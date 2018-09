10 resort Việt đẹp nhất trong mắt phóng viên quốc tế

Khu nghỉ dưỡng được ví như thiên đường trên biển Hà Mỹ xinh đẹp thuộc địa phận Quảng Nam, trải dài hơn 1km dọc bờ biển hoang sơ. Là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bật nhất của Việt Nam, The Nam Hai có những dịch vụ chuyên biệt như quản gia riêng cùng những dịch vụ mến khách hàng đầu theo tiêu tuẩn quốc tế. Hầu hết biệt thự tại đây đều có hồ bơi riêng với tiện nghi hiện đại. Phong cách kiến trúc, bài trí đậm nét phương Đông trong từng ngôi biệt thự lấy cảm hứng từ Lăng vua Tự Đức của Cố đô Huế. Mặc dù được mở cửa từ năm 2006 và là một trong khu nghỉ dưỡng sang trọng đầu tiên tại Việt Nam, The Nam Hai vẫn duy trì lối kiến trúc ấn tượng và được bảo dưỡng rất tốt. Nổi bật là tại những ngôi biệt thự trang bị hồ bơi riêng, không chỉ do bạn có thể tự do ngụp lặn trong đó mà còn là những tiện ích độc đáo như dịch vụ quản gia riêng, đưa đón sân bay miễn phí, tiệc trà chiều hàng ngày, giặt ủi cao cấp hay một tủ minibar đầy ắp miễn phí hoặc nước uống và thức ăn nhẹ miễn phí từ khoảng 18h-19h hàng ngày.