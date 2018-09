15 cách hỏi nhà vệ sinh khi đi du lịch

Rất nhiều người rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi không thể dùng tiếng Anh để hỏi thăm đường đến nhà vệ sinh khi tới một quốc gia xa lạ.

Thay vì câu: "Where is the restroom, please?" (Làm ơn chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu?), hãy ghi vào sổ tay những câu tiếng địa phương để được chỉ dẫn kịp thời khi bí bách trong chuyến đi. Dưới đây là 15 ngôn ngữ phổ biến và hữu ích cho bạn trong trường hợp khẩn cấp lại khá tế nhị này đấy.

Tiếng Pháp: "Où sont les toilettes, s'il vous plaît?".

Tiếng Tây Ban Nha: "Dónde está el baño, por favor?".

Tiếng Đức: "Wo ist die Toilette, bitte?".

Tiếng Italy: "Dov'è il bagno, per favore?".

Tiếng Trung Quốc: "Xishoujian zài nǎlǐ, hǎo ma?".

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: "Nerede tuvalet, lütfen?".

Tiếng Nga: "Gde tualet, pozhaluysta?".

Tiếng Malaysia: "Di manakah tandas, sila?".

Tiếng Hy Lạp: "Poú eínai i̱ toualéta , parakaló̱?".

Tiếng Thái Lan: "Thī̀ pĕn h̄̂xngn̂ả pord?".

Tiếng Nhật Bản: "Toire wa doko ni arimasu ka?".

Tiếng Hindi: "Jahāṁ ṭŏyalēṭa, kr̥payā hai?".

Tiếng Ảrập: "Fēn el-hammām?".

Tiếng Bồ Đào Nha: "Onde é o banheiro, por favor?".

Tiếng Ba Tư: "Dastšuyi kojâst?".

Hạt Tiêu (theo TheDailyMeal)