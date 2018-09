5 hoạt động nên làm cùng người ấy mùa Noel

Không gian trắng xóa với lớp tuyết phủ dày cùng những ngôi làng Bắc Âu xinh đẹp tại Winter Sonata sẽ đưa các cặp đôi như lạc vào thế giới thần thoại.

Tiết trời mùa thu đông với những cơn gió se lạnh khiến mọi người thường có xu hướng muốn xích lại gần nhau hơn. Đây cũng là một trong những dịp tuyệt vời nhất trong năm để các cặp đôi "hâm nóng" tình yêu. Nhân dịp Giáng sinh sắp tới, bạn hãy "bỏ túi" 5 bí kíp lãng mạn dưới đây để cùng thực hiện với nửa kia vào dịp lễ lớn này nhé!

Tận hưởng mùa đông Bắc Âu

Tận hưởng mùa đông Bắc Âu trong tiết trời lạnh 10 độ C tại Winter Sonata là một trong những trải nghiệm thú vị và lãng mạn dành cho các cặp đôi. Đến với Winter Sonata, các bạn sẽ được đón chào lễ Giáng sinh trong không khí lạnh 10 độ C - nhiệt độ mùa đông chưa từng có tại Sài Gòn. Không gian trắng xóa với lớp tuyết phủ dày cùng những ngôi làng Bắc Âu xinh đẹp sẽ đưa các bạn như lạc vào thế giới như trong những câu chuyện thần thoại. Vé đang được bán tại đây hoặc bạn có thể mua vé tại Ticketbox.vn. Chương trình sẽ được bắt đầu từ ngày 18/12/2015 đến ngày 3/1/2016.

Tiết trời mùa thu đông với những cơn gió se lạnh khiến mọi người thường có xu hướng muốn xích lại gần nhau hơn.

Xem một bộ phim lãng mạn

Ngoài những bản nhạc với giai điệu quen thuộc, đậm chất thánh ca thì những bộ phim cũng mang lại một không khí riêng trong dịp lễ đặc biệt này. Những tựa phim chưa bao giờ hết hot trong mùa Noel có thể kể đến như Love Actually, The Holiday, Home alone, It’s a wonderful life… Chỉ cần nghĩ đến việc cầm tay người ấy, cùng ăn bỏng ngô và đắm chìm trong những cảnh phim đáng yêu, lãng mạn, mùa đông của bạn đã trở nên ấm áp.

Chuyện trò bên tách café nóng ấm trong một không gian độc - lạ

Một góc chung cư cũ, căn gác xép thơm mùi gỗ, tầng thượng của tòa cao ốc uy nghi… tất cả đều có sự hiện diện của những quán cafe ấm áp cho các cặp đôi đang muốn "hâm nóng" tình yêu. Dù nửa kia của bạn yêu thích phong cách lãng mạn, vintage, hoài cổ hay bí ẩn… thì tất cả đều có thể tìm được ở những quán cafe tại Sài Gòn. Bạn cũng đừng quên đặt trước để có chỗ ngồi đẹp, tránh trường hợp quán hết chỗ vì ngày lễ các quán thường rất đông.

Những quán cafe ấm áp dành cho các cặp đôi "hâm nóng" tình yêu.

Ăn tối trong ánh nến lung linh

Bạn và người ấy có thể cùng thưởng thức bữa ăn tối trong không gian lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Bạn nên lựa chọn một quán ăn ấm cúng với cảnh thành phố về đêm rực sáng. Như vậy, cho dù có đang giữa trời đông rét buốt thì hai bạn cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá nữa.

Dắt tay nhau mua sắm trong dịp sale cuối năm

Giữa tiết trời se lạnh, bạn có thể cầm tay người ấy vui vẻ dạo quanh các khu trung tâm thương mại, chọn lựa những món hàng mình yêu thích từ lâu nhưng giờ mới được giảm giá. Hoặc để tạo bất ngờ, bạn hãy "order" đôi găng tay, chiếc áo ấm hay thỏi son đang khiến các chị em ưa thích được sale với giá "siêu mềm".

Mua sắm cũng là một trong những hoạt động thú vị các cặp đôi nên làm mùa Giáng sinh.

Thu Ngân