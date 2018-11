4 tiệm cà phê mang đến cảm giác hoài niệm ở Đà Lạt

Still cafe, Home cafe hay Quán của thời thanh xuân... khiến bạn như đang ở nhà.

Still cafe

Quán cà phê thiết kế theo kiểu căn nhà xưa đang là "hot trend" ở Đà Lạt. Still cà phê cũng vậy, đây chỉ là một căn nhà gỗ, lợp mái tôn hoen gỉ, phía trước là khoảng sân nhỏ trồng đủ loại rau như trong vườn nhà, tạo cảm giác gần gũi cho khách vãng lai.

Bàn ghế đơn sơ, quán cũng khá nhỏ nhưng đây lại là nơi lý tưởng để bạn nhâm nhi ly cà phê kết hợp chụp ảnh sống ảo. Mỗi góc của quán đều có thể cho một bức ảnh khó có thể chê được, nhất là vào ngày nắng ấm. Tuy nhiên, những ngày mưa thì bạn phải chật vật kiếm chỗ trú, khá bất tiện. Đồ uống tạm ổn, dao động ở khoảng 20.000 - 47.000 đồng một món, quán mở cửa từ 7h - 22h mỗi ngày.

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Đà Lạt.

Ông Ba bà Ba

"Ông Ba bà Ba" có cái tên khá ngộ nghĩnh nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Nam Hồ, hơi khó tìm do đường đi quanh co, nhiều ngã rẽ nên quán thường không đông khách, dù là vào cuối tuần. Không gian bên trong thoáng do trần nhà thiết kế cao, kết hợp nhiều chậu cây treo lủng lẳng khắp nơi. Nội thất bàn ghế trang trí khắp phòng theo phong cách vintage biến nơi đây như một vườn hoa trong nhà, tạo cảm giác thư giãn cho khách đến quán.

Bên ngoài là dãy nhà lồng trồng rau, xung quanh quán cây cối bao phủ um tùm, không khí trong lành, mát mẻ. Ở đây ưa chuộng nhạc cổ điển, làm bạn như đang được sống ở những thập niên trước. Nước uống chăm chút phần trình bày nên khá bắt mắt, hấp dẫn nhưng hương vị không có gì đặc biệt. Giá đồ uống dao động từ 20.000 - 50.000 đồng, tiệm mở cửa từ 8h - 21h mỗi ngày.

Địa chỉ: 59A, Nam Hồ, phường 11, Đà Lạt.

Home cà phê

Chiếm một góc nhỏ trên đường Cô Giang, Home cà phê như một căn nhà chia làm nhiều phòng, mỗi căn phòng đặt một bộ bàn ghế salon cho khách ngồi uống trà, trò chuyện hay dùng bữa như đang ở nhà của mình. Không gian mỗi phòng riêng không rộng nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng, sum vầy. Trước hiên là vườn hoa hồng môn, phong lan... cho khách ngắm cảnh trên bộ bàn ghế mộc mạc.

Home cà phê không có wifi, những vị khách của quán thường thích bỏ ra hàng giờ đồng hồ trò chuyện tâm tình hơn là cắm đầu vào điện thoại như một thói quen. Ở Home, ngoài món yogurt dâu tằm khá được ưa chuộng ra thì bánh mỳ xíu mại và hủ tiếu là hai món bán chạy nhất. Vị khá ổn, đặc biệt là bánh mỳ giòn và thơm, khiến bạn muốn ăn mãi không dừng. Giá đồ ăn thức uống tầm 30.000 - 55.000 đồng, quán mở cửa từ 8h - 22h30 mỗi ngày.

Địa chỉ: 3Bis/4 Cô Giang, phường 9, Đà Lạt

Quán của thời thanh xuân

Là một gợi ý không tồi nếu bạn thích không gian nhẹ nhàng, thoải mái, Quán của thời thanh xuân là điểm hẹn lý tưởng vào mỗi buổi chiều thảnh thơi ở Đà Lạt dành cho bạn. Vẫn kiểu quán xưa cũ, không gian gần gũi, chiếm trọn cảm tình của khách đến chơi. Nhân viên khá thoải mái, thân thiện, có hôm quán nghỉ bán thì chủ quán đặt chiếc bảng thông báo viết tay ngay sát cổng nhưng khách có nhu cầu chụp ảnh, tham quan nếu đã lỡ cất công đến thì vẫn được hoan nghênh.

Các món mứt, bánh quy ở quán được thực khách ưa chuộng, nhâm nhi cùng ly trà nóng vào ngày thu lành lạnh là "hết sẩy". Trước hiên nhà là bức tường dán đầy giấy ghi nhớ cho những người từng đặt chân đến đây viết lên tâm tình, điều ước... để chia sẻ cùng người lạ cũng khá hay ho. Quán mở cửa từ 8h đến 22h, thỉnh thoảng nghỉ bán, bạn có thể kiểm tra qua trang Facebook của quán trước khi đến cho chắc chắn.

Địa chỉ: 9, Triệu Việt Vương, Đà Lạt.

Vi Yến