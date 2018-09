6 quán bar, pub không thể bỏ qua giữa phố cổ Hà Nội

Nếu bạn muốn tìm kiếm một không gian sôi động của âm nhạc hay lắng đọng bên ly cocktail, thử tìm đến những quán bar, pub độc đáo dưới đây.

Mỗi nơi có một điều thú vị riêng mà phải thử bạn mới có thể cảm nhận được.

1. Funky B số 2 Tạ Hiện

Funky B nổi tiếng có nhiều DJ quốc tế biểu diễn.

Funky B, tên cũ là Funky Buddha là một trong những bar lâu năm ở phố cổ, ra đời từ năm 2008. Quán được thiết kế theo phong cách hiện đại mà gần gũi và được thay đổi cách bài trí theo từng năm nhưng luôn nhất quán về âm nhạc. Nếu đến sớm, khách có thể thưởng thức đồ uống với những bản nhạc House Deep electronic. Muộn hơn một chút là lúc những bản nhạc Funky House Electronic khuấy đảo không khí. Vào các ngày trong tuần, khách chuộng dòng nhạc Funky House Progressive thường tìm đến đây để thư giãn.

Một trong những điểm nhấn hút khách tại đây chính là chuỗi sự kiện Buddha Beat huyền thoại đươc tổ chức hàng tháng với những DJ quốc tế biểu diễn như DJ Jesse Garcia, Born To Funk, The Beatthiefs UK DJ Henry... Ngoài ra Funky B có international Residents DJ chơi hàng tuần vào thứ 3 và thứ 6 là DJ Matt Catseli đến từ Pacha Ibiza, anh đã chơi cho Pacha Ibiza 15 năm và là huyền thoại nơi đây. So với một số quán bar khác trong phố cổ, Funky B có diện tích khá lớn với 2 quầy bar mang 2 phong cách khác nhau. Nếu muốn trò chuyện với bạn bè, bạn có thể ngồi ngay quầy bar phía bên ngoài gần cửa ra vào, làm ly cocktail, rượu nhẹ, còn quầy bar phía trong thích hợp cho các chương trình DJ show buổi tối, nơi DJ sẽ trình diễn các bản nhạc sôi động trực tiếp trước mắt bạn. Quán mở cửa từ 8h tối tới khuya.

2. Polite Pub 5B ngõ Bảo Khánh

Những khung ảnh các ngôi sao điện ảnh huyền thoại được treo khắp nơi trên tường của Polite Pub.

Có mặt ở Hà Nội từ năm 1995, Polite Pub gây chú ý bởi chính cái tên, như một lời chào dễ mến mà du khách hi vọng về không gian Tây lịch sự, không kém phần thân thiện và gần gũi. Chủ quán tự tay décor cầu kỳ từ những bức poster của các bộ phim nổi tiếng Casablanca, bức hình ấn tượng về ban nhạc The Beatles, Rolling Stones, cho đến ngôi sao điện ảnh huyền thoại James Dean hay Elvis Presley cùng các hình tượng nghệ thuật nổi tiếng khác trên thế giới.

Các tối hàng tuần, Polite Pub bật nhạc jazz, muộn hơn một chút là rock sôi động, hoặc chọn nhạc theo yêu cầu của khách. Nếu muốn nghe nhạc sống, bạn có thể đến đây vào tối thứ 6 để thưởng thức các điệu Jazz, tối thứ 7 chìm đắm trong những giai điệu Acoustic ngọt ngào. Polite cho bạn nhiều sự lựa chọn từ những đồ uống mạnh như whisky, rượu Tequila, bia tươi, bia chai nhập khẩu từ Hà lan, Bỉ, Mexico, Đan Mạch… cho đến các loại cocktail đầy màu sắc. Đặc biệt, quán thường xuyên áp dụng chương trình giờ vàng mua 1 tặng 1 khi mua bia Heniken từ 17h đến 18h, cùng ưu đãi gần 50% cho bia tươi. Polite Pub mở cửa từ 16h cho thứ 2 đến thứ 5 và từ 16h30 các ngày cuối tuần.

3. Rockstore 61 Mã Mây

Không gian đậm chất rock của quán.

Nằm ở trung tâm của khu phố cổ và chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 10 phút đi bộ, Rockstore là một trong những quán bar chơi nhạc rock hay nhất Hà Nội. Đến với thiên đường của những người đam mê nhạc rock, các bạn trẻ có thể tận hưởng những giây phút giải trí sôi động cùng các nghệ sĩ DJ giỏi nhất châu Á, các ban nhạc rock, và hòa mình vào các sự kiện hấp dẫn được trình diễn mỗi tối tại đây.

Một không gian riêng được khách nước ngoài đặc biệt yêu thích tại quán chính là khoảng diện tích nho nhỏ trên vỉa hè dành cho du khách vừa muốn thưởng thức ly bia mát lạnh, khám phá sự tấp nập qua lại của người dân phố cổ.

Bạn cũng có thể tìm thấy cho mình ở đây các món ăn như burger, các món truyền thống Việt Nam, tex – mex. ... Tầng 1 bố trí quầy bar phục vụ tại chỗ với các thức uống có cồn như rượu, cocktail, mocktail, bia… và không quên bài trí một số salon cho khách đi theo những nhóm nhó. Muốn giải trí, hãy lên tầng hai để thư giãn và chơi bi-a ở bàn bi-a miễn phí. Nếu ban ngày, Rockstore phiêu với những bản nhạc nhẹ nhàng, thì đến tối, nơi đây mới thực sự chuyển mình mang đậm chất Rock, từ những bản nhạc rock mạnh, kết hợp với những poster các ban nhạc nổi tiếng trên thế giới, tất cả như tạo nên một bảo tàng nhạc Rock.

4. Prague Pub 38 Lương Ngọc Quyến

Prague lấy cảm hứng từ thủ đô xinh đẹp của Cộng hòa Czech.

Lấy cảm hứng từ sự nhẹ nhàng, quyến rũ đầy mê hoặc của thành phố Prague-thủ đô Cộng hòa Czech, Prague Pub đã hình thành, mang đến sự mới lạ, không ồn ã, xô bồ, mà hướng đến một không gian gần gũi. Đến đây bạn thỏa sức tận hưởng những ly cocktail ngon tuyệt được đặt trên thùng gỗ sồi, thưởng thức từng ly rượu mạnh trên nền nhạc house sôi động, lâng lâng với men bia Tiệp, thưởng nhạc và trò chuyện cùng bạn bè. Dù mới khai trương, Prague Pub thân thiện, rất biết chiều lòng khách bởi chính thực đơn đồ uống hấp dẫn từ các loại bia đặc trưng như Pilner Urquell, Budweiser, Corona, Heineken đến các loại cocktail Pinacolada, Long island, Mojito, Vodka martini.

Tầng 2 với sức chứa 70 người, nội thất ghế sofa, bàn gỗ, trang trí đèn tạo cảm giác hoài cổ, nhấn nhá thêm bởi một hàng ghế nhìn ra ngoài phố, trong ánh sáng vừa đủ, mang đến cho khách một góc riêng tư nhưng vẫn hòa chung với sự ấm áp, thân thiện xung quanh. Đặc biệt, Prague còn thiết kế một màn hình lớn dành cho khách đam mê bóng đá. Quán mở cửa từ 9h, đồ uống có giá từ 49.000 đồng.

5. Factory Bar 47 Hàng Buồm

Factory giống như một nhà máy thu nhỏ nhưng không chút khói bụi.

Factory là một quán bar mới khai trương hồi tháng 9 nhưng sớm thu hút sự chú ý bởi thiết kế độc đáo, sáng tạo. Mang thông điệp như chính cái tên, Factory thực sự giống như một nhà máy thu nhỏ với những bánh răng và dây chuyền treo khắp nơi trên tường. Một không gian đậm chất “bụi bặm” song vẫn toát lên sự hiện đại, trẻ trung.

Quán có thực đơn fastfood phong phú, mới lạ, tiêu biểu là 7 món burger và vô số các loại sandwich được biến tấu. Bên cạnh đó, không thể thiếu những bản nhạc sống sôi động, giúp bạn vừa chìm đắm trong âm nhạc, vừa nhâm nhi thưởng thức đồ uống và tán gẫu cùng bạn bè sau một ngày làm việc mệt mỏi.

6. Mao’s Red Lounge số 7 Tạ Hiện

Mao's Red Lounge đem đến một trải nghiệm đậm chất Á Đông.

Cũng nằm trong lòng con phố Tây sôi động nhưng Mao’s Red Lounge lại mang một diện mạo đậm nét Á Đông. Những chiếc đèn treo bọc ngoài bằng tranh Đông Hồ, đôi câu đối cho đến hình tượng Phật được đặt khéo léo trong không gian nội thất gỗ mộc mang lại sự thư thái, tĩnh tại cho tâm hồn du khách. Tầng 2 của Mao với điểm nhấn đặc biệt của mô hình võng kiệu đặt giữa phòng, từ những khoảng sáng tối đan xen với bức tranh về thổ cẩm của người vùng cao, hình ảnh dải đất hình chữ S mang đến sự hoài cổ, bí ẩn đầy thú vị.

Cảm giác thân thiện, gần gũi chính là điểm hấp dẫn ở Mao. Bạn có thể ngồi hàng giờ để tán gẫu với bạn bè, trên nền nhạc Pop, rock nhẹ nhàng và thưởng thức ly Whisky, Jim, Rum hay đổi vị với cocktail Special cá tính, Amaretto Sour đầy màu sắc. Quán mở cửa hàng ngày từ 16h đến khuya.

Theo VnTravellive