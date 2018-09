10 thành phố du lịch thân thiện với người đồng tính

Copenhagen, New York hay Berlin... là những thành phố thân thiện đối với người đồng tính trên khắp thế giới.

Những địa danh này được bình chọn dựa trên những đánh giá của Independent.

1. Copenhagen, Đan Mạch

Năm 1998, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên thừa nhận hôn nhân đồng tính. Đến thủ đô Copenhagen, những người đồng tính sẽ nhận được những cái nhìn thân thiện của người dân nơi đây. Cho dù ở bất kỳ nơi đâu, từ cửa hàng thời trang đến nhà hàng, từ quầy bar cho đến khách sạn... người đồng tính luôn nhận được sự tôn trọng của người đối diện. Không chỉ có vậy, ngay giữa trung tâm Copenhagen còn có một quảng trường dành riêng cho người đồng tính với tên gọi "Quảng trường bình đẳng".

2. New Zealand

Năm 2013, New Zealand mới thông qua luật hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, từ năm 1998, đất nước này đã ủng hộ người đồng tính khi đưa ra các khẩu hiệu thân thiện với du khách đồng tính, cũng như xây dựng một loạt nhà trọ, khách sạn dành riêng cho người đồng tính... Không những vậy, từ năm 2013, chính phủ New Zealand còn thúc đẩy du lịch hôn nhân đồng tính với Australia và các nước ở khu vực Thái Bình Dương. Ở đây hay tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho du khách đồng tính, trong đó nổi bật nhất là tuần lễ trượt tuyết dành cho người đồng tính được tổ chức ở thị trấn Queenstown vào trung tuần tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

3. Toronto, Canada

Toronto là nơi diễn ra World Pride 2014 (cuộc diễu hành của những người đồng tính trên toàn thế giới). Điều này khiến năm nay Canada trở thành điểm đến hoàn hảo cho du khách đồng giới. Trong một cuộc khảo sát, 80% dân số Canada tin rằng chính phủ nên cho phép hôn nhân cùng giới. Nhiều người đánh giá rằng đây là đất nước an toàn nhất cho người đồng tính.

4. Palm Springs, Mỹ

Palm Springs là thành phố lớn nhất thuộc quận Riverside nằm trong vùng thung lũng Coachella Valley. Không chỉ được mệnh danh là khu nghỉ mát của nhà giàu Mỹ, nơi đây còn là thiên đường thân thiện và tự do dành cho những người có giới tính thứ ba. Bên cạnh đó, thành phố San Francisco cũng được coi là “thánh địa” với những quán bar, câu lạc bộ đêm, nhà hàng, các spa… đồng tính. Ngoài ra, New York, Los Angeles và Miami cũng là những điểm đến không thể bỏ lỡ của người đồng tính.

5. Sitges, Tây Ban Nha

Thành phố biển Sitges nằm cách Barcelona khoảng 35km về phía Tây Nam, đây là quê hương của vũ trường đồng tính đầu tiên ở Tây Ban Nha (ra đời năm 1980). Ngày nay, thành phố biển này được xếp vào nhóm 4 thành phố dành cho người đồng tính của châu Âu, ngoài Sitges còn có Mykonos, Gran Canaria và Ibiza, tất cả đều là các điểm đến ở ven biển Địa Trung Hải.

6. Berlin, Đức

Thủ đô Berlin có nhiều địa điểm ăn chơi dành cho dân đồng tính như quán bar, hộp đêm, bảo tàng… Nơi đây cũng có một đài tưởng niệm dành cho những người đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho những người đồng giới ở Đức. Sau Berlin, Cologne là điểm đến tiếp theo thân thiện với du khách đồng tính. Nơi đây tập trung đến 75 câu lạc bộ, quán bar và phòng tắm hơi dành cho người đồng giới.

7. Đảo Mykonos, Hy Lạp

Kể từ khi du khách bắt đầu đến hòn đảo này vào năm 1970, người đồng tính đã đổ xô đến hòn đảo để tận hưởng không khí trong lành của những bãi biển đầy ánh nắng mặt trời ở Địa Trung Hải. Nơi đây còn hình thành nên các khách sạn, quán bar độc quyền dành riêng cho người đồng tính.

8. New York, Mỹ

Bạo loạn Stonewall là một chuỗi những cuộc biểu dương lực lượng một cách bạo động và tự phát vào năm 1969 tại quán rượu Stonewall, New York của người đồng tính. Sau bạo loạn Stonewall, người đồng tính ở thành phố New York phải đối diện với một thử thách là tạo nên một cộng đồng thống nhất từ những người thuộc giới tính, giai cấp và thế hệ khác nhau. Ngày nay, New York là một trong những thành phố được xem như là thiên đường của người đồng tính ở Mỹ.

9. Reykjavik, Ai len

Vào năm 2006, cặp vợ chồng đồng tính đầu tiên ở Ai len đã được công nhận và họ có các quyền bình đẳng như các cặp đôi khác. Không chỉ vậy, vào năm 2015, thành phố Reykjavik sẽ tổ chức cuộc diễu hành Gay Pride lần thứ 17 (một trong những cuộc diễu hành đồng tính lâu đời nhất của châu Âu) hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội lớn của cộng đồng người đồng tính ở khắp nơi trên thế giới.

10. Montevideo, Uruguay

Việc chấp nhận người đồng tính hay không đang là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết ở các quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không quá làm người đồng tính lo lắng vì vào năm 2013, chính phủ Uruguay đã thừa nhận hôn nhân đồng tính. Vì thế, quốc gia này đã trở thành điểm đến an toàn và thân thiện cho người đồng tính trên thế giới.

HuPa