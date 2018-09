4 bộ phim nên xem trước khi đi du lịch một mình

4 bộ phim hấp dẫn do blogger du lịch Brooke Saward gợi ý sẽ giúp truyền cảm hứng cho những đôi chân mê xê dịch thực hiện các chuyến du lịch một mình thú vị.

1. Into the Wild (Về với thiên nhiên)

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên, viết về câu chuyện có thật của một thanh niên trẻ giỏi giang, sống có lý tưởng và tình cảm - Christopher McCandless. Ảnh: Seattlestravels

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên, viết về câu chuyện có thật của một thanh niên trẻ giỏi giang, sống có lý tưởng và tình cảm - Christopher McCandless. Tuy vậy, Christopher muốn bỏ tất cả lại sau lưng để trở về thiên nhiên hoang dã. Sau khi vừa tốt nghiệp đại học với bảng điểm toàn A, anh đã quyên góp tiền tiết kiệm cho một tổ chức từ thiện, đốt tất cả giấy tờ tùy thân, đốt cả số tiền lẻ còn lại và lên đường tới Alaska - bắt đầu chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất trong cuộc đời. Anh tự đặt cho mình một cái tên mới: Alexander Supertramp và đi nhờ xe tới Alaska. Trong suốt hành trình của mình, Supertramp không chỉ được khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ mà còn được gặp những con người có tấm lòng thực sự trong sáng và chân thành, có ảnh hưởng đến tâm lý và tình cảm của anh, và giúp anh hiểu biết được nhiều hơn về thế giới.

2. Wild (Chuyến phiêu lưu hoang dã)

Bộ phim Wild được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách “Wild: From Lost to Found”. Ảnh: Tomantosfilms

Bộ phim Wild được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách “Wild: From Lost to Found”, được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Jean - Marc Vallee, người từng thành công với Dallas Buyers Club (phim đã mang về hai giải Oscar cho vai diễn của Matthew McConaughey và Jared Leto hồi tháng 3.2014). Wild kể về câu chuyện của Cheryl Strayed (do diễn viên Reese Witherspoon thủ diễn), người đã có một hành trình thám hiểm gian lao dài 1.770 km từ miền nắng cháy đến vùng băng giá.

3. Tracks (Dấu chân hành trình)

Bộ phim được đánh giá là một lựa chọn vô cùng hữu ích dành cho bất kỳ bạn gái nào đang có ý định thực hiện chuyến du lịch một mình. Ảnh: Hollywoodreporter

Nội dung bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, xoay quanh người phụ nữ tên Robyn Davidson. Cô vì muốn cảm nhận cuộc sống và trải nghiệm nó bằng chính đôi chân mình, đã thực hiện một hành trình dài 1.700 km dưới sự hỗ trợ của 4 chú lạc đà và người bạn đồng hành là chú chó Jack, Robyn Davidson đi qua từng vùng miền và trải nghiệm cuộc sống khác nhau trên sa mạc Tây Australia...

4. Eat, Pray, Love (Ăn, Cầu nguyện và Yêu)

Nhân vật Liz Gilbert đã quyết định thực hiện một hành trình vòng quanh thế giới để tự khám phá bản ngã của mình. Ảnh: Seattlestravels

Nhân vật Liz Gilbert là một người phụ nữ hiện đại mà nhiều người phải mơ ước với: một người chồng - một ngôi nhà xinh xắn - một sự nghiệp thành công. Nhưng như nhiều phụ nữ hiện đại khác cô cảm thấy mình bị mất mát một cái gì đó, và cô đang muốn tìm kiếm những điều cô thực sự cần trong cuộc sống. Quyết định ly dị và đứng ở ngã ba đường, Gilbert đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, mạo hiểm với tất cả mọi thứ có thể thay đổi cuộc sống của cô, và cô đã quyết định thực hiện một hành trình vòng quanh thế giới để tự khám phá bản ngã của mình. Trong chuyến du lịch, cô đã phát hiện ra những niềm vui thực sự trong cuộc sống của mình bằng các món ăn ở Italy, sức mạnh của những lời nguyện cầu ở Ấn Độ và cuối cùng và bất ngờ nhất là cô đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn và một tình yêu đích thực ở hòn đảo Bali xinh đẹp.

(Theo Traveltimes)