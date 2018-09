14 điều thú vị về du lịch bụi

Những trải nghiệm tuyệt vời của một cô gái mê nhiếp ảnh, quay phim và du lịch sống ở Sài Gòn đang thu hút sự yêu thích của dân phượt.

Mới đây, giới mê xê dịch đang truyền tay nhau một video dễ thương về du lịch bụi của một cô gái trẻ chuyên làm phim và chụp ảnh tự do có tên Nhị Đặng. Cô gái trẻ này hiện sinh sống tại Sài Gòn và đã đi du lịch quanh Đông Nam Á rồi Ấn Độ, Nepal... Trong mỗi chuyến đi Nhị Đặng đều ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và rút ra những điều thú vị mà du lịch bụi đã mang lại cho cô.

1. Hào hứng lên lịch trình

Lên hành trình chuyến đi là công việc đòi hỏi bạn phải sáng tạo và tổ chức tốt. Đổ một đống đồ và xếp đi xếp lại, nhét tới nhét lui cũng thú. Và đôi khi kế hoạch là chẳng có kế hoạch nào cả!

2. Xách balo ra sân bay hay bến xe

3. Đón bình minh theo cách của bạn

Hãy tưởng tượng thay vì mở mắt ra bạn nhìn chằm chằm lên nóc nhà trong một thành phố chật hẹp và ô nhiễm. Ngừng tưởng tượng đi, hôm nay thì khác rồi! Tôi đang nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói và ngắm mặt trời mọc trên núi.

4. Ghi lại những khoảnh khắc qua ống kính

5. Làm quen với người dân địa phương, có thêm nhiều bạn mới

Ngay cả nếu đi du lịch một mình, bạn sẽ không bao giờ gặp ít hơn một người trong cuộc hành trình của bạn. Những chuyến đi sẽ giúp bạn hiểu hơn về con người, văn hóa bản địa và mở rộng mối liên kết bạn bè ở khắp nơi. Thậm chí gặp một ai đó có thể thay đổi cuộc đời bạn.

6. Nhà giám khảo ẩm thực bất đắc dĩ

Hãy ăn những thứ bạn chưa từng nghĩ mình sẽ được ăn. Đừng ngại bẩn, đừng ngại không bắt mắt hay khẩu vị lạ. Biết đâu được bạn lại mang cả hương vị mới về nhà lúc nào không hay!

7. Thỉnh thoảng để đôi chân lạc đâu đấy

8. Thử những điều mới mẻ

Làm những điều mình thích, thử những trò mạo hiểm, thử thách nỗi sợ bản thân hoặc đôi lúc là bất bình thường hơn, điên hơn mọi khi vẫn tốt!

9. Thỉnh thoảng đừng chụp gì cả

Mà hãy tận hưởng trọn khoảnh khắc. Để giữ nó cho riêng mình.

10. Chấp nhận sự đánh đổi, mất mát

Đôi khi cảm thấy lạc lỏng dù bạn ở chốn đông người. Đôi lúc bạn sẽ phải đứng trước gương, cười xòa vì mái tóc cháy nắng, cùng ti tỉ vết mụn hiện ra trên làn da đen đúa. Đối mặt với hộp email chi chít công việc bị cancel, mất job. Và đi đâu cũng nghe một câu quen thuộc rằng: Sao chưa lập gia đình? Sao chưa có người yêu? (Kẻ lữ hành không có lỗi, lỗi định mệnh.)

11. Con đường ấy cho phép chúng ta mắc những lỗi lầm

Tin đi, không tin cũng được, vì tôi là một đứa hay mắc lỗi, hay quên và ngơ ngác nhất mọi hoàn cảnh.

12. Để cười nhiều hơn

13. Và bỏ nỗi sợ hãi phía sau

Nói nhỏ với bạn đều đáng sợ: sự thật là nỗi sợ có ở khắp mọi nơi.

Sợ tai nạn, sợ bệnh tật, sợ chết chóc, sợ đói khát… Vậy bạn làm được gì nếu lúc nào cũng cảm giác sợ hãi?

14. Nhà là đích đến hay điểm quay về

” So let the light guide your way, yeah

Hold every memory as you go

And every road you take, will always lead you home”.

Vì lực hấp dẫn nên ta bị hút tới những nơi xa lạ, và vì những nơi chúng ta qua hay những gương mặt ta bắt gặp có thể chỉ một lần trong đời. Nên cứ thưởng ngoạn và bỏ lại nỗi lo phía sau đi nào!

Nguồn: Nhidang.com

Video: Youtube