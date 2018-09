4 địa điểm ngập sắc xuân ở Đồng Tháp

Hái quýt hồng Lai Vung, tham quan làng hoa Sa Đéc sẽ khiến chuyến du xuân Đồng Tháp những ngày giáp Tết thêm phần thú vị.

Nằm cách Sài Gòn 170 km, du khách dễ dàng tiếp cận mảnh đất sen hồng Đồng Tháp bằng xe máy, xe khách để tham quan du lịch. Đồng thời, từ đây có thể xuất phát vi vu thêm các địa danh nổi tiếng ỏ miền Tây như An Giang hay Cần Thơ.

Vườn quýt hồng Lai Vung

Quýt hồng được trồng ở xứ này từ hơn trăm năm trước. Nhờ khí hậu, nước, đất phù sa màu mỡ, quýt hồng nơi đây luôn cho nhiều trái to, tròn, mọng nước hơn quýt những vùng khác. Ở ba xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành của huyện Lai Vung, đâu đâu cũng thấy quýt đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả.

Cận Tết quýt hồng Lai Vung chín rộ, vàng ươm cả khu vườn.

Nắng xuân chiếu rọi ánh sáng rạng rỡ vào những trái quýt hồng no tròn mọng nước, to bằng cổ tay, màu đã ngả từ xanh đậm sang hồng nhạt. Du khách có thể dùng mái chèo len qua các con mương, tận hưởng không khí yên ả và tự tay thu hoạch quýt như những nông dân chính hiệu. Sau đó, nếm vị ngọt thơm thanh tao của trái quýt hồng do chính tay mình hái hẳn là một kỷ niệm thú vị khó quên đối với bất cứ ai.

Làng hoa Sa Đéc

Mùa xuân sẽ bớt tươi thắm nếu thiếu sắc màu của muôn vàn loài hoa. Vì thế bạn đừng quên ghé đến làng hoa Sa Đéc để cảm nhận chất xuân dâng tràn ở vương quốc hoa. Làng hoa trăm tuổi này có cả trăm loài hoa đua nhau khoe sắc quanh năm. Bên cạnh các loại hoa truyền thống như: cúc mâm xôi, cúc Tiger, cúc Đài Loan, dạ yến thảo, thược dược, vạn thọ... thì năm nay Làng hoa Sa Đéc còn có những giống hoa mới được nhiều người yêu thích như: hồng đổi màu, hồng leo, cát tường, cúc đồng tiền, lily trồng chậu...

Làng hoa trăm tuổi Sa Đéc là điểm đến thu hút khách du lịch nhiều nhất. Ảnh: mytour.

Ở đây lưu giữ trên 50 giống hoa hồng đủ màu sắc, từ đỏ thắm, tím sen, hồng phấn đến màu cam, màu trắng hay hoa hồng trong đỏ ngoài vàng... Ngoài ra không thiếu nhiều loại cây kiểng quý hiếm có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm đã được bàn tay khéo léo của các nghệ nhân tạo cho vẻ đẹp có hồn và đầy sức sống. Đến đây, bạn không chỉ chiêm ngưỡng, chụp ảnh làng hoa mà còn mua được những chậu hoa đẹp với giá rẻ.

Những ngày giáp Tết, các nhà vườn hối hả thu hoạch hoa thơm trái chín và những chiếc xe, ghe thuyền từ sáng sớm đến chiều tối không ngớt ngược xuôi trên mọi nẻo đường, dòng nước. Đan xen với khung cảnh đó là hình ảnh người dân thôn quê xôn xao sửa soạn Tết. Nhà thì tráng bánh tráng, quết bánh phồng, nhà thì ép chuối phơi khô, làm dưa kiệu, sên mứt, rọc dây chuẩn bị gói bánh tét… Không khí rộn ràng đầm ấm nơi miệt vườn miền Tây sẽ khiến chuyến du ngoạn những ngày giáp Tết mang nhiều cảm giác náo nức.

Đường hoa ở thành phố Cao Lãnh

Lễ hội Xuân năm 2016 gắn với kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp nên không khí chuẩn bị đón xuân ở đây vô cùng sôi nổi. Thành phố Cao Lãnh hướng đến hình ảnh “thủ phủ của Đồng Tháp sen hồng” nên sen đã xuất hiện hai bên lề các tuyến đường chính là Lý Thường Kiệt và Phạm Hữu Lầu. Cao Lãnh cũng trang trí nhiều tiểu cảnh về hoa sen và có biểu tượng "bé sen" vui nhộn đón chào du khách.

Hiện nay, nhắc tới sen không chỉ là nhắc tới những đóa hoa đẹp thanh tao, những đầm sen bát ngát. Nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi thấy ở đây, sen được đưa vào thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, đặc biệt còn có cả vải lụa sen. Hương vị đặc biệt đã khiến đậu hũ sen, hồng sen tửu, sữa sen, bột đậu nành hạt sen, bột đậu xanh hạt sen, trà tim sen… trở thành những đặc sản nổi tiếng, những món quà biếu giá trị.

Vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông

Đến Tràm Chim bạn sẽ được nhìn tận mắt loài sếu đầu đỏ quý hiếm. Ảnh: tugo.

Bức tranh xuân ở Đồng Tháp không chỉ cho du khách ngắm hoa lá, thưởng thức trái ngon mà còn chiêm ngưỡng đời sống thiên nhiên tuyệt diệu. Đến Vườn quốc gia Tràm Chim Tam Nông tại huyện Tam Nông, nơi cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, khoảng 100 loài cá và 147 loài chim nước, bạn có thể lên loại xuồng mang tên tắc ráng để đi khám phá nhiều cảnh quan sinh động kỳ thú.

Đặc biệt, bạn còn được tận mắt nhìn thấy loài sếu đầu đỏ quý hiếm nằm trong sách đỏ vì loài này thường về Tràm Chim tránh rét vào dịp từ cuối tháng Chạp đến đầu tháng 5 âm lịch. Sếu đầu đỏ có bộ lông xám mượt, đôi cánh sải rộng trên đôi chân dài, trình diễn những cú chao liệng trên không trung như những vũ điệu tuyệt vời. Không chỉ vậy, Vườn quốc gia Tràm Chim còn có loài hoa hoàng đầu ấn, khi nở rộ vàng rực khắp một vùng, góp thêm màu sắc tô điểm cho vẻ đẹp mùa xuân ở mảnh đất này.

Vĩnh Hy tổng hợp