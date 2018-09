11 điều bí ẩn thú vị ở công viên Disneyland

Disneyland ở bang California, Mỹ là thế giới kỳ diệu với trẻ em, nó ẩn chứa rất nhiều điều lý thú mà ngay cả người lớn cũng không biết.

1. Các cửa hàng trong Disney World không bao giờ bán kẹo cao su

Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ thấy bã kẹo trên lối đi hay vỉa hè. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mang theo kẹo cao su vào công viên nhưng hãy thể hiện phép lịch sự, văn minh. Đơn giản bởi vì không một ai muốn dẫm phải bã kẹo khi đang thong thả tham quan thế giới thần tiên trong công viên khổng lồ này.

2. Thùng rác hiện diện ở khắp mọi nơi

Công viên Disneyland cực kỳ thân thiện với môi trường. Du khách đến đây sẽ chỉ phải tốn vỏn vẹn 30 bước chân là có thể tới được thùng rác gần nhất. Được biết chính Walt Disney – cha đẻ của công viên nổi tiếng này đã đến các công viên khác và quan sát xem mọi người giữ rác trên tay lâu đến thế nào, cho đến khi tìm được một nơi để vứt chúng đi. Đây quả là một nghiên cứu hữu ích.

3. Có một căn phòng bí mật bên trong lâu đài của Cô bé Lọ Lem

Mặc dù vậy, nó không mở cửa tiếp đón khách mà chỉ dùng để làm phần thưởng đặc biệt cho một số khách du lịch. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ luôn có cơ hội trở thành người thắng cuộc may mắn khi lưu trú ở đây. Nhiều du khách tỏ ra háo hức, tò mò, một số lại cảm thấy ghen tỵ với những người được đặt chân vào căn phòng bí ẩn này.

4. Có tới 14 khu vui chơi từ thời sơ khai của Disneyland vẫn còn hoạt động đến ngày nay

14 địa điểm này bao gồm Country Bear Jamboree, Dumbo the Flying Elephant, Frontierland Shootin’ Arcade, Jungle Cruise, Mad Tea Party, Peter Pan’s Flight, Prince Charming Regal Carousel, Swiss Family Treehouse, The Hall of Presidents, The Haunted Mansion, Tomorrowland Speedway, Walt Disney World Railroad, Walt Disney’s Enchanted Tiki Room, và It’s a Small World.

5. Bãi đậu xe được đặt theo tên của 6 chú lùn

Các bãi đậu xe ở Magic Kingdoms được đặt theo tên của 6 trong 7 chú lùn ngoại trừ Doc bởi vì họ nghĩ rằng mọi người có thể nhầm lẫn chúng với tên các bến phà, tàu. Trẻ con rất thích khu vực bãi đậu xe kể từ khi chúng mang tên của các chú lùn.

6. Máy phát ra mùi hương có mặt ở khắp mọi nơi

Thiết bị có tên là “Smellitizers” được lắp ở khắp nơi trong công viên và phát ra những mùi hương đặc trưng quy định cho một số khu vực cụ thể. Tất cả những mùi phát ra này đều có lý do của nó. Ví dụ, bạn có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh cookies hay hương vani khi đi dạo ở công viên “Main Street, U.S.A”, mùi mằn mặn của biển khi xếp hàng vào khu bảo tàng tượng sáp “Cướp biển vùng Caribbean”, hoặc mùi gỗ cháy gần hiện trường mô tả sự sụp đổ của thành Rome trong “Tàu vũ trụ trái đất”....

7. Tất cả các bãi cỏ tại công viên Disney đều được chăm sóc rất chu đáo, ngoại trừ ở "The Haunted Mansion"

Lý do đơn giản là để phù hợp với bối cảnh tại đây. Ngoài ra, không ai có thể sợ hãi khi ở trong “The Haunted Mansion" (Lâu đài bí ẩn) mà lại nhìn thấy các bãi cỏ được cắt tỉa rất gọn gàng, tỉ mỉ.

8. Các nhân vật trong Toy Story

Các diễn viên đóng giả nhân vật trong Toy Story - Woody và Jessie thường lăn ra đất khi có người hét lên "Andy đến!". Trò chơi này dành cho các vị khách đặc biệt trong công viên, nhưng hiện tại đã không còn hoạt động, có lẽ là do tính an toàn không cao. Được biết, Woody và Jessie cũng không phải là fan hâm mộ của trò chơi này.

9. Có một phòng quốc hội trong công viên

Đây thực sự là nơi hoạt động quốc hội với những con dấu của tổng thống trong căn nhà “Hall of President”. Nhưng chỉ có đúng 3 con dấu, một là trong văn phòng Oval, hai là trong hộ trường đặt quả Chuông tự do và cuối cùng là trong “Hall of President”.

10. Sân bóng rổ bí mật

Sân bóng bí mật này được xây cho các nhân viên. Nó nằm ở đầu phía trên của đường Matterhorn trong công viên. Ý tưởng này rất tuyệt vời vì nhân viên không chỉ phải phục vụ khách du lịch mà còn được vui chơi thoải mái.

11. Vương quốc động vật kỳ thú

Trong vương quốc động vật, bạn có thể nhìn thấy rồng. Nó là biểu tượng cho khu vực có tên “Vương quốc hung bạo”. Đây là thế giới của các loài vật chỉ có trong thần thoại. Thật tuyệt vời nếu được đứng ở nơi này chiêm ngưỡng những con rồng hay kỳ lân phun lửa.

Mimi tổng hợp