20 bãi biển Việt Nam quyến rũ khách Tây

Không thua kém các thành phố biển nổi tiếng thế giới, nhiều bãi tắm ở Việt Nam là điểm đến ưa thích của khách nước ngoài.

Mới đây, website du lịch nổi tiếng Rough Guides đưa ra danh sách 20 bãi biển ở Việt Nam có phong cảnh đẹp nhất để giới thiệu cho độc giả. Theo miêu tả của trang này, với đường bờ biển dài hơn 3.000 km, Việt Nam sở hữu nhiều thành phố biển thơ mộng, bãi cát trắng trải dài duyên dáng bên làn nước biển xanh trong.

1. Bãi Dài, Phú Quốc

Bãi Dài Phú Quốc. Ảnh: Mekongdeltaexplorer

Bãi Dài tọa lạc ở phía Tây Bắc đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đường bờ biển dài 20km nổi tiếng gần xa bởi hàng dừa uốn mình vươn ra bờ biển, bãi cát vàng thoai thoải, mềm mại. Với những ai muốn tìm đến một chốn thiên đường yên tĩnh, để tắm nắng, ngắm hoàng hôn, thả mình xuống làn nước trong vắt màu ngọc bích thì đây thực sự là điểm đến lý tưởng.

2. Bãi Sao, Phú Quốc

Bãi Sao Phú Quốc. Ảnh: Son Tran Hoang

Bờ phía Đông đảo Phú Quốc dường như chưa được biết tới nhiều bằng bờ Tây và một trong những điểm sáng của khu vực này chính là Bãi Sao. Bãi biển này nằm ở phía Đông Nam của đảo, trải dài hơn 7km, là nơi thiên đường của bãi cát trắng rực rỡ dưới ánh nắng đầy quyến rũ. Các chuyên gia của Rough Guides khuyên du khách nên thuê thuyền Kayak hoặc các chuyến lặn biển kéo dài nửa ngày để khám phá vẻ đẹp của vùng biển mệnh danh là đảo Ngọc này.

3. Thành phố Nha Trang

Thành phố biển Nha Trang là một trong những địa danh được du khách biết tới nhiều nhất khi lên đường tới Việt Nam. Nha Trang nằm ở khu vực Nam Trung Bộ, là một thành phố phát triển, có sân bay cách thành phố không quá xa và nhịp sống cực kỳ sôi động. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều khách nước ngoài vùng vẫy dưới nước, đi dạo trên bờ biển hay lắc lư cầm chai bia trong một quán bar ven biển. Điểm thú vị nhất của thành phố này là sự giao thoa giữa một nơi để nghỉ dưỡng và một cuộc sống đô thị tấp nập.

4. Hòn Chồng, Nha Trang

Đảo Hòn Chồng. Ảnh: TTVN

Đảo Hòn Chồng nằm ở phía Bắc Nha Trang, là một hòn đảo khá yên tĩnh, có phong cảnh hữu tình với núi và biển nằm sát bên nhau. Du khách tới đây đều rất thích thú khi nghe những câu chuyện sự tích xung quanh các hòn đá lớn nằm chồng chất lên nhau bao đời nay. Địa danh này là một trong những điểm ngắm thành phố về đêm đẹp nhất.

5. Hồ Cốc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hồ Cốc, Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: Hùng Trần

Biển Hồ Cốc nằm trên địa bàn xã Bưng Biền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách TP HCM gần 200km. Biển Hồ Cốc hoang sơ mới được khai thác, bãi tắm rộng, độ dốc thoai thoải và rất thơ mộng. Điểm đặc biệt là bạn có thể vô tư tắm mát giữa một bên là biển rộng bao la còn một bên là rừng nguyên sinh, thi thoảng từng đợt sóng xô vào các tảng đá tự nhiên trên bãi biển, tung bọt trắng xóa.

6. Dốc Lết, Hòn Khói, Nha Trang

Bãi Dốc Lết. Ảnh: Michelle

Bãi biển Dốc Lết nằm trên bán đảo Hòn Khói, là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ tĩnh lặng, thanh bình, thoát khỏi sự ồn ào của phố thị. Dốc Lết nằm bên những đồi cát lớn trắng tinh, cao như bức tường thành. Dưới những cơn gió, gió thổi cát tung bay mờ ảo, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.

7. Đại Lãnh, Phú Yên

Bãi Đại Lãnh. Ảnh: Dung Nguyen

Mũi Đại Lãnh là điểm cực Đông của Tổ Quốc, nơi đón bình minh đầu tiên ở nước ta. Tới đây, bạn chắc chắn sẽ khó mà ngủ nướng bởi bình minh tới sớm và rất huy hoàng. Ghé thăm các làng chài nhỏ ven biển, leo lên ngọn hải đăng hay tắm dưới làn nước xanh mát là trải nghiệm không thể bỏ qua.

8. Mỹ Khê, Quảng Ngãi

Bãi biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi. Ảnh: Phanvinhtho

Bãi biển Mỹ Khê trùng tên với một bãi biển nổi tiếng ở Đà Nẵng, tuy nhiên, bãi tắm này lại nằm ở Quảng Ngãi, cách thành phố khoảng 12km về phía Đông. Bãi tắm có bờ cát mịn màng, kín gió, chạy dài 7km, phía sau là rừng dương. Nơi đây khá vắng vẻ, các nhà hàng chỉ đông vui vào dịp cuối tuần.

9. Cửa Đại, Hội An

Biển Cửa Đại, Hội An. Ảnh: Yiping Lim

Biển Cửa Đại thuộc phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Có lẽ đây là địa danh được biết tến thứ hai sau khu phố cổ ở thành phố này. Những vị khách nước ngoài thường thuê xe ôm hoặc tự chạy xe từ thành phố ra đến biển rồi nằm dài ở đây nguyên một ngày để thư giãn. Tuy nhiên, họ cũng khuyên nhau rằng, phải gọi ít nhất một đồ uống hoặc sử dụng một dịch vụ nào đó từ những người bán hàng ven biển, nếu không, bạn sẽ bị làm phiền liên tục. Từ Cửa Đại, du khách cũng có thể mua vé tàu ra Cù Lao Chàm.

10. Cẩm An, Hội An

Bãi biển Cẩm An. Ảnh: Debarke Banik

Biển Cẩm An thuộc phường Cẩm An, thành phố Hội An, cách biển Cửa Đại không xa. Tuy nhiên, bãi tắm này ít phổ biến hơn nên khá thanh vắng. Đây là sự lựa chọn khi bạn không thích sự tấp nập đông đúc của biển Cửa Đại.

Nguyên Chi