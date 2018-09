37 tuổi đã đến tất cả các quốc gia trên thế giới

Đam mê du lịch từ nhỏ, đặt mục tiêu đến năm 40 tuổi phải đi thăm mọi quốc gia trên thế giới nhưng ở tuổi 37, Gunnar Garfors đã đạt được kỳ tích này.

Từ khi là một cậu bé, Gunnar Garfors đã ước ao được đi đây đi đó, được khám phá thế giới rộng lớn. Đam mê là thế nhưng thực sự phải có nghị lực và quyết tâm, người đàn ông Na Uy này mới thực hiện được dự định.

Anh được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người trẻ nhất thế giới (sinh năm 1975) đặt chân đến trọn vẹn 198 quốc gia cùng các vùng lãnh thổ. Điều đáng khâm phục hơn là song song với những chuyến đi ngày đêm như vậy, Garfors vẫn hoàn thành công việc của mình.

Garfors tại Bhutan.

Là một chuyên viên truyền thông cấp cao, với công việc thường xuyên phải đi lại nên du lịch cũng là một cách để Garfors làm tốt hơn công việc cũng như thăng tiến trong sự nghiệp. Năm 2013, Garfors đã đi qua mọi quốc gia trên thế giới nhưng kỷ lục của anh mới được biết đến rộng rãi gần đây khi quyển tự truyện “198: How I Ran Out of Countries” được dịch ra tiếng Anh và phát hành rộng rãi khắp thế giới.

Garfors kể rằng trong chỉ 10 năm, anh đã hoàn tất “bộ sưu tập” các quốc gia của mình. Đáng nể hơn khi bằng đường bộ, trong một ngày Garfors đã chinh phục được 19 đất nước, bao gồm Hy Lạp, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Slovenia, Hungary, CH Czech, Slovakia, Áo, Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Thụy Sỹ và Liechtenstein. Kỷ lục khi ấy đã được một loạt hãng thông tấn lớn như BBC, Reuters, NBC đăng tải và ngợi ca Garfors như một “kẻ chinh phục” thực sự.

Theo Garfors, cứ khoảng vài tuần anh lại lên kế hoạch cho một chặng đường dài đi qua nhiều quốc gia liền kề. Và hành lý của Garfors rất gọn nhẹ, linh hoạt, nhưng vẫn phải đủ dùng cho 5 tuần rong ruổi trên nhiều miền đất. Garfors sau đó trở về, lên kế hoạch cho một chặng chinh phục mới và cứ như thế xách ba lô lên rồi đi. Cứ lần này qua lần khác anh đã đi qua mọi quốc gia trên thế giới. Đất nước cuối cùng in dấu chân Garfors là Cape Verde, vào ngày 8/5/2013, khi anh 37 tuổi. Sau đó Garfors cũng cảm thấy khá… tiếc vì hoàn thành dự định sớm đến 3 năm và vì thế mà anh đã… hết nơi để đi.

Trong cuốn sách mới phát hành, Garfors chia sẻ kinh nghiệm rằng anh đã chọn những hãng hàng không rẻ nhất, những phương tiện tiết kiệm nhất. Garfors cũng nhấn mạnh điều cốt lõi giúp anh có thể đặt chân, có thể hòa đồng với những đất nước xa lạ, hiểm nghèo, những miền đất thậm chí bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, chính là luôn luôn cười, cười thật nhiều. “Điều quan trọng khi bạn gặp gỡ người xung quanh là phải mỉm cười. Chẳng mấy ai từ chối nụ cười cả. Và thế là có thể bạn đột nhiên được mời đi dạo cùng, cùng ăn tối hay dự tiệc”, doanh nhân này chia sẻ.

Garfors chia sẻ kinh nghiệm rằng anh đã chọn những hãng hàng không rẻ nhất, những phương tiện tiết kiệm nhất.

Càng khâm phục hơn với Garfors khi ngoài “tài” du lịch, anh còn là một nhà quản lý cấp cao, một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Garfors từng đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành từ 2008 đến 2013 cho một tập đoàn truyền thông hàng đầu Na Uy, là một trong những người đầu tiên trên thế giới thí điểm dự án đưa truyền hình lên sóng di động vào năm 2004. Anh hiện là cố vấn của NRK, tập đoàn truyền thông lớn nhất Na Uy và là Chủ tịch của tập đoàn DMB. Garfors cũng từng chơi bóng chuyên nghiệp ở giải hạng Nhì của Na Uy và 2 năm liền trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc của đội bóng. Thậm chí Garfors từng sang Anh thử việc tại CLB hạng ba Plymouth Argyle.

Hồng Hải