

Từ khi mở cửa cách đây hơn một năm, lúc nào quán New Wind cũng đông khách.

Cùng với 98 Cafe, một quán khác ở khu vực quận Cầu Giấy luôn đông khách vào những ngày đẹp trời hoặc nghỉ lễ, đó là New Wind. Quán gần chùa Hà, view đẹp vì nằm bên cạnh hồ Nghĩa Tân, chỗ để xe thuận tiện, rất rộng rãi, chứa được tới hơn 100 khách. Dù vậy bạn có thể vẫn phải ra về nếu đến muộn vào "giờ cao điểm" hoặc khi có nhiều hội nhóm tổ chức các chương trình offline. Buổi sáng ở đây, quán phục vụ cả bún bò và miến ngan nên tiện cho bạn hẹn hò, lai rai từ sáng tới gần trưa. Đồ uống không đặc sắc nhưng phong phú và giá bình dân.

* Ngoài Highlands Coffee (chỉ dùng ô) và New Wind Cafe (khu mái che nhỏ), các quán kể trên đều có khu vực trong nhà để đề phòng thời tiết xấu, nhất là thời tiết dịp lễ 30/4 được dự báo có thể có mưa.

Tâm Anh