3 trải nghiệm thú vị tại thung lũng đẹp xứ ngàn hoa

Với tổng diện tích trên 220ha, TTC World - Thung lũng Tình yêu bao gồm đầy đủ các phân khu chức năng đang được đầu tư như: khu vui chơi trong nhà, khu trò chơi mạo hiểm, trung tâm nghiên cứu thực vật, sân khấu trình diễn ánh sáng laser, khu dã ngoại cắm trại... với nhiều loại hình vui chơi, giải trí hấp dẫn… Nơi đây được đánh giá là một trong những thắng cảnh trữ tình, thơ mộng, điểm đến thú vị của thành phố ngàn hoa. Khu du lịch đã nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu uy tín như "Top 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam" - giải thưởng do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ bình chọn; "The Guide Awards 2015 - 2016 - Điểm đến thu hút và không thể bỏ qua tại Đà Lạt" do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn; "Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương 2016" Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương... Đặc biệt, TTC World đã được nhận chứng chỉ IAAPA về khu vui chơi đạt tiêu chuẩn quốc tế uy tín thế giới và chính thức trở thành thành viên của hiệp hội này.