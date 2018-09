7 nét đáng yêu khách nước ngoài tìm thấy ở Việt Nam

Trang Happy Lifestyle Journal mới đây đã tổng hợp những chia sẻ của các du khách nước ngoài về những lý do họ chọn Việt Nam là điểm đến kế tiếp.

1. Phong cảnh đẹp nghẹt thở

Việt Nam có những kỳ quan được trao danh hiệu Di sản thế giới như vịnh Hạ Long, đảo Cù Lao Chàm, hang động Phong Nha Kẻ Bàng và phố cổ Hội An. Tất cả những địa danh này đều có vẻ quyến rũ riêng khiến khách du lịch một khi đã đến thì đều sững sờ bởi vẻ đẹp của thiên nhiên của đất nước nhỏ bé này.

Bên cạnh đó, thành phố trong sương Đà Lạt cũng khá được yêu thích và được mô tả như một thành phố châu Âu thu nhỏ nằm giữa cao nguyên bao quanh bởi rừng thông, vườn dâu tây và những biệt thự kiểu Pháp bí ẩn, lôi cuốn.

Một điểm đến nữa được Happy Lifestyle Journal nhắc đến là chùa Keo, Thái Bình, nơi khách thăm quan có thể tận hưởng cảm giác yên bình, tĩnh tâm và thưởng thức cảnh quan đẹp tựa tranh vẽ với những ngôi chùa cổ kính, cánh đồng lúa xanh rì trải rộng bát ngát.

2. Những trải nghiệm độc đáo

Bất cứ đâu ở Việt Nam cũng đều có một trải nghiệm không dễ dàng quên đối với du khách nước ngoài. Cho dù bạn đang đi thắng cảnh, khám phá các hang động hay nhìn những xe máy chở lợn trên đường phố hoặc làm một điều gì đó thiêng liêng hơn như đến thăm nghĩa trang của các anh hùng trong chiến tranh, bạn sẽ đều cảm thấy những điều mà không thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Và tất nhiên những ấn tượng mạnh mẽ đó sẽ không làm du khách phải thất vọng.

3. Được hoan nghênh ở bất cứ nơi nào

Người Việt rất thân thiện, dễ chịu và hiếu khách. Các du khách nước ngoài khi đến đây thường được chào đón với những nụ cười và hầu hết mọi người đều vui lòng giúp đỡ cho dù không nói được tiếng nước ngoài.

Chính sự hiếu khách cũng như lòng tốt của người dân Việt đã khiến thế giới phải ngạc nhiên. Ví dụ như người Huế rất thanh lịch, người Hội An thì trung thực... Và rất hiếm khi bạn bè quốc tế phải phàn nàn về những con người thô lỗ hay thiếu nhiệt tình ở dải đất hình chữ S.

4. Chi phí du lịch rẻ

Việt Nam được bình chọn là địa điểm du lịch có giá cả hợp lý và dễ chịu nhất so với hầu hết các nước khác trên thế giới. Trang Happy Lifestyle Journal còn so sánh cùng một số tiền du khách có thể thoải mái ở trong khách sạn 5 sao hay resort cao cấp nhất tại các địa điểm du lịch ở Việt Nam nhưng chỉ đủ tiền để ở một khách sạn 3 sao bình dân tại New York.

Hoặc nếu muốn tiết kiệm theo kiểu đi bụi thì các nhà nghỉ, homestay của Việt Nam còn rẻ hơn rất nhiều, ngay cả trong những thành phố đắt đỏ nhất như Hà Nội, Sài Gòn. Do đó, khách nước ngoài có thể trải nghiệm thoải mái hơn cũng như lưu trú lại đất nước này lâu hơn mà không lo tốn kém.

5. Đồ ăn tuyệt vời

Hương vị tinh tế, phong phú của ẩm thực Việt luôn được đề cập và công nhận trên những trang web uy tín của thế giới. Thậm chí các đầu bếp của Việt Nam còn được coi như các nghệ sĩ và được đánh giá cao về chuyên môn qua những món ăn thơm ngon đặt trưng như nem rán, bánh cuốn, phở... Có nhiều nơi trên thế giới cung cấp các món ăn Việt Nam nhưng thưởng thức tại chính quê hương của chúng mới thực sự cảm nhận được hết vị ngon tuyệt vời.

6. Cà phê hảo hạng

Dù là quán cóc ven đường hay trong những nhà hàng cao cấp thì bạn vẫn sẽ được uống cà phê nguyên chất thơm ngon đến từng giọt. Hương vị của cà phê Việt được đánh giá là rất độc đáo và phong phú, đúng như trong quảng cáo, chỉ cần nhấp một ngụm và nó sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời nhất trong trí tưởng tượng.

Đi dọc từ bắc vào nam, mỗi nơi lại có một hương vị và phong cách thưởng thức cà phê khác nhau khiến cho du khách không hề biết chán, và mỗi ngày đều phải uống ít nhất một ly để thỏa cơn thèm hoặc mua về làm quà.

7. Đất nước của những điều thần bí

Việt Nam đã bị tàn phá bởi chiến tranh và nghèo khó nhưng trong mắt khách nước ngoài, đất nước ta vẫn giữ được hầu hết vẻ đẹp tự nhiên và giá trị tinh thần quật cường. Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động thú vị mà du khách có thể thực hiện tại đây như cắm trại trong rừng nhiệt đới Cúc Phương, thăm động vật hoang dã hay lặn, lướt sóng ở những bãi biển tuyệt đẹp.

Bên cạnh đó các lễ hội truyền thống cũng thu hút được rất đông những vị khách quốc tế tò mò, hiếu kỳ. Mỗi một lễ hội đều mang những nét đặc sắc văn hóa vùng miền và ý nghĩa riêng vừa kỳ bí lại vừa hấp dẫn.

Hà Đan