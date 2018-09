6 lý do Singapore được chọn là nơi tổ chức hội nghị Trump - Kim

An toàn, vị trí địa lý thuận tiện, giàu có là một trong những nguyên nhân.

Tại sao Tổng thống Mỹ và Lãnh đạo Triều Tiên lại không chọn DMZ (khu phi quân sự ngay biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc hay quốc gia trung lập như Thụy Sĩ - nơi Kim Jong-un đã trải qua 4 năm học tập khi còn nhỏ mà là Singapore? Khi nhìn nhận kỹ hơn thì bạn hoàn toàn có thể hiểu vì sao đảo quốc sư tử mới là nơi lý tưởng nhất để tổ chức cuộc Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều này.

1. An toàn

Theo SafeAround, trang web phân tích rủi ro, Singapore là quốc gia an toàn nhất ở châu Á và là quốc gia an toàn thứ 6 trên thế giới với hệ thống luật pháp nghiêm khắc, an ninh chặt chẽ. Ngoài ra, quân đội Singapore cũng được đánh giá rất cao với nghĩa vụ quân sự bắt buộc, không miễn bất cứ đối tượng nào đối với 6 triệu công dân.

2. Kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quan trọng

Singapore là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện uy tín, thu hút các tỷ phú và nhà lãnh đạo thế giới như Đối thoại Shangri-La (Hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương) diễn ra hằng năm. Vì vậy an ninh mức cao là điều cần thiết. Quốc gia này cũng là nơi có nhiều kinh nghiệm tổ chức các hội nghị "nhạy cảm" như cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sau 66 năm vào năm 2015, kể từ khi Đài Loan tách khỏi đại lục năm 1949.

3. Vị trí địa lý

Chỉ mất khoảng 7 tiếng bay từ thủ đô Bình Nhưỡng đến Singapore, ngắn hơn khoảng thời gian ngồi tàu 24 tiếng để đi Bắc Kinh của ông Kim Jong-un hồi tháng 3. Và cũng thuận tiện hơn nhiều so với việc di chuyển quãng đường dài nếu chọn nơi gặp mặt là Thụy Sĩ.

4. Đất nước giàu có

Là một nước phát triển và giàu có, Singapore sẵn sàng hỗ trợ chi phí cho cuộc hội nghị này. Ngày 2/6, khi được hỏi liệu Singapore có chịu phí tổ chức hội nghị thượng đỉnh hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen trả lời với báo giới rằng: "Hiển nhiên là có, chúng tôi tự nguyện góp một phần nhỏ trong cuộc họp lịch sử này". Đây là điều mà không phải quốc gia nào cũng có thể làm được.

5. Trung lập

Hơn 4 thập niên ngoại giao thân thiết với Bình Nhưỡng dù vướng phải lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, trước năm 2016, Singapore miễn thị thực do công dân Triều Tiên và trở thành điểm mua sắm, vui chơi cũng như chữa bệnh hàng đầu của họ. Đồng thời, Singapore cũng là đối tác thương mại và an ninh lớn của Mỹ.

6. Công bằng

Đất nước chỉ bằng dấu chấm nhỏ trên bản đồ thế giới này hiếm khi nhún nhường bất kỳ quốc gia nào, kể cả trước áp lực từ Mỹ. Họ luôn tuân theo luật pháp cứng rắn của mình. Năm 1994, Singapore đã cương quyết phạt một thiếu niên người Mỹ Michael P.Fay sau khi bị kết tội phá hoại xe hơi và tài sản nơi công cộng 6 roi mây mặc cho nỗ lực can thiệp xin giảm hình phạt của Tổng thống Bill Clinton. Sự kiện này thậm chí còn khiến quan hệ song phương hai nước Mỹ - Sing trở nên căng thẳng.

Vi Yến

Theo Time