4 thiên đường ngọt ngào cho tín đồ mèo Kitty ở châu Á

Quán cà phê tràn ngập hình ảnh cô mèo hồng ở Đài Bắc, Hong Kong, Bangkok và Seoul sẽ đưa thực khách lạc vào xứ sở thần tiên.

Sức hấp dẫn của cô mèo không có miệng Kitty dường như chưa bao giờ hết hot. Ở châu Á, có 4 quán cà phê dành riêng cho fan của "ngôi sao" nổi tiếng này với tông màu hồng ngọt ngào cùng các vật dụng trang trí dễ thương.

1. Đài Bắc, Đài Loan

Trong 4 quán thì địa chỉ ở Đài Bắc, Đài Loan là nổi tiếng hơn cả. Mỗi ngày, nơi đây tiếp đón rất đông các fan của cô mèo hồng từ khắp nơi trên thế giới.

Với phong cách trang trí màu hồng đặc trưng, Hello Kitty cafe rất nổi bật trên con phố nhỏ. Khi bước qua cánh cổng, thực khách sẽ bước vào một thế giới thần tiên, nội thất đều được thiết kế trên màu trắng và hồng rất dễ thương. Các nhân viên nữ đều mặc đồng phục lấy cảm hứng từ trang phục của những cô hầu phòng kiểu Pháp.

Không chỉ vật dụng trang trí mà tất cả các món ăn được phục vụ như bánh ngọt, bánh quy, nước uống đều có bóng dáng của mèo Kitty, làm thỏa lòng các fan.

Quán ở địa chỉ số 90 khu 1 đường Daan, quận Daan, Đài Bắc; mở cửa từ 11h30 sáng đến 10h đêm. Ga tàu điện gần nhất: Zhongxiao Fuxing.





2. Seoul, Hàn Quốc

Hãy sẵn sàng trở về tuổi thơ với một quán cà phê nơi bạn sẽ ngập chìm trong thế giới Hello Kitty. Ở bất cứ đâu trong quán, từ những chiếc bánh, thìa muỗng, cốc, đĩa ăn, giấy ăn, ghế sofa, tranh tường, cho tới nhà vệ sinh cũng được trang trí bằng hình ảnh cô mèo hồng.

Nằm ở Hongdea, quán rất nổi tiếng với các sinh viên đại học Honggik, đặc biệt là sau giờ tan học. Quán mở từ 11h trưa tới 12 đêm.

Bến tàu gần nhất: Đại học Hongik.

3. Hong Kong

Quán Hello Kitty Secret Garden là quán cà phê mang "thương hiệu" cô mèo hồng đầu tiên ở Hong Kong, thuộc khu Tai Hang. Tai Hang nằm phía Đông Nam Causeway Bay, gần đây đang trở thành tụ điểm ăn uống với nhiều cửa hàng cà phê, các quán ăn vặt nổi tiếng.

Quán có khuôn viên nhỏ hẹp, chỉ kê vừa vài chiếc bàn và không thực sự nổi bật như những chi nhánh còn lại, tuy vậy cũng phần nào đáp ứng được tình yêu của những người yêu mến mèo Kitty.

Địa chỉ: 19 Ormsby, Hong Kong. Ga tàu gần nhất: Tin Hau.

4. Bangkok

Không chỉ là một quán cà phê thông thường, Hello Kitty cafe ở Bangkok được coi như một bảo tàng thu nhỏ với nhiều khu: khu cafe, khu shopping hay khu spa.

Đây thực sự là một xứ sở diệu kỳ mà bất cứ cô nàng nào cũng từng mơ ước. Bạn có thể tìm thấy mọi sản phẩm từ đồ dùng học tập đến vật dụng cá nhân mang hình cô mèo hồng đáng yêu này.

Quán nằm trong khu Siam Square 1, nơi vốn dĩ rất tập nập, đông vui ở trung tâm thủ đô Bangkok. Quán có 3 tầng, tầng 1 là Hello Kitty shop và một phần mini spa - nơi bạn có thể thư giãn và tân trang bộ móng tay trước khi ra về. Tầng 2 và 3 là quầy take away cho khách mang đi và không gian quán cà phê rộng lớn với những chiếc ghế bọc đêm da siêu "cute".

Quán mở từ 10h sáng tới 10h tối, bến tài BTS gần nhất là Siam.

SuZi Nguyễn