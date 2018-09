10 quán cà phê giới trẻ nô nức check in ở Hà Nội

Bên cạnh những quán cũ như Cộng, The Kafe, Cosa Nostra, các quán mới như Runam, D'alice, hay Nhà 9NKC cũng là chốn quen của nhiều người.

Cộng Tràng Tiền

Nằm trong chuỗi quán cà phê bao cấp nổi tiếng của Hà Nội, Cộng Tràng Tiền luôn là tụ điểm hot nhất thủ đô, từ khi quán mở buổi sáng, tới 22h đêm vẫn có khách mới vào. Đã có thời điểm, muốn có một chỗ ngồi đẹp bên ngoài, khách phải xếp hàng chờ đến lượt.

Ban công ngoài trời của Cộng Tràng Tiền được đánh giá là đắt giá nhất Hà Nội. Ảnh: Nguyên Chi

Tọa lạc ở một trong những vị trí đắt giá nhất Hà Nội là lý do khiến cơ sở này luôn đông khách hơn những địa điểm còn lại. Quán nằm trên tầng 2, góc đường Tràng Tiền - Nguyễn Xí, một đầu nhìn ra hồ Gươm, một đầu nhìn ra Nhà hát Lớn.

Địa chỉ: 46 Tràng Tiền.

Runam cafe

"Nhập khẩu" từ Sài Gòn vào Hà Nội cuối năm 2014, Runam cafe từng là địa chỉ hot nhất trong những ngày đầu năm khi mang phong cách sang chảnh, thượng lưu, lại mở xuyên những ngày nghỉ lễ. Quán nằm ngay gần Nhà thờ Lớn, mặt tiền không rộng, nhưng diện tích bên trong cũng kê được kha khá bàn, đủ chỗ cho nhiều vật dụng trang trí.

Ảnh: Nguyên Chi

Runam cafe nổi tiếng nhất với loại cà phê thượng hạng được pha bằng máy chuyên dụng đắt tiền. Các loại trà bánh, đồ ăn trưa, ăn tối cũng luôn được phục vụ với yêu cầu khá khắt khe, so với một nhà hàng không chuyên. Dù vậy, giới trẻ tới đây để check in nhiều hơn là để thưởng thức đồ ăn. Giá cả thuộc mức cao so với mặt bằng chung.

Ảnh: Instagram Runam

Địa chỉ: 13 Nhà Thờ.

Cosa Nostra

Nằm ở góc phố được giới trẻ ưu ái gọi là "góc châu Âu trong lòng Hà Nội", Cosa Nostra chưa từng vắng khách suốt thời gian qua, trong đó, không ít khách là những người đam mê chụp ảnh. Có thể nói, quán có view đẹp nhất trong những quán cà phê ở Hà Nội, với tầm nhìn thoáng, rộng xuống vườn hoa xanh mát mắt, nằm bên hông Nhà hát Lớn, không hề có nhà cao tầng chắn tầm mắt.

Quán nằm ở ngã ba Tông Đản - Lý Đạo Thành. Ảnh: 5beo

Ngay cả khi ngồi ở tầng 1, khách cũng có thể chọn góc sát cửa sổ, nhìn ra ngã ba đường, để nhâm nhi tách trà, nhìn nắng chiều xiên qua ô cửa sổ trong một buổi chiều thanh thản, bình yên. Giá cả ở Cosa Nostra ở mức hợp lý, có phục vụ đồ ăn.

Ban công thoáng rộng của Cosa Nostra. Ảnh: Hanhchipp

Địa chỉ: 24 Tông Đản, cắt Lý Đạo Thành.

Nhà 9NKC

Nhà 9NKC là cách viết tắt của địa chỉ số 9 Nguyễn Khắc Cần. Quán có không gian khá đa dạng: trong nhà, sát cửa sổ, giếng trời, trên sân thượng. Được đầu tư khá kỹ về mặt design, Nhà được đánh giá là một trong những quán cà phê đẹp nhất Hà Nội, dù không có nhiều không gian ngoài trời.

Cũng chính bởi thiết kế độc đáo mà quán thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh check in đẹp mắt của các hotgirl, fashionista.

Khu vực giếng trời độc đáo của Nhà 9 NKC. Ảnh: Voldzalla Hahaha

Giá cả ở đây khá đắt so với chất lượng. Quán có cả đồ ăn trưa, ăn tối.

Địa chỉ: 9 Nguyễn Khắc Cần.

The KAfe

Cách đây gần 2 năm, The KAfe trên đường Điện Biên Phủ thuộc hàng hot số một bởi không gian bài trí rất giản tiện nhưng lại hiện đại. Thời điểm đó, The KAfe đi đầu cho phong cách trang trí quán với ô cửa sổ lớn, nội thất gỗ trơn rất Tây.

Không gian đã trở nên quen thuộc với giới trẻ Hà Nội. Ảnh: Changgjerry

Ảnh: Instagram The Kafe

Hiện nay, The KAfe đã có thêm nhiều chi nhánh như nhà hàng, quán đồ ăn nhanh... nhưng địa chỉ ở Điện Biên Phủ vẫn rất hút khách do vị trí ở ngay trung tâm.

Địa chỉ: 18 Điện Biên Phủ.

Nguyên Chi