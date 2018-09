7 điểm đến kỳ thú chỉ có ở Dubai

Ski Dubai là khu công viên giải trí mùa đông khổng lồ được xây ngay trên vùng đất sa mạc ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất. Công trình giá 275 triệu USD này có chiều cao 85m và rộng 80m. Bên trong luôn duy trì nhiệt độ từ khoảng -1 độ C, bất chấp nhiệt độ bên ngoài trung bình là 25 độ C vào mùa đông và trên 40 độ C vào mùa hè.