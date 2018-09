5 bãi tắm thiên đường trên đảo ngọc Boracay

White Beach, Bulabog, Banyugan, Ilig Iligan và Puka là năm bãi biển đẹp mê hoặc mà bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến thiên đường Boracay cũng phải ghé qua.

Được mệnh danh là thiên đường du lịch ở Philippines và được tạp chí Travel and Leisure bình chọn là hòn đảo tốt nhất thế giới, Boracay đẹp rực rỡ giữa trùng khơi với 12 bãi biển bao quanh như những viên ngọc đính trên chiếc vương miệng lấp lánh. Nổi bật trong số đó là 6 bãi biển tuyệt đẹp, bao gồm: White Beach, Bulabog, Banyugan, Ilig Iligan và Puka.

1. White Beach

White Beach là bãi biển tấp nập nhất và cũng là bãi biển đẹp nhất ở Boracay.

Là khu du lịch chính của Boracay, White Beach nổi tiếng với bãi cát trắng phau trải dài dọc bờ biển cùng những hàng dừa cao vút, đều tăm tắp. Mặc dù dưới cái nắng gay gắt nhưng khi bước chân trần trên cát bạn cũng không hề có cảm giác nóng rát, trái lại, từng hạt cát mịn màng, óng ánh len lỏi giữa những ngón chân khiến du khách sảng khoái và thích thú.

Bên cạnh biển xanh cát trắng, White Beach còn hấp dẫn du khách bởi những hoạt động ngoài trời náo nhiệt cùng những quán bar, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng mọc lên dọc bờ biển dài 4km. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho du khách ngắm hoàng hôn và đón bình minh. Ngoài ra, nếu may mắn đến đây vào dịp lễ hội, du khách còn có cơ hội thưởng thức các show diễn múa lửa rất độc đáo và hấp dẫn.

Đến tối, bạn hãy thử thưởng thức bữa tối với hải sản, tôm hùm, cua, cá biển trên bàn tiệc với ánh nến lung linh, trên nền nhạc sống của các ca sĩ ở quán bar, nhà hàng. Tiếng sóng biển rì rào bên bàn tiệc chắc chắn sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính nhất.

2. Bulabog

Nằm ở phía bờ Đông của đảo ngọc Boracay, trái ngược với White Beach, Butalog lại là nơi lý tưởng cho việc đón bình minh. Từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, gió bấc lại thổi vào hòn đảo, tạo điều kiện cho du khách ưa thích môn thể thao lướt ván diều và lướt sóng đến thỏa mãn niềm đam mê. Dọc đường bờ biển Butalog có mở nhiều trường dạy lướt ván diều cùng nhiều quán bar ăn theo nhu cầu của các học viên, đồng thời phục vụ những du khách muốn tìm đến sự yên tĩnh.

3. Banyugan

Banyugan là một trong những bãi biển tuyệt vời nhất cho những ai thích nằm tắm nắng và ngắm nhìn làn nước trong xanh. Bãi biển dài 100m này được thiên nhiên ưu đãi với những làn nước pha lê trong veo mà bạn có thể chiêm ngưỡng từ bờ hoặc đắm mình trong thế giới nhiệt đới thần tiên. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm lặn biển và chèo thuyền Kayak lý tưởng với mặt nạ và ống thở phục vụ miễn phí cho khách nghỉ trong resort trên đảo.

4. Ilig Iligan

Khi du lịch đến Boracay, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội ghé thăm bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp Ilig Iligan. Ilig Iligan tuy có diện tích khiêm tốn so với những bãi biển còn lại nhưng do là nơi chủ yếu để người dân địa phương đánh bắt cá nên vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Thời gian lý tưởng trong năm để đến với Ilig Iligan là từ tháng 5 đến tháng 10, khi mà những cơn gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Những lúc biển lặng, du khách có thể thỏa thích lặn ngắm những rặng san hô tuyệt đẹp. Tuy nhiên khi biển động, những con sóng to ở đây chỉ thích hợp cho những ai dày dặn kinh nghiệm bơi lội.

5. Puka Shell

Puka Shell có đường bờ biển dài 800m, nằm ở mũi phía Bắc của hòn đảo Boracay, cách White Beach 10 -15 phút nếu đi bằng xe tricle. Bãi biển này không chỉ hấp dẫn khách du lịch bởi làn nước trong veo, bãi cát trắng phau mà còn bởi nó là nơi lý tưởng cho du khách trải nghiệm một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Phillipines, Shangri-La's Boracay Resort & Spa. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng bày bán đồ trang sức, đồ lưu niệm thủ công từ biển cũng là nét độc đáo trong mắt du khách tới đây.

Trần Quỳnh (theo Cnntravel)