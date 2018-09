11 điều lý thú về Hong Kong có thể bạn chưa biết

Ở xứ cảng thơm, luật pháp cho phép phụ nữ giết chết chồng nếu bị chồng phản bội, nhưng với điều kiện chỉ bằng tay không.

11 sự thật ít biết về Hong Kong

1. Hong Kong dịch theo nghĩa đen chính là “Cảng thơm”.

2. Hơn 90% các nhà vệ sinh ở Hong Kong được dội rửa bằng nước biển như là một biện pháp để bảo tồn nguồn nước ngọt.

3. Hong Kong có tỉ lệ người sở hữu siêu xe Rolls Royces nhiều hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới.

4. Hong Kong có chỉ số IQ trung bình cao nhất thế giới, 107 điểm. Nơi đây được xếp hạng cao trong lĩnh vực toán học và khoa học, đồng thời chỉ xếp sau Phần Lan trong danh sách của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho chất lượng giáo dục.

5. Theo kết quả nghiên cứu của Akamai Technologies (một trong những công ty cung cấp hạ tầng viễn thông lớn nhất thế giới của Mỹ), Hong Kong dẫn đầu về tốc độ kết nối internet. Trong khi đó, quốc gia có nền công nghệ phát triển nhất thế giới, Mỹ lại chỉ đứng thứ 14.

6. Quán quân của cuộc thi nhảy cha cha cha Hong Kong năm 1958 thuộc về Lý Tiểu Long.

Cuộc sống ở Hong Kong luôn luôn sôi động. Ảnh: Global Network

7. Bộ phim As good as it gets khi chiếu ở Hong Kong lại có tựa đề là Mr. Cat Poop (Quý ngài Phân mèo). Sở dĩ người ta đặt một cái tựa kỳ cục như vậy là bởi Melvin, tên nhân vật chính trong phim theo tiếng Hong Kong có nghĩa là phân mèo.

8. Khả năng bạn trở thành nạn nhân của một vụ giết người tại Hong Kong thấp hơn 300 lần so với ở New Orleans, Mỹ.

9. Các máy bán nước tự động ở Hong Kong phục vụ Coca đông lạnh.

10. Ở Hong Kong, các cặp đôi có thể tổ chức đám cưới tại nhà hàng Mc Donald's. Những khách hàng nhiều tiền có thể lựa chọn gói tổ chức đám cưới hạng sang tại McDonald's. Họ sẽ phải thuê không gian nhà hàng trong vòng 2 giờ đồng hồ nhưng đổi lại họ lại nhận được 50 món quà mang biểu tượng của các nhân vật trong McDonaldland, 2 vòng trang trí bằng bóng bay, cùng MC dẫn chương trình, các vật dụng trang trí lạ mắt và nhiều dịch vụ khác

11. Luật pháp Hong Kong cho phép phụ nữ giết chồng nếu bị anh ta phản bội, nhưng với điều kiện chỉ bằng tay không.

Kumiko Chan