18 hòn đảo hoang sơ khắp 3 miền cho bạn tha hồ check in hết mùa hè

Du lịch biển đảo mùa hè là lựa chọn số một của nhiều người, đặc biệt là những hòn đảo nhỏ hoang sơ, thiên nhiên tươi đẹp.

Hòn Nội

Hòn Nội nằm trong vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) là một đảo yến, cách cảng Cầu Đá chừng 25 km. Nơi đây nổi tiếng với bãi tắm đôi có một không hai, cùng một bờ cát mà bạn có thể tắm biển ở cả hai phía. Nhìn những bức ảnh chụp đẹp tới ngỡ ngàng, nhiều du khách không nghĩ rằng đây là một thắng cảnh ở trong nước mà phải ở một thiên đường biển đảo xa xôi nào đó. Tuy nhiên, hòn Nội thuộc sự quản lý du lịch của một công ty yến sào nên du khách không thể tới đây tự phát mà buộc phải đặt tour trong ngày, không được ở lại qua đêm với giá 350.000 đồng một người.

Kỳ Co

Nằm cách thành phố Quy Nhơn gần 25 km, đảo Kỳ Co thuộc xã đảo Nhơn Lý có vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với bãi biển cát trắng mịn, nước biển trong xanh, mát lành. Hòn đảo chưa được khai thác du lịch nhiều, người tới đây đa phần là dân du lịch bụi và người dân bản xứ. Để đến đảo Kỳ Co, du khách phải di chuyển qua nhiều chặng, phổ biến nhất là cách đi đến Eo Gió, sau đó thuê thuyền hoặc cano đi ra đảo Kỳ Co. Thuyền sẽ đậu cách bờ khoảng 100 m, du khách sẽ lên thuyền thúng hoặc thuyền tự chế của người dân để vào bờ.

Lý Sơn

Đảo Lý Sơn từng làm mưa làm gió trong cộng đồng phượt thủ mùa hè năm trước, tới năm nay vẫn chưa hạ nhiệt. Từ Hà Nội, bạn đáp máy bay đến sân bay Chu Lai. Mất khoảng 45 phút đi tàu cao tốc vượt biển từ cảng Sa Kỳ (cách TP Quảng Ngãi khoảng 20 km), du khách có thể đặt chân đến huyện đảo Lý Sơn. Đảo có nhiều danh thắng cho bạn khám phá, trong đó nổi tiếng nhất là cổng Tò Vò, núi Thới Lới và hang Câu.

Ảnh: Ngọc Trâm

Ảnh: Ngọc Trâm​

Điệp Sơn

Điệp Sơn là một đảo nhỏ thuộc tỉnh Khánh Hòa, nơi nổi tiếng với con đường cát trắng nối liền ra đảo. Khi thủy triều xuống, bạn có thể tản bộ trên con đường ẩn hiện đẹp diệu kỳ. Để đến với đảo Điệp Sơn, bạn phải di chuyển đến Nha Trang hoặc Phú Yên, sau đó di chuyển bằng xe khách, taxi hoặc xe máy đến cảng Vạn Giã. Từ cảng Vạn Giã, có thể đi tàu ra đảo Điệp Sơn mất khoảng 30 - 40 phút. Bạn có thể kết hợp tham quan các địa danh như Bãi Xép - Gành Đá Đĩa - đầm Ô Loan - cảng Vũng Rô - hải đăng Đại Lãnh - Bãi Môn.

Ảnh: Hương Quỳnh

Ảnh: Hương Quỳnh

Hà Nguyên tổng hợp