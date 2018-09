7 món đồ thường hay bị bỏ quên khi đi du lịch

Sạc, thẻ nhớ máy ảnh, ổ cắm điện hay bản photo giấy tờ tùy thân tuy quan trọng nhưng lại hay bị bỏ ở nhà nhất.

Ngay cả khi bạn đã lên danh sách cẩn thận những thứ cần mang theo trong chuyến đi nhưng khả năng một trong số chúng bị bỏ quên ở nhà vẫn có thể xảy ra. Những vật dụng này thường là đồ ít dùng đến, hoặc chỉ dùng đến một vài lần trong suốt những ngày xa nhà nên chúng ta không nhớ tới khi xếp đồ.

Trên thực tế, việc quên những vật dụng thiết yếu này có thể gây ra cho bạn khá nhiều rắc rối. Do đó, hãy nhớ kiểm tra lại danh sách sau để đảm bảo chuyến đi suôn sẻ, an toàn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Sạc

Sạc điện thoại hay sạc máy ảnh không phải là vật dụng lúc nào cũng kè kè bên mình nhưng ai cũng đồng ý rằng, chúng cực kỳ quan trọng. Sẽ thật phiền phức khi điện thoại hay máy ảnh của bạn đã hết sạch pin trong khi còn rất nhiều việc cần đến nó.

Việc kiếm được chiếc sạc phù hợp với loại máy mình đang dùng, nhất là khi đang ở nước ngoài, không phải là chuyện đơn giản. Đó là chưa kể việc giá thành của chúng khá cao so với chi phí chuyến đi.

Tầm quan trọng của nó thì không phải bàn cãi nhiều nhưng đây lại là vật dụng bị bỏ quên nhiều nhất. Bởi lẽ, chúng ta thường có thói quen sạc cố trước khi ra sân bay và việc luống cuống xách đống hành lý lỉnh kỉnh sau đó hay khiến bạn quên béng mất bỏ sạc vào vali.

Bạn cũng nên mang theo các loại sạc không dây (nếu có) để thoải mái sử dụng khi ở ngoài.

Ổ cắm điện

Nếu chuẩn bị xuất ngoại, bạn nhất thiết phải tìm hiểu xem nơi đó sử dụng loại ổ cắm nào. Ở Việt Nam, hầu hết các thiết bị điện đều là loại 2 chấu nhưng rất nhiều nước trên thế giới, ngay cả trong khu vực như Singapore, Malaysia... họ cũng sử dụng loại ổ điện 3 chấu.

Ổ cắm chuyển từ 2 chấu sang 3 chấu. Ảnh: langkinhduhoc

Thiếu mất "bảo bối" này thì dù bạn có chuẩn bị đầy đủ dây sạc máy ảnh, sạc điện thoại hay các thiết bị khác thì chúng cũng trở nên vô dụng. Hơn nữa, việc mua ổ cắm chuyển từ loại 2 chấu sang 3 chấu trong quá trình du lịch là không hề dễ dàng, thậm chí còn khó hơn cả việc mua dây sạc.

Vì thế, để chắc ăn, hãy nhớ kiểm tra lại nhiều lần trước khi bắt đầu hành trình. Hiện có loại ổ cắm "All in one", nếu sử dụng loại này, bạn sẽ không phải lo lắng về ổ cắm điện ở mỗi quốc gia mình đến nữa.

Thẻ nhớ máy ảnh

Do khe cắm thẻ nhớ ẩn trong thân máy nên chúng ta thường có suy nghĩ chủ quan rằng, nó đã được bên trong quên luôn việc kiểm tra lại. Tuy nhiên, trên thực tế, rất có thể nó đã không còn ở vị trí cũ do ai đó đã mượn để xem hoặc chính bạn đã lấy ra mà không còn nhớ.

Thẻ nhớ máy ảnh không quan trọng bằng sạc hay ổ cắm điện nhưng với những ai đam mê chụp ảnh thì đây là việc thực sự rất khó chịu. Ngoài ra, ngay cả khi đã nhớ mang theo nhưng dung lượng không đủ cũng khiến bạn phải đau đầu nghĩ kế.

Mua một chiếc thẻ nhớ mới là giải pháp duy nhất, tuy nhiên, nếu bạn đang ở một địa điểm hẻo lánh, tách biệt với khu trung tâm thì cũng khá phiền phức.

Bản photo giấy tờ tùy thân

Ít ai quên mang theo giấy tờ tùy thân bởi chúng quá quan trọng. Nhưng bản photo của các tài liệu này thì không phải ai cũng nhớ tới. Theo kinh nghiệm của nhiều phượt thủ, việc luôn kè kè hộ chiếu hay các giấy tờ thuộc về nhân thân để rong ruổi khắp các nẻo đường thực sự quá mạo hiểm. Chúng có thể bị đánh rơi, bỏ quên hay mất cắp bất cứ khi nào.

Vì thế, các phượt thủ đưa ra kinh nghiệm rằng, thay vì mang theo bản gốc, bạn hãy photo ra làm nhiều bản và để mỗi nơi một ít: trong túi xách tay, trong vali, trong balo... và cầm chéo tài liệu của nhau (giữa những người trong đoàn) để nếu người này bị mất thì vẫn còn của người khác. Còn lại, bản gốc nên được để trong tủ an toàn ở khách sạn.

Bản photo còn có thể ít nhiều giúp bạn làm lại giấy tờ nhanh hơn, trong trường hợp bản gốc bị thất lạc.

Túi sơ cứu y tế

Bị đánh giá thấp bởi ít khi được dùng đến nên túi sơ cứu y tế hay bị bỏ quên ở nhà. Nhưng sẽ chẳng ai biết trước được những gì mình sẽ gặp phải dọc chuyến đi khi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là với các chuyến du lịch mạo hiểm. Đôi khi chỉ một vết cắt nhỏ, hay phồng rộp cũng có thể gây ra khó chịu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nếu bị uốn ván mà không được sơ cứu kịp thời.

Sẽ không quá tốn chỗ và nhiều tiền bạc khi đầu tư cho mình một túi đồ dùng sơ cứu y tế nho nhỏ bao gồm: bông băng, cồn, thuốc sát trùng, urgo hay một vài loại thuốc cơ bản. Chỉ khi gặp nạn, bạn mới biết chúng quan trọng nhường nào.

Túi nilon

Túi nilon (hay các chất liệu chống thấm nước) có thể được sử dụng để đựng quần áo bẩn, ướt hay dùng để phân loại các đồ vật, tránh lộn xộn khi để trong vali. Ở một số quốc gia, túi nilon không được phát miễn phí mà phải mua bằng tiền, hơn nữa cũng chỉ được bán ở một vài điểm cố định.

Vì thế, nên mang sẵn khoảng 10 chiếc túi trong hành lý của mình, phòng khi cần thiết. Tận dụng túi nilon thừa ở nhà cũng là một cách để giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường.

Dép lê

Nhiều người không quen đi giày khi đi bộ thì dép lê là lựa chọn hàng đầu với diện tích khá thoải mái và "dễ thở" với cử động chân. Nhất là khi đi du lịch biển, với đôi chân ướt mà xỏ vào đôi giày bít kín, nó sẽ không chỉ gây ra cảm giác khó chịu mà nhiều khả năng còn có thể mang tới một số bệnh ở bàn chân. Hiện nay, dép lê cũng có nhiều kiểu dáng và mẫu mã nên không chỉ phục vụ mục đích di chuyển mà còn khá thời trang khi kết hợp trang phục.

Shironeko