5 điểm du lịch dễ đi lại quanh thủ đô dịp nghỉ lễ

Chèo thuyền ở hồ Quan Sơn, leo núi Ba Vì hay thử cảm giác bốn mùa trên Tam Đảo là những trải nghiệm thú vị nếu bạn ở Hà Nội nghỉ lễ.

1. Các khu du lịch quanh Ba Vì

Nhà thờ đổ ở vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Vietnamplaces.

Cách Hà Nội khoảng 50 km, Ba Vì là nơi du lịch hấp dẫn nhiều du khách. Chỉ sau một giờ đi bằng ô tô, các bạn có thể đặt chân tới vùng đất với nhiều cảnh đẹp hoang sơ, sông núi non nước hòa quyện. Tại đây có rất nhiều khu di tích nổi tiếng trong số đó có một số được xếp hạng như đền Thượng - đền Trung - đền Hạ. Nếu bạn là một người yêu thích những cung đường núi, hãy tới với vườn quốc gia Ba Vì - rừng nguyên sinh duy nhất còn sót ở Việt Nam, nơi có khí hậu trong lành và mát mẻ, với hơn 1.200 loài thực vật trong đó có 21 loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam.

Ngoài ra ở Ba Vì còn có các khu du lịch nổi tiếng để bạn ghé chân như: Khoang Xanh, Suối tiên, Ao Vua, Thiên Sơn Suối Ngà, Hồ Tiền Sa, Đầm Long, rừng tự nhiên Bằng Tạ... Du khách đến đây có thể ngồi ngắm khung cảnh sông hồ, núi rừng, thưởng thức những dàn đồng ca của các chú chim vùng núi, câu cá trên các nhà nổi, hoặc thuê xuồng cao tốc để lướt ván, bơi thuyền trên hồ.

2. Khu du lịch sinh thái hồ Quan Sơn

Ảnh: Linh Linh.

Cách Hà Nội gần 30km về phía Tây, được bao quanh bởi năm xã của huyện Mỹ Đức, rộng 850 ha. Đây là một quần thể hồ, núi, rừng cây rộng lớn. Du khách đến với khu du lịch sinh thái Quan Sơn có thể cắm trại, đi bơi thuyền, câu cá, leo núi, tắm hồ… thăm các động Linh Sơn, Ngọc Long… Ở đây còn có nhiều ngôi chùa cổ như chùa Linh Sơn, chùa Cao, chùa Hàm Yến… Phương tiện đi có thể là xe máy, nếu đi theo gia đình nên đi ô tô.

3. Thung Nai - Hòa Bình

Thung Nai nép mình vào trong lòng hồ thủy điện sông Đà. Ảnh: tamtay.

Nằm cách Hà Nội khoảng 100km và cách trung tâm TP Hoà Bình hơn 20km, thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, đến Thung Nai, bạn sẽ có thể dạo chơi trên thuyền ngang mặt hồ, thám hiểm các con suối và hang động ven hồ. Khu nhf nghỉ tại đây cũng hỗ trợ các hoạt động cắm trại, tiệc nướng ngoài trời. Tại Thung Nai có đặc sản cá suối rất được ưa chuộng. Được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn”, Thung Nai là nơi có phong cảnh đẹp và hữu tình nhất lòng hồ sông Đà, là sự kết hợp hoàn hảo của sông và núi.

4. Hồ Đại Lải

Ảnh: Flamingo Đại Lải.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, hồ Đại Lải là nơi khách du lịch có thể dạo chơi, ngắm cảnh, đi du thuyền mặt nước, tắm mát, câu cá, leo núi, đi rừng. Đải Lải là khu nghỉ dưỡng hấp dẫn với cảnh thiên nhiên đẹp, dịch vụ tốt. Tại đây, bạn cũng có thể đi thăm làng bản người Sán Dìu, nghe hát Soọng cô, thưởng thức các món ăn dân tộc hoặc thăm hang Dơi, đi dạo trong những cánh rừng thông bạt ngàn… Ngoài ra hiện có những tour mở rộng đi thăm quan như: Khám phá vùng hồ Đại Lải bằng thuyền buồm, du thuyền; thăm quan khu Hang Dơi, Giếng Trời, du ngoạn vùng rừng núi Đại Lải; tìm hiểu, khám phá đời sống thôn quê cũng như văn hóa tại địa phương…

5. Tam Đảo

Ảnh: Checkinvietnam.

Cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km, khu du lịch Tam Đảo có phong cảnh núi non hùng vĩ, bao quát cả một vùng đồng bằng Bắc bộ rộng lớn. Khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình là 18 - 25 độ C, Tam Đảo là nơi nghỉ mát lý tưởng với sự luân chuyển rõ rệt 4 mùa trong một ngày: Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của mùa đông. Tháp truyền hình, đền bà Chúa Thượng Ngàn, thác Bạc, sân golf, nhà thờ cổ Tam Đảo… là những địa danh thăm quan không thể bỏ qua khi lên Tam Đảo. Về ẩm thực, đừng quên thưởng thức món ngọn su su xanh mướt được trồng vô cùng phổ biến tại nơi đây.

Hạ Miên tổng hợp