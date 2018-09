10 lưu ý để tránh thành 'kẻ phiền toái' trên máy bay

Không khó gặp những người khó chịu, thô lỗ, ồn ào, bừa bộn trên những chuyến bay. Bạn có thể cũng gây phiền toái cho người xung quanh mà không biết.

Dưới đây là một số điều bạn nên để ý không trở thành “kẻ khó chịu” trong mắt người khác.

1. Chú ý ngồi lịch sự

Ngồi gọn để không chắn đường đi của người bên cạnh.

Nếu bạn là người ngồi ngoài cùng của hàng ghế, hãy ngồi gọn để họ có thể đi ra ngoài. Việc bạn ngồi chắn đường như người gác cổng và không có thiện ý nhường đường sẽ gây khó chịu cho người khác. Giống như phải được sự đồng ý của bạn họ mới được đi toilet vậy. Và nếu bạn là người ngồi gần cửa sổ, bạn cũng nên ngồi gọn để những người khác có thể nhìn ra cửa sổ.

2. Hạn chế thể hiện tình cảm riêng tư

Chắc hẳn ai cũng phải “nhăn mặt” khi nhìn thấy những cặp đôi tình tứ, ôm hôn nhau giữa chốn công cộng. Việc hai bạn yêu nhau và thể hiện tình cảm là không có gì sai, thế nhưng việc đó nên làm ở chốn riêng tư thì tốt hơn.

3. Đừng đổ lỗi cho đội bay

Việc chuyến bay bị trễ giờ không phải do lỗi của phi công hay tiếp viên hàng không. Đó có thể do thời tiết xấu hay lỗi kỹ thuật. Việc đồ ăn trên máy bay “chán ngắt” và giá “cắt cổ” cũng không phải do lỗi ở đội bay. Việc bạn than phiền thậm chí to tiếng với họ cũng chẳng thể giảm giá bán khoai tây chiên hay đồ uống bởi tiếp viên họ không có quyền quyết định. Hãy tỏ ra lịch sự hơn với họ bởi họ cũng chỉ làm theo đúng quy định mà thôi.

4. Giúp đỡ người già, phụ nữ mang thai và trẻ em

Giúp đỡ một cụ già đang cố gắng cất túi đồ lên tủ là việc nên làm hơn bao giờ hết. Việc làm này vừa giúp bạn trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt người khác, vừa giúp tiết kiệm thời gian xếp đồ cho những người ở phía sau.

5. Lấy thứ bạn muốn trước khi xếp túi lên tủ

Bạn muốn dùng laptop, headphone hay gối ôm? Hãy lấy chúng ra luôn trước khi bạn xếp hàng để xếp túi lên tủ. Những hành khách chờ phía sau sẽ cảm thấy khó chịu khi bạn mất thời gian mở túi tìm đồ mình muốn.

6. Giữ vệ sinh chung

Mỗi chuyến bay dài thường khiến du khách cảm thấy mệt mỏi và muốn có tư thế ngồi dễ chịu hơn. Thường thì họ sẽ cởi giày co chân lên ghế, và nhiều trong số họ có bàn chân “bốc mùi” và làm những hành khách khác khó chịu. Tất nhiên là họ không thể mở cửa sổ để giúp bay mùi được. Du khách nên chú ý giữ vệ sinh cá nhân, đó vừa là để tôn trọng người khác cũng vừa để thể hiện nét lịch sự tối thiểu.

Không ai muốn ngửi mùi “khó chịu” từ bàn chân bạn cả đâu.

7. Máy bay không phải phòng khách của bạn

Bạn đang chơi game, xem phim hay xem một giải đấu bóng rổ vô cùng gay cấn. Thế nhưng không có nghĩa là bạn có thể thoải mái hô hào, cổ vũ hay cười phá lên bởi xung quanh bạn còn hàng tá những người khác nữa. Bạn chắc chắn không hề muốn hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía bạn đầy bất mãn.

8. Đừng lao ra cửa khi máy bay vừa hạ cánh

Việc xếp hàng là tối thiểu ở nơi công cộng. Cứ yên tâm là bạn sẽ được xuống sân bay xinh đẹp dưới kia, chậm vài phút cũng không làm bạn mất đi thứ gì đâu.

9. Lịch sự với tiếp viên hàng không

Những tiếp viên hàng không phải tươi cười tiếp hàng trăm hành khách mỗi ngày, áp lực là khá lớn. Họ chắc chắn sẽ rất mệt mỏi phục vụ khách hàng, vậy bạn nên thông cảm cho họ. Hãy thật lịch sự khi muốn một cốc nước hay một chiếc chăn hay khi muốn hỏi điều gì đó.

10. Kiềm chế sử dụng chất có cồn

Việc uống quá nhiều đồ uống có cồn sẽ làm bạn bị mất nước, và chắc chắn bạn sẽ mất sức. Thay vào đó bạn nên uống nước khoáng nhiều hơn.

Thuỳ Dương