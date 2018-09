12 mẹo hay có thể cứu sống bạn khi bị lạc trong rừng

Nếu chẳng may bị rắn cắn thì hãy bình tĩnh và nhớ những điểm quan trọng sau: - Vết cắn của rắn độc thường để lại 2 lỗ to, rõ bởi răng nanh. Rắn không độc thì có 2 hàng dấu răng. - Đồng tử của rắn độc hình elip, rắn không có độc thì đồng tử tròn. - Rắn độc có vảy to dưới bụng. Rắn không độc có vảy trông giống như vảy cá.