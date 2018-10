5 trải nghiệm không nên bỏ qua khi du lịch Kuala Lumpur

Kuala Lumpur Hop On Hop Off: Đến thăm một thành phố mới, bạn hãy thử trải nghiệm xe buýt du lịch Hop On Hop Off (HOHO). Chuyến xe đưa du khách đến những địa điểm nổi bật nhất của thành phố. Tại mỗi trạm dừng, du khách tự do khám phá xung quanh mà không cần hối hả sợ lỡ chuyến vì cứ mỗi 20 đến 30 phút sẽ có chuyến xe khác đến trạm. KL HOHO hiện có 21 trạm dừng tại các điểm đến nổi tiếng như tháp KL, tháp đôi Petronas, thủy cung Aquaria, chợ trung tâm, vườn hồ Lake Garden, vườn chim KL Bird Park...