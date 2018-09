4 resort xa hoa ở Bali nơi sao Hoa ngữ tổ chức hôn lễ

Lưu Khải Uy - Dương Mịch, Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long hay Từ Nhược Tuyên đều lựa chọn những khu nghỉ sang trọng nhất trên đảo Bali.

Bali - hòn đảo xinh đẹp ở Indonesia là nguồn cảm hứng điện ảnh và văn học bất tận cho các nghệ sĩ thế giới, trong đó có các sao Hoa ngữ. Cảnh đẹp thần tiên, không gian riêng tư cùng vị trí thuận lợi, không quá xa Trung Quốc mà nhiều ngôi sao của nền điện ảnh đất nước tỷ dân đã chọn nơi đây làm nơi nên duyên vợ chồng. Các địa điểm được chọn thường là những khách sạn cao cấp, resort xa hoa mà khách bình thường ít có cơ hội đặt chân tới.

Resort cao cấp Bulgari

Đây là nơi tổ chức đám cưới Lưu Khải Uy và Dương Mịch vào năm 2014.

Không gian tiệc cưới của Lưu Khải Uy và Dương Mịch ở resort Bulgari.

Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Lưu Khải Uy - Dương Mịch kết hôn ngày 8/1/2014 tại khu nghỉ dưỡng 6 sao Bulgari trên đảo Bali. Tài tử đến từ Hong Kong đã bao trọn khu nghỉ từ ngày 6/1 để gia đình và bạn bè nghỉ ngơi và chuẩn bị hôn lễ một cách tỉ mỉ.

Đám cưới được tổ chức ở khu vực ngoài trời của resort, với chòi cao, hướng ra nhìn ra biển. Khu nghỉ này còn triển khai một gói dịch vụ riêng biệt dành cho những khách hàng thượng lưu muốn tổ chức đám cưới tại đây, với lời quảng cáo là sẽ đem lại cho bạn một kỷ niệm hoàn hảo và không thể quên trong đời, đương nhiên có mức giá cũng rất choáng váng.

Resort nằm tại Uluwatu, Bali, có giá từ 15 triệu đồng đến 70 triệu đồng một đêm vào ngày cao điểm.

Ayana Resort and Spa

Đây là nơi tổ chức đám cưới của tài tử Nghiêm Khoan và vợ là diễn viên Đỗ Nhược Khuê vào ngày 22/3/2014. Nghiêm Khoan nổi tiếng với các vai diễn trong Khuynh Thế hoàng phi, Tùy đường diễn nghĩa, Tân Thủy Hử. Resort cũng nơi diễn ra đám cưới hôm 20/3 của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - cặp tình nhân ngọt ngào từng nổi danh với vai diễn Tứ ca và Nhược Hy trong Bộ bộ kinh tâm.

Nghiêm Khoan và Đỗ Nhược Khuê

Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi.

Hai đôi uyên ương nổi tiếng lựa chọn khu nghỉ này bởi không gian thần tiên choáng ngợp. Giống như đám cưới của Lưu Khải Uy, đám cưới của Nghiêm Khoan và Đỗ Nhược Khuê, Ngô Kỳ Long và Nhược Hy - Lưu Thi Thi cũng được cử hành ngoài trời, trên khoảng sân hướng ra biển với sự chuẩn bị công phu, khiến cộng đồng fan xuýt xoa, trầm trồ.

Ayana Resort and Spa là một trong những resort sang trọng bậc nhất ở Bali, từng đạt nhiều giải thưởng về resort tốt nhất thế giới, tốt nhất châu Á, điểm đến lý tưởng cho đám cưới và kỳ nghỉ trăng mật trong nhiều năm liền.

Tại Ayana Resort, du khách có thể ghé qua Rock bar - một trong những quán bar nổi tiếng nhất thế giới, tọa lạc trên một mỏm đá thấp ngay trước biển, cũng từng lọt vào nhiều danh sách bình chọn của các chuyên trang du lịch.

Khu nghỉ nằm tại Jimbaran, Bali, cung cấp nhiều gói dịch vụ cưới ngoài trời trên diện tích 3.000 m2. Giá nghỉ ở Ayana Resort and Spa khá "dễ thở", từ khoảng 4 triệu đến 7 triệu đồng một đêm.

The Edge

Đám cưới của nữ diễn viên Cơn lốc tình yêu được tổ chức tại resort The Edge, sau gần 2 năm bên nhau cùng ông xã Lý Vân Phong (Sean Lee) với khoảng 100 người thân và bạn bè.

The Edge được đánh giá là một trong những resort riêng tư số 1 tại Bali, mang lại cho bạn cảm giác yên tĩnh, hoàn toàn không bị làm phiền từ lúc khách hàng đặt chân vào khu nghỉ trở đi. Nằm trên một vách núi cao hơn hẳn so với các khu nghỉ còn lại, The Edge giúp bạn có một tầm nhìn toàn cảnh, không bị che khuất và là nơi tuyệt vời để ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày.

Giá thuê ở The Edge rất đắt đỏ, tầm 30 triệu đồng nhưng thường xuyên bị hết phòng. Ngoài khu phòng nghỉ, resort còn cung cấp dịch vụ sân tennis, bowling, phòng karaoke, quầy bar riêng tư...

Alila Villas Uluwatu resort

Tài tử Hong Kong Chung Trấn Đào và hôn thê Phạm Khương tổ chức hôn lễ ở Bali ngày 25/8/2014, với sự góp mặt của nhiều bạn bè trong làng giải trí. Đôi uyên ương hơn nhau 17 tuổi lựa chọn khu nghỉ Alila Villas Uluwatu resort làm nơi kết duyên cho câu chuyện tình lãng mạn.

Alila Villas Uluwatu resort được đánh giá là một nơi nghỉ dưỡng kết hợp giữa sự riêng tư, sang trọng và vẻ đẹp ấm áp, giàu văn hóa địa phương của đảo Bali. Nằm ngay gần các địa danh nổi tiếng, du khách có thể tham quan ban ngày, sau đó trở về resort nghỉ dưỡng, tận hưởng sự phục vụ hoàn hảo.

Tại đây, các dịch vụ tổ chức tiệc cưới, event cũng được triển khai. Giá phòng nghỉ khoảng từ hơn 10 triệu đồng đến 35 triệu đồng một đêm.

SuZi Nguyễn