15 địa danh liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích

2. Hang động Waitomo Glowworm, New Zealand. Nằm ngay bên ngoài thị trấn Waitomo trên đảo Bắc của New Zealand, nơi đây là một điểm đến nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan bởi số lượng lớn đom đóm sống trong các hang động. Những con đom đóm có tên khoa học là Arachnocampa Luminosa, là loài sinh vật tạo ra một loại ánh sáng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây và chỉ được tìm thấy tại New Zealand.