100 vé VIP cuối cùng dự lễ hội DJ

Cuộc thi ảnh vintage “4 vị trong em” của nhãn hàng Gouté đã diễn ra và thu hút đông đảo các bạn trẻ tham dự trong suốt một tuần vừa qua. Đặc biệt, nhiều sao Việt cũng tham gia và selfie với các phong cách mới lạ.

Bảo Anh nhanh chóng update xu hướng selfie.

Một trong những yếu tố hấp dẫn nhất chính là phần quà may mắn cho tất cả thí sinh gửi ảnh dự thi trước ngày 21/9: 300 suất vé VIP cuối cùng của lễ Hội DJ lớn nhất Việt Nam “I Am Hardwell”. Hardwell DJ Show là lễ hội âm nhạc điện tử quy mô lớn tại Việt Nam, với sự tham gia của Hardwell - DJ số một thế giới. Chỉ sau một tuần diễn ra cuộc thi, hơn 1.000 bức ảnh “4 vị” đã được gửi về từ các cô gái ở khắp Việt Nam. 200 suất vé VIP đầu tiên đã được trao cho 200 chủ nhân may mắn.

Hình ảnh dự thi cute của các cô gái Gouté.

Các bạn gái có thể tham gia selfie 4 kiểu để có cơ hội nhận vé VIP tham dự lễ hội Hardwell Show. Cuộc thi vẫn còn 100 vé VIP đang đợi các bạn trẻ may mắn.

Vẫn còn 100 vé VIP của Hardwell Show đang đợi các bạn trẻ may mắn.

Fanpage chính thức của cuộc thi: https://www.facebook.com/goutevietnam.

