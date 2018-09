3 địa điểm dành cho ngày 20/10

Dã ngoại gần Hà Nội, vui chơi tại các trung tâm thương mại hay giải trí tại gia... là những gợi ý dành cho cả gia đình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Địa điểm dã ngoại, pinic gần Hà Nội

Năm nay, ngày Phụ nữ Việt Nam rơi vào thứ 2, nhưng trước đó, các gia đình hoàn toàn có thể đi du lịch tại các địa điểm dã ngoại, picnic gần Hà Nội.

Rời thành phố ồn ào náo nhiệt, vườn quốc gia Ba Vì cách Hà Nội khoảng 60km đem đến cho bạn cảm giác thoải mái với rừng cây xanh mướt, khi hậu mát mẻ, thiên nhiên trong lành, nhiều cảnh đẹp. Thường thì mọi người chọn đồi thông ở Cốt 400 để cắm trại, nhưng nếu có thể ở qua đêm, bạn có thể cảm nhận được trong vẹn thiên nhiên hoang dã bao quanh.

Núi Trầm ở huyện Chương Mỹ cũng là một lựa chọn dành cho ngày 20/10. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, núi Trầm không quá cao nhưng có địa hình đẹp với nhiều hang và con đường mòn uốn lượn trong các thung lũng bằng phẳng.

Vui chơi tại các trung tâm thương mại

Xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, giờ đây trung tâm thương mại không đơn thuần chỉ là nơi để mua sắm, mà còn là địa điểm vui chơi giải trí và diễn ra nhiều sự kiện độc đáo.

Về giải trí, các trung tâm thương mại đều có rạp chiếu phim với nhiều thể loại đa dạng. Tại đây có nhiều phim mà cả cả bố mẹ và các con nhỏ có thể cùng nhau xem như phim hoạt hình. Ngoài tính giải trí, những bộ phim đó còn mang tính giáo dục cao. Thêm vào đó, các trung tâm thương mại đều có khu vui chơi riêng dành cho trẻ.

Một trong những điểm khác biệt của trung tâm thương mại là các sự kiện đặc sắc thường xuyên được tổ chức tại đây. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Hello Kitty kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình tại The Garden, diễn ra từ nay đến ngày 20/10. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được búp bê Hello Kitty khi mua sắm, với hộp nhạc xoay Hello Kitty cao 1m2, xưởng thủ công vui nhộn hàng ngày. Đặc biệt, trong ngày 18/10 và 19/10, Hello Kitty trong trang phục kỷ niệm 40 năm sẽ gặp gỡ và chia sẻ tình bạn của mình đến mọi người trong sự kiện “First hug in Vietnam”. Thêm vào đó, xưởng thủ công vui nhộn sẽ có thêm hoạt động làm móng nghệ thuật. Đây là một một món quà dành tặng cho phái đẹp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thông tin chi tiết tại đây. Fanpage: https://www.facebook.com/thegardenhanoi?ref=ts&fref=ts.

Giải trí tại gia

Để tiết kiệm thời gian, chị em phụ nữ có thể nhân ngày này để cho các chàng vào bếp và trổ tài nấu ăn. Mặc dù các món ăn có thể không ngon, nhưng việc nhìn thấy các chàng vất vả trong bếp hay cố gắng hết mình để nấu ăn cũng là một điều thú vị.

Sau bữa ăn, các thành viên có thể quây quần bên nhau để cùng xem một bộ phim yêu thích, cùng tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc đơn giản chỉ là đi bộ để cảm nhận chút gió lạnh của mùa thu Hà Nội đang len lỏi vào trong từng ngõ nhỏ.

(Nguồn: TTTM The Garden)