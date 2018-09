5 điểm đến 'làm mưa làm gió' những ngày đầu năm 2017

Hồ nước xanh ở Hải Phòng, đảo chè ở Nghệ An, 'Tuyệt tình cốc' ở Ninh Bình hay chùa trong MV 'Lạc trôi' đang khiến dân du lịch đứng ngồi không yên.

'Cửu Trại Câu' ở Hải Phòng

Những ngày cuối năm 2016, đầu năm 2017, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch, dân du lịch xôn xao về một hồ nước xanh biếc đẹp mê hồn ở Hải Phòng. Điểm đến này được gắn với cái tên "Tiểu Cửu Trại Câu", nằm tại xã An Sơn (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Hồ nước rộng khoảng 20 ha, được bao bọc bởi dãy núi đá vôi Trại Sơn. Màu xanh bí ẩn của nước hồ là do ảnh hưởng của núi đá vôi xung quanh và chất tạo thuốc nổ. Độ đậm nhạt của màu xanh hồ nước xã An Sơn thay đổi nhiều lần trong ngày, tuỳ thuộc vào mây trời. Mỗi tuần, có hàng nghìn lượt khách tới tham quan, chụp ảnh tại địa điểm "check in sống ảo" lý tưởng này.

Hà Nguyên tổng hợp