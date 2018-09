7 nơi đáng đi trong hành trình 70 quốc gia của cô gái người Anh

Với cô gái người Anh đã đi hơn 70 nước, Thái Lan, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Australia... là những nơi đáng để đi du lịch ít nhất một lần trong đời.

Eldridge, đến từ Portsmouth (Anh), đã chia sẻ những kinh nghiệm du lịch của mình trên ThisisInsider.

1. Paris (Pháp)

"Thành phố Tình yêu" không phải là nơi chỉ dành cho những cặp đôi đi du lịch. Eldridge cho biết cô đã trải qua 5 ngày ở thủ đô nước Pháp và rất yêu thích lối sống nơi đây.

"Bạn có thể dừng lại ở một quán cà phê phong cách Pháp ở ven đường mà chả ai để ý bạn đi một mình. Paris có rất nhiều công trình kiến trúc đẹp, bạn có thể dành 5-7 ngày chỉ để tham quan mà không thấy chán". Còn nếu bạn lo lắng về việc tìm đường đi lại lại ở một quốc gia nói tiếng Pháp, đừng ngại. Hãy sử dụng tàu điện ngầm. Nó sẽ rất hiệu quả cho bạn khám phá mọi nơi theo cách của riêng bạn.

2. Slovenia

Nếu bạn muốn thoát khỏi sự xô bồ, đông đúc của những thành phố du lịch nổi tiếng như Venice thì hãy đến Slovenia. Eldridge nói: "Quốc gia này không nằm trên hành trình du lịch của nhiều người. Vì vậy bạn sẽ không bắt gặp những đám đông như ở Italy hay các vùng lân cận. Ngoài ra, Slovenia là một trong những quốc gia không phát triển mạnh nhưng được đánh giá rất cao trong lĩnh vực du lịch ở châu Âu. Slovenia có vẻ đẹp của Áo và Thụy Sĩ".

Hãy đến Ljubljana để khám phá thủ đô của quốc gia Đông Âu này theo cách của riêng bạn. Dành chút thời gian lang thang quanh Ljubljana chiêm ngưỡng kiến trúc theo phong cách Baroque và các công viên, khu rừng trên núi cao ở ngoại ô là điều rất nên làm.

3. Thái Lan

Thái Lan, với thủ đô Bangkok, là quốc gia mà theo Eldridge rất sôi động. Thái Lan cũng là nơi ở châu Á khiến cô bị "sốc văn hóa" nhất. Thái Lan có những bãi biển đẹp và sôi động, nhưng điều thật sự gây ấn tượng là nền văn hoá Phật giáo và và những ngôi đền tuyệt đẹp. Người dân Thái vô cùng thân thiện, có thể coi đây là vùng đất của những nụ cười.

Thái Lan là đất nước du lịch, nên các du khách có thể dễ dàng đi lại với hệ thống đường giao thông thuận tiện, khách sạn đẹp và rẻ, các dịch vụ đảm bảo đáp ứng được cho nhiều du khách.

4. New Zealand

New Zealand ở khá xa và mất thời gian di chuyển, nhưng nếu bạn đang có kế hoạch cho một chuyến đi dài hoặc tiện đi thăm Australia thì đừng bỏ qua New Zealand. "New Zealand có phong cảnh tuyệt đẹp và hầu hết mọi người đều sẽ có chung quan điểm về một nơi nghỉ ngơi thư giãn dễ chịu", Eldridge nói.

Nơi ở, phương tiện di chuyển... tại New Zealand đều khá thuận tiện. "Có rất nhiều nhà nghỉ, khu cắm trại, khách sạn hay các nhà nghỉ bằng gỗ trong rừng rất lãng mạn. Bạn cũng có thể thuê một tour du lịch hay làm điều mà người dân New Zealand hay làm, đó là lái một chiếc ôtô nhà di dộng có thể đi và dừng ở bất kỳ đâu.

5. Thượng Hải (Trung Quốc)

Một trong những bài học rõ rệt nhất mà bạn có thể học được khi đi du lịch là sự hiểu biết sâu sắc về các nền văn hoá khác nhau. Eldridge nói: "Tôi đã nhận ra rằng tất cả mọi người đều có những nhu cầu cơ bản như nơi trú ngụ, thực phẩm và tình yêu, bất kể khi đến nơi nào trên thế giới. Nếu bạn đang tìm kiếm một kỳ nghỉ sẽ thách thức thế giới quan của bạn và dạy cho bạn về một nền văn hóa phong phú thì Thượng Hải là lý tưởng.

"Thượng Hải là một thành phố tuyệt vời, gấp 5 lần so với New York, và nếu có đi một mình thì cũng chả thành vấn đề. Thượng Hải có các tòa nhà cũ theo kiến trúc Pháp mọc ở bờ sông, khu mua sắm hiện đại nhộn nhịp ở đường Nam Kinh, một thiên đường mua sắm với mọi cửa hàng mà bạn cần", Eldridge nói thêm.

6. Thụy Sĩ

Nếu bạn yêu thích phong cảnh thiên nhiên thì đừng bỏ qua Thụy Sĩ. Eldridge nói: "Đây là một trong những quốc gia an toàn nhất với cơ sở hạ tầng tuyệt vời. Bất kỳ nơi nào ở quốc gia này cũng đều rất đẹp. Có những chuyến xe lửa đặc biệt để bạn có thể ngắm nhìn phong cảnh thật lãng mạn".

Bạn sẽ không gặp vấn đề gì về ngôn ngữ bởi hầu hết người Thụy Sĩ đều có thể nói tiếng Anh. Ban đêm ở đây cũng rất an toàn. Và nếu bạn có bị lạc, sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Hệ thống chỉ dẫn đường xá cũng rất thuận tiện nên bạn hoàn toàn yên tâm.

7. Australia

Australia là một trong những nơi dễ dàng nhất để đi du lịch, nhất là du lịch một mình. Và bởi vì nó dễ dàng nên nhiều du khách trẻ tuổi chọn ghé thăm nơi đây để trải nghiệm cuộc sống trước khi chính thức bước chân vào cuộc sống công sở.

Nếu chưa biết đi đâu ở đất nước rộng lớn này, bạn có thể tham khảo hành trình gồm: Bờ biển phía đông dành cho những người du lịch balo, đến Melbourne để mua sắm và tận hưởng cuộc sống sang trọng. Ngoài ra, bạn có thể sống như người Australia với các hoạt động ngoài trời phong phú để thấy như ở nhà giữa Australia xa xôi.

Tâm Anh