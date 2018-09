11 điểm đến 'sao y bản chính' các địa danh nổi tiếng

Đấu trường La Ma The Colosseum, Italy và đấu trường Amphitheatre of El Jem, Tunisia Sẽ thật khó để phân biệt hai cảnh quan này với nhau bởi chung quá giống nhau. Nhưng ở đấu trường La Mã ở Italy thì hàng dài người xếp hàng kéo dài tít tắp còn ở Amphitheatre of El Jem, Tunisia khung cảnh vắng vẻ hơn nhiều, kiến trúc cũng còn nguyên vẹn hơn so với "bản gốc" ở Italy.