5 ứng dụng luôn cài sẵn của những người mê xê dịch

Đừng chỉ dùng smartphone để chụp ảnh hay check in mạng xã hội, nó còn có hàng tá chức năng 'thần thánh' giúp bạn trong các chuyến vi vu nữa đấy.

1. Grabtaxi

Ở Việt Nam nếu di chuyển ở ba thành phố Hà Nội, HCM, Đà Nẵng thì không thể thiếu ứng dụng này. Nó giúp bạn đặt taxi giá tốt và không bị chặt chém hay chở đi vòng vòng, đỡ phải mất công trả giá. Đặc biệt ứng dụng Grabbike thần thánh dành cho TP HCM, Hà Nội với giá chuyến đi khoảng 4-5 km giá chỉ từ 15.000 đồng đến 200.000 đồng, rẻ hơn so với xe ôm, với người bắt xe không phải là dân bản địa.

2. Tripadvisor - xem gợi ý điểm vui chơi

Thông thường nếu bạn đi vào một thành phố hoặc địa điểm nào đó xa lạ, chưa biết nên đi đâu, ăn gì thì Tripadvisor là một lựa chọn tốt. Ứng dụng này sẽ giúp liệt kê ra những địa điểm vui chơi ăn uống, xung quanh khu vực bạn đang đứng.

Cách dùng: Lên kho ứng dụng search tên rồi cài vào, nếu bạn tới nơi mà không biết đi đầu thì bật 3G lên rồi tìm kiếm theo: Nhà hàng, Địa điểm vui chơi quanh khu vực bạn đang đứng.

Thông thường các du khách hay xài cái này để kiếm mấy quán ăn hoặc quán bar nhỏ, đặc biệt những món địa phương. Hoặc vào mấy pub nghe nhạc uống bia, những đánh giá trên Tripadvisor thì khá là chuẩn xác.

3. Map.me - Here Map - Google Map

Đây là 3 ứng dụng chỉ đường thần thánh mà bạn không thể không có. Google Map siêu chi tiết nhưng trong trường hợp bạn không muốn tốn 3G hoặc sợ hết pin điện thoại, load nhanh thì chọn 1 trong 2 ứng dụng Map.me với Here Map có bản down về dùng offline chỉ cần bật GPS lên là được. Here Map còn chức năng chỉ đường bằng giọng nói.

4. Skyscanner và ứng dụng của các hãng máy bay

Ứng dụng của các hãng máy bay thì bạn hay đi hãng nào cài hãng đó, cài để check lịch trình cũng như book vé khi cần thiết. Còn Skyscanner là ứng dụng giúp bạn so sánh vé máy bay của tất cả các hãng có đường bay trong chặng mà bạn chọn. Ví dụ chọn chặng Hà Nội - TP HCM nó sẽ liệt kê ra VietjetAir có vé 200.000 đồng, Jestar có vé 300.000 đồng, Vietnam Airlines có vé 500.000 đồng chẳng hạn.

5. Agoda và Booking

Nếu bạn đến một nơi nào đó và muốn tìm kiếm địa chỉ khách sạn để nghỉ ngơi thì đã có ứng dụng thần thánh Agoda. Bạn chỉ cần mở lên tìm quanh khu vực bạn đang đứng, hoặc tìm theo chế độ địa chỉ chính xác thì ứng dụng list ra cho bạn hàng tá những hotel, hostel, homestay… Từ dorm 100.000-200.000 đồng đến khách sạn 5 sao, villa trên chục triệu đồng, chọn cái nào giá cả hợp lý túi tiền, review tầm trên 7 điểm là được, đăng nhập rồi đưa số Visa vào book phòng, nhận ID xong check in.

Còn không muốn thanh toán liền thì xem review trên Agoda chọn khách sạn nào được, lấy cái tên qua Booking search, book phòng bên Booking không cần visa, mà thanh toán bằng tiền mặt khi nhận phòng.

Tuy những ứng dụng trên phục vụ khá đầy đủ nhu cầu của một chuyến đi nhưng để biết rõ nhất những khu vui chơi, ăn ở đâu thì nên hỏi dân địa phương họ sẽ chỉ. Đặc biệt là những chủ khách sạn, họ rất rành với những chổ này, lại còn có cơ hội tiếp xúc với dân bản địa nữa.

Theo Tripvivu