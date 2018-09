3 lưu ý quan trọng khi mất hộ chiếu ở nước ngoài

Bạn cần báo với cảnh sát và cơ quan đại diện ngoại giao nhanh nhất có thể, sau đó cần quan tâm đến các giải pháp tài chính.

Đây là tình huống kinh hoàng nhất với bất kỳ khách du lịch nào, nhất là khi bạn đang ở nước ngoài. Khi mất hộ chiếu, ngoài những bất lợi về việc không thể check in lên máy bay về nước, check in vào khách sạn... thì rất nguy hiểm vì lý do an ninh khi không ai xác định được danh tính của bạn. Đó là chưa kể tình huống có người lợi dụng hộ chiếu thất lạc của bạn để làm những việc phi pháp. Bởi vậy, hộ chiếu là tài liệu quan trọng, vật bất ly thân không thể mất khi ra nước ngoài.

Về thủ tục:

Trong trường hợp bị thất lạc, việc làm đầu tiên là nhanh chóng thông báo với cơ quan cảnh sát nước sở tại và Cơ quan Đại diện Ngoại giao Việt Nam nơi gần nhất.

- Điền đầy đủ thông tin vào đơn trình báo mất hộ chiếu theo mẫu hộ chiếu và gửi email về Cục Lãnh sự (theo địa chỉ cls.mfa@mofa.gov.vn) và Cơ quan Đại diện Ngoại giao Việt Nam nơi bạn đang có mặt, kèm theo 2 ảnh cỡ 4x6 cm. Nộp kèm theo bản chụp giấy xác nhận báo mất hộ chiếu của cảnh sát;

- Có mặt tại cơ quan đại diện để làm việc.

Những thông tin mà bạn cung cấp trong đơn trình báo mất hộ chiếu sẽ được nhập vào dữ liệu của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và thông báo hủy giá trị sử dụng quyền hộ chiếu đó tới hầu hết các nước trên thế giới. Khi hộ chiếu mất đã được thông báo hủy, quyển hộ chiếu đó sẽ không được phục hồi giá trị, bạn không thể sử dụng lại nếu bạn tìm thấy quyển hộ chiếu đó. Bạn cần xin cấp hộ chiếu mới.

Thời gian cơ quan đại diện Việt Nam xét cấp lại hộ chiếu hoặc giấy thông hành:

- Nếu bạn có mang theo giấy tờ khác chứng minh quốc tịch Việt Nam như chứng minh nhân dân, bằng chứng bạn nhập cảnh nước sở tại hợp pháp (vé máy bay, tờ khai nhập cảnh) trong vòng 5 ngày làm việc, bạn sẽ được lại hộ chiếu nếu bạn tiếp tục hành trình đi nước khác; nếu bạn về nước sẽ được cấp Thông hành.

- Nếu bạn đi theo tour hoặc nhóm, đoàn công tác, người đi cùng đoàn xuất trình hộ chiếu cá nhân, xác nhận bạn là thành viên của đoàn, bạn sẽ được cấp Thông hành về nước trong vòng 24h.

- Nếu bạn không có bất kỳ giấy tờ nào khác và không thuộc đối tượng nêu trên, Cơ quan Đại diện Việt Nam phải tiến hành xác minh. Thời gian không quá 5 ngày làm việc, bạn sẽ được xem xét cấp lại hộ chiếu hoặc Thông hành.

Về tài chính:

Rất nhiều người mất hộ chiếu thường mất cùng với ví tiền. Hoặc do thời gian ở lại phát sinh để làm lại hộ chiếu vượt quá dự liệu tài chính mang theo, đó là chưa kể phí làm lại hộ chiếu, vì thế, vấn đề tiền bạc cũng trở thành mối lo lớn.

Nếu đi chơi cùng bạn bè hay có người thân ở nước sở tại thì bạn không phải lo nhiều vì vẫn có thể nương nhờ họ chuyện mượn tiền làm lại hộ chiếu… Tuy nhiên, trong trường hợp một thân một mình, bạn cần tự thân vận động bằng cách tìm đến ngân hàng hoặc các dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

Có 2 lựa chọn, bạn có thể tìm đến Western Union thực hiện dịch vụ nhận chuyển khoản từ nhà. Hay nếu sở hữu tài khoản của những ngân hàng toàn cầu, bạn cũng có thể tìm đến chi nhánh của ngân hàng đó tại đất nước nơi bạn đang dừng chân để liên hệ chuyển khoản.

Lưu ý về mạng internet:

Trong lúc này, bạn cần mạng internet để tra cứu, tìm địa chỉ, liên hệ ngân hàng hay liên hệ cơ quan ngoại giao. Không phải chỗ nào cũng có thể tìm thấy sóng wifi miễn phí. Bạn có thể tìm đến các tòa nhà công cộng như Tòa thị chính, Văn phòng du lịch của chính phủ, các trụ sở công cộng để dùng nhờ sóng wifi. Bạn cũng có thể dùng sóng wifi miễn phí ở các cửa hàng đồ ăn nhanh như McDonalds, nhà ga (thường bị giới hạn trong 15-30 phút) hay các quán cà phê.

SuZi Nguyễn tổng hợp