10 trải nghiệm du lịch nên thử khi còn trẻ

Hãy dành một phần của tuổi thanh xuân để đi phượt tới các cực của tổ quốc, lặn biển ngắm san hô hay du lịch bụi ở nước ngoài.

1. Đi cắm trại ở một địa điểm hoang sơ

Đêm nằm ngắm trăng sao giữa khung cảnh hoang vu là một trải nghiệm vừa sợ mà vừa thú vị. Ảnh: Lam Linh.

Với một chuyến đi chỉ cần 2 ngày cuối tuần, bạn có thể lựa chọn địa điểm ở vùng đồi núi hay đảo nhỏ. Hãy cùng nhóm bạn thân thiết tự tay dựng lều, chuẩn bị thức ăn và nhóm lửa. Tới khi trời tối, cùng nhau quây quần bên đốm lửa trò chuyện và tận hưởng những giây phút giữa thiên nhiên. Và cảm giác khi nằm trong lều nghe những âm thanh hoang dã của tự nhiên, hít hà mùi cỏ dại trong sương sớm, sẽ là cảm giác tinh khôi tuyệt vời khó có thể quên.

2. Leo lên đỉnh nóc nhà Đông Dương

Chạm tay vào cột mốc đỉnh Fanxipan sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời. Ảnh: Dương Triều.

Được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương, đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mặt nước biển giống như một cột mốc cần trải qua trong đời. Những khó khăn trên đường đi, những bài học sinh tồn và đặc biệt là cảm xúc vỡ òa khi chạm tay tới chóp hình tam giác đặt ở trên đỉnh sẽ là cảm giác khó có thể phai nhòa trong tâm trí.

3. Đi tới các cực của Tổ quốc

Cực nam ở tận cùng của đất nước là đích đến của nhiều bạn trẻ. Ảnh: VnExpress.

Cực Bắc tại Lũng Cú (Hà Giang), cực Tây ở Apachai (Điện Biên), cực Đông ở Vạn Ninh (Khánh Hòa), cực Nam ở mũi Cà Mau đều là những nơi có đường đi khó khăn, nhưng luôn mang tới cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Mỗi mùa trong năm ở những nơi này lại có một vẻ đẹp riêng. Hãy tận hưởng cảm giác rong ruổi qua từng khúc cua, từng con đèo, ngắm tận mắt cảnh núi rừng trùng điệp phía Bắc, những bãi cát trắng và không khí biển mặn mòi ở miền Trung và cuộc sống sông nước đặc trưng ở miền Nam, bạn sẽ có nhiều điều để kể cho những người ở nhà.

4. Đi xe máy qua những cung đường, cung đèo sát biển tuyệt đẹp

Những con đường dọc bờ biển của Việt Nam đẹp không kém nước ngoài. Ảnh: Thủy Nguyên.

Với vị thế đặc biệt, Việt Nam có tài nguyên biển vô giá, cả về vật chất và tinh thần. Hãy cùng chiếc xe máy đi qua những cung đường tuyệt đẹp, trong đó có Vịnh Cam Ranh, Vịnh Vĩnh Hy... những cung đường biển đẹp tuyệt vời. Bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn cảnh biển xanh ngắt tự nhiên, nghe gió thổi bên tai, nghe mùi biển mặn mòi thoảng qua mũi. Trên đường đi bạn còn có thể bắt gặp những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp, những cánh đồng lau, cánh đồng hoa, bãi đá, hay thậm chí là đàn cừu đang về nhà vào buổi xế chiều…

5. Đạp xe khám phá Hội An

Thong dong đạp xe ở phố cổ Hội An. Ảnh: Lam Linh

Hội An cổ kính đẹp lung linh tới từng góc nhỏ. Hãy để chiếc xe đạp nhẹ nhàng dắt bạn qua từng con phố ở Hội An, khám phá cuộc sống bình dị của người dân, những cửa hàng nhỏ xinh hay những góc phố rợp hoa giấy. Bạn cũng có thể cùng chiếc xe đạp của mình thức dậy vào sáng sớm và tới đón bình minh ở biển An Bàng chỉ cách Hội An 3 km, băng qua những cánh đồng lúa xanh rì, gió thổi mát và nắng thì nhẹ nhàng đáng yêu.

6. Chèo thuyền kayak trên Vịnh Hạ Long

Chèo thuyền kayak trên vịnh, tại sao không? Ảnh: baoquangninh.

Vịnh Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Có lẽ cách tốt nhất để trải nghiệm vẻ đẹp thế giới ấy chính là chèo thuyền kayak quanh vịnh. Thuyền luồn qua những hang nhỏ, chạm tay tới từng nhũ đá, đưa bạn từng bước khám phá tác phẩm diệu kỳ của tạo hóa này. Hãy đừng ngần ngại dừng lại giữa vịnh, ngả lưng ngắm bầu trời xanh, cảm nhận sóng biển dập dềnh và mùi nước biển mặn mòi bên mũi.

7. Lặn ngắm san hô

Việt Nam có hệ thiên nhiên biển dồi dào và phong phú. Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội được tận mắt chứng kiến những rặn san hô tự nhiên đa sắc màu dưới biển sâu ở Nha Trang, Cù Lao Chàm... Vẻ đẹp rực rỡ ấy được tô điểm thêm nét sinh động của những chú cá sặc sỡ sẽ để lại trong bạn những ấn tượng khó phai.

8. Tới Hà Nội hoặc TP HCM

TP HCM - hòn ngọc Viễn Đông là một thành phố sầm uất, nhộn nhịp, vô cùng thu hút khách du lịch. Ảnh: namphuong.

Nếu bạn đang ở Hà Nội, hãy tới TP HCM, và ngược lại. Hai thành phố ở hai miền Nam Bắc giống như hai thế giới văn hóa đối lập mà gần gũi. Hãy đi để biết rằng một miền khác của đất nước như thế nào và để biết rằng khoảng cách hơn 1.700 km không phải là con số quá lớn.

9. Trải nghiệm ẩm thực và cafe ở bất kỳ nơi nào bạn đi qua

Ẩm thực Việt Nam như một kho tàng văn hóa đa dạng và đặc biệt phong phú. Và cà phê ở mỗi tỉnh thành bạn đi qua lại mang một mùi vị rất riêng không thể lẫn được. Hãy thưởng thức ly cà phê mang theo vị đắng khét ở Hà Nội, hay ly cà phê mang mùi thơm ngậy nức lòng ở Buôn Mê Thuột. Bạn cũng có thể lựa chọn những món ăn đượm vị ngọt ở Sài Gòn, hay uống nước dừa pha muối ở Lý Sơn, những món ăn mang theo vị cay đặc trưng của ớt xanh ở Quảng Bình…

10. Du lịch bụi ở nước ngoài

Với chiếc balo cùng hộ chiếu, hãy chinh phục những đất nước xa lạ để có những trải nghiệm mới và thêm hiểu biết. Ảnh: Dương Triều.

Hãy lấp những chỗ trống trên hộ chiếu của mình bằng những chuyến đi tới các quốc gia khác. Có thể đơn giản chỉ là các nước trong Đông Nam Á. Hãy đi để biết thế giới bên ngoài có giống như những gì ta thường mơ ước qua Internet. Và đi bụi để trải nghiệm khả năng tự lập của bản thân, ở một nơi không phải Việt Nam. Hãy rèn luyện khả năng ứng phó linh hoạt, chi tiêu hợp lý và khám phá phong tục tập quán, lối sống... ở một đất nước xa lạ.

Hà Đan tổng hợp