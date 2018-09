18 điểm check in đẹp và chất ở Quảng Nam

Du lịch Quảng Nam không chỉ có phố cổ Hội An bình dị, các bãi biển dài thơ mộng mà còn có những vùng đất hoang sơ, kỳ bí...

Hãy review lại những địa danh dưới đây xem những nơi nào bạn từng đi và nơi nào nằm trong kế hoạch nhé:

Làng bích họa Tam Thanh

Ảnh: Ha Nguy.

Làng ở thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, cách Đà Nẵng khoảng 70 km theo quốc lộ 1A. Ngôi làng này vừa được các họa sĩ Hàn Quốc vẽ hơn 100 bức họa lên tường nhà của những người dân. Hiện đây là địa chỉ hot không thể bỏ qua khi đến Quảng Nam. Ngoài tham qua, chụp ảnh với những bức họa, du khách còn có thể tắm biển, trải nghiệm cuộc sống của người dân làng chài nơi đây.

Cù Lao Chàm

Ảnh: dattour.

Nằm cách bãi biển Cửa Đại 18 km về phía đông, Cù Lao Chàm là một điểm đến không thể bỏ qua cho những ai thích khám phá biển. Đây là quần đảo gồm 6 đảo nhỏ nối sát nhau: hòn Lao, hòn Khô Mẹ, hòn Khô Con, hòn Tai, hòn Dài, hòn Mồ, hòn Lá và hòn Ông. Cù Lao Chàm có những bãi tắm dài, xanh ngắt, dưới biển có nhiều ghềnh đá. Một dịch vụ được du khách rất yêu thích ở đây là lặn biển ngắm san hô ở hòn Dài. Chỉ cần ở độ sâu 2m dưới nước, là bạn đã có thể chạm vào những rạn san hô muôn màu.

Phố cổ Hội An

Ảnh: disanthegioi

Hầu hết du khách đều chọn phố cổ Hội An làm điểm dừng chân đầu tiên khi đến Quảng Nam. Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính, hiền hòa. Đến với Hội An, du khách sẽ được trải nghiệm một cuộc sống bình dị, yên bình, từ những khu phố nhỏ với các bức tường sơn vàng, dàn hoa giấy rủ... đến những món ăn dân dã nhưng thấm đượm tình người.

Bãi biển Hà My

Ảnh: banhdacua.

Biển Hà My thuộc xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, cách phố cổ Hội An 7km về phía bắc. Nơi đây còn rất hoang sơ, chưa được khai thác thành khu du lịch nên biển rất sạch và yên tĩnh. Do đó, nếu muốn tìm một nơi thư giãn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, và cảm giác thanh vắng của biển khơi, thì đây sẽ là địa chỉ phù hợp.

Đồi chè Đông Giang

Ảnh: tamky.com

Đồi chè Đông Giang là một trong những điểm phượt lý tưởng của các bạn trẻ. Nơi đây thuộc Nông trường quốc doanh Quyết Thắng, huyện Đông Giang, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 1 giờ chạy xe máy theo quốc lộ 14B. Những đồi chè trải dài, xanh mướt, ngay hàng thẳng lối là nơi để bạn thỏa sức chụp ảnh, đắm mình cùng hương chè nồng nàn.

Bãi tắm Rạng

Ảnh: tamky.com

Bãi Rạng nằm ở Tam Quang, huyện Núi Thành, ngay gần cạnh sân bay Chu Lai. Biển nơi đây trong veo, có những ghềnh đá nhỏ xếp chồng lên nhau. Ở bãi Rạng không có những khu resort nguy nga, những dịch vụ du lịch mới lạ, mà hoang sơ, yên tĩnh. Là nơi được nhiều người dân bản xứ lựa chọn để thư giãn, tắm mát cùng gia đình và bạn bè.

Thác Grăng

Ảnh: Kevil HD.

Thác Grăng nằm ẩn mình tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang. Nơi đây như một dải lựa mềm vắt lưng chừng núi, với dòng nước trắng xóa đổ xuống từ trên cao. Đẹp nhất ở đây là thác 3, cao khoảng 30 m, bụi nước tựa như sương mờ, tỏa ánh sáng rất đẹp. Theo con đường mòn nhỏ, du khách sẽ đi qua những rẫy lúa, nương bắp, ngọn đồi xanh ngút ngàn.

Hang Dơi Tiên An, Tiên Phước

Ảnh: Tấn Lực.

Quần thể hang dơi thuộc thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, gồm 2 hang đá vôi được hình thành cách đây hàng triệu năm là hang trên (Động Thiên) và hang dưới (Động Nàng Tiên). Hang dơi Tiên An có vẻ đẹp hoang sơ, được xem như công viên kỷ Jurra với trận đồ hóa thạch. Động Thiên nằm ở chân núi phía dưới, du khách dễ dàng tham quan những vách đá với nhiều hình thù kỳ lạ. Còn Động Nàng Tiên là hang sâu cả trăm mét, phía trên có hai lối vào nhỏ với nhiều ngóc ngách ngoằn nghèo. Với động Nàng Tiên, việc khám phá sẽ gặp nhiều khó khăn do đèn pin không đủ sáng, bạn có thể giật mình vì những con dơi vụt qua hay tiếng khe nước chảy tí tách vang vọng trong động.

Thánh địa Mỹ Sơn - Di sản văn hoá thế giới

Ảnh: taratourdanang.com.

Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, cách Hội An khoảng 45 km về phía tây. Nơi đây lưu giữ những công trình kiến trúc Chăm với đền tháp có bề dày lịch sử lâu đời từ thế kỷ 4. Những hoa văn được điêu khắc trên những tảng đá rất tinh xảo vẫn được giữ nguyên. Nếu bạn yêu thích khám phá lịch sử và tìm hiểu về nền văn hóa cổ xưa thì đây là một địa điểm đáng để bạn khám phá.

>> Xem tiếp các điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Quảng Nam

Linh San