10 kỳ quan sắc màu huyền bí hoàn toàn có thật

Kể cả khi được chứng kiến tận mất, có thể bạn vẫn chưa tin những kỳ quan thiên nhiên này hoàn toàn có thật.

Vùng đất 7 màu, hồ Morning Glory, công viên địa chất Zhangye Danxia, mạch nước Fly Geyser, suối nước nóng Chinoike Jigoku, biển cát hồng Spiaggia Rosa… được xem là những địa danh sắc màu huyền bí nhất trên trái đất với vô vàn trải nghiệm lý thú. Tổng hợp trên MNN.

1. Vùng đất 7 màu, Chamarel, Mauritus

Vùng đất 7 màu nằm ở ngôi làng Chamarel, phía tây nam Mauritius, là khu vực bao gồm những đụn cát nhiều màu sắc từ đỏ, đỏ tía, tím, xanh dương, xanh lá cây, vàng và nâu. Các màu sắc hòa quyện và đan xen lẫn nhau tạo nên một vũ điệu đa sắc màu tuyệt đẹp.

Những đụn cát được hình thành do sự biến đổi dần dần của các lớp dung nham đất bazan thành các khoáng chất có trong đất xét. Qua thời gian, cùng với nhiệt độ đốt nóng các lớp đất đá tạo nên những mảng màu sắc lung linh. Một điều thú vị nữa là, nếu lấy 7 nấm đất có bảy màu khác nhau trộn chúng lại, chúng sẽ thành 7 lớp màu riêng biệt.

2. Hồ muối Laguna Colorada, Potosí, Bolivia

Nằm trong khu dự trữ Quốc gia Eduardo Avaroa, Bolivia, hồ muối màu đỏ này là nơi tụ tập phổ biến của loài chim hồng hạc, nổi bật nhất là loài James, thỉnh thoảng cũng có loài Andean và Chilean. Màu đỏ nhạt tự nhiên của hồ có được là do sắc tố màu đỏ của một loại tảo sống ở đây tạo nên.

3. Hồ Morning Glory, Công viên quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ

Hồ Morning Glory bắt nguồn từ một mạch của suối nước nóng ở công viên quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ. Trước đây, hồ có một màu xanh lam đặc trưng, nhưng bây giờ nó mang một màu xanh lá đậm cùng với một vòng tròn màu vàng và đỏ bao quanh ở phía ngoài. Hiện tượng sắc màu lạ kỳ này là do sắc tố của một loài vi khuẩn thermophiliac tạo nên, chúng phát triển mạnh ở nhiệt độ khắc nghiệt.

4. Công viên địa chất Zhangye Danxia, Cam Túc, Trung Quốc

Nơi đây đặc trưng với những dãy núi đá nhiều màu sắc, do trải qua hàng trăm triệu năm tích tụ các sa thạch đỏ và các trầm tích trở nên khô cằn, oxy hóa. Qua thời gian, khí hậu thay đổi tiếp tục tạo nên những hình thù độc đáo cho các núi đá có nhiều dạng khác nhau, từ cột đá, thung lũng, khe núi và thác nước. Bạn có thể bắt gặp loại địa hình này trên khắp Trung Quốc, thế nhưng chỉ có ở công viên địa chất Zhangye Danxia mới đẹp nhất.

5. Thác Havasu, Grand Canyon, Arizona, Mỹ

Nằm giữa một vùng đất khô cằn, sỏi đá trong công viên quốc gia, Grand Canyon ở bang Arizona, Mỹ, thác nước Havasu hiện lên như một dải lụa mềm vắt ngang giữa những ngọn núi đá đỏ. Được mệnh danh là thiên đường trên trái đất, những dòng thác Havasu tung bọt trắng xóa chảy xiếc từ độ cao 37 m xuống lòng hồ xanh thẳm màu ngọc lam. Sở dĩ lòng hồ có sắc màu xanh trong đẹp mê hồn là do trong nước có sẵn lượng canxi carbonat và magnesium rất lớn.

6. Painted Desert, Vườn quốc gia Petrified Forest, Arizona, Mỹ

Nằm trải dài ở phía đông bắc của bang Arizona, rộng hơn 19.400 km2, Painted Desert là một vùng đất được nhuộm bởi nhiều màu sắc đỏ, cam, hồng và tím, tạo nên bởi những nguồn đất bị nhiễm sắt và mangan.

7. Danakil Depression, Bắc Ethiopia

Vùng đất Danakil Depression nằm trong sa mạc rộng lớn Danakil, Ethiopia được xem là một trong những nơi thấp và nóng nhất trên Trái Đất. Nơi đây chứa nhiều đá đỏ, quặng lưu huỳnh và muối mỏ. Nhiều nhà địa chất cho rằng, các mỏ muối này được hình thành từ khá lâu, do các trận lũ nằm gần biển Đỏ tràn qua vùng Danakil. Sức nóng của vùng trung tâm sa mạc đã làm nước lũ bốc hơi nhanh chóng và kết tinh muối lại bên dưới.

8. Mạch nước Fly Geyser, Nevada, Mỹ

Mạch nước Fly Geyser không phải là một hiện tượng tự nhiên mà đó là kết quả của việc khoan giếng trên đất để tìm kiếm các nguồn năng lượng địa nhiệt vào năm 1964. Các kỹ sư đã vô tình khoan trúng một túi địa nhiệt nước và kết quả biến nơi đây trở thành suối nước nóng phun trào với cảnh quan tuyệt đẹp. Màu sắc rực rỡ xung quanh được hình thành từ sắc tố của loại vi khuẩn thermophiliac phát triển mạnh ở nhiệt độ cao.

9. Suối nước nóng Chinoike Jigoku, Beppu, Nhật Bản

Được mệnh danh “địa ngục ao máu”, suối nước nóng Chinoike Jigoku ở thành phố Beppu, Nhật Bản có nhiệt độ nước lên đến 78 độ C. Đây là suối nước nóng duy nhất có màu sắc sặc sỡ và thành phần hóa học khác hẳn so với các con suối tự nhiên khác. Nước trong hồ có màu đỏ như máu là do chứa một lượng lớn các khoáng sản kim loại màu như oxit sắt, oxit magie và kẽm.

10. Biển cát hồng Spiaggia Rosa, Sardinia, Italy

Tên gọi của bãi biển này tương ứng với màu sắt của bãi cát nơi đây. Màu sắc hồng độc đáo này được hình thành từ các vụn vỡ li ti của các san hô, vỏ sò, vỏ ốc và đá granit. Giữa một bên là làn nước trong xanh hòa quyện với một bên là bãi bờ cát hồng hào, tạo nên một khung cảnh mới lạ, thu hút, khiến bất cứ du khách nào cũng say đắm.

Xuân Lộc