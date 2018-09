10 guesthouse chất lượng ở khu trung tâm Seoul

Nếu bạn du lịch tự túc tới Hàn Quốc với chi phí hạn hẹp thì những guesthouse dưới đây là chỗ nghỉ qua đêm phù hợp. Tổng kết của khách du lịch từ khắp thế giới.

Jung-gu chính là khu trung tâm của thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Đây là khu vực có nhiều cơ quan, công ty lớn và khu mua sắm nổi tiếng ở Hàn Quốc như Myeongdong - khu phố đi bộ với bạt ngàn cửa hàng thời trang và mỹ phẩm; Dongdeamun - quần thể các trung tâm thương mại chuyên bán đồ thời trang hay Namdaemun - khu chợ ngoài trời có vô số các mặt hàng từ quần áo, mỹ phẩm, hoa quả, hoa tươi... Hãy ở khu Jung-gu nếu bạn là người thích mua sắm.

10 chỗ nghỉ đêm bình dân và chất lượng tốt này được các khách du lịch gợi ý, với giá cho mỗi đêm khoảng 20.000 đến 30.000 won (khoảng 400.000 đến 600.000 đồng).

Một góc của phố đi bộ nổi tiếng Myeong-dong tập trung rất nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Ảnh: KTO

1. B my guesthouse: Căn nhà mới xây với những điểm nhấn màu đỏ của B my guesthouse giúp du khách dễ nhận ra. Nội thất màu trắng tối giản gam đen - trắng - đỏ sẽ đem lại một không gian trẻ trung, hiện đại. Nội thất được sắp xếp hợp lý, có phòng cho tập thể và phòng riêng. B my guesthouse rất gần khu Myeongdong và núi Namsan. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Myeongdong (Exit 4).

2. Gom Guesthouse: Gom có nghĩa là con gấu và nó cũng chính là tên và biểu tượng của guesthouse này. Với nội thất độc đáo, Gom guesthouse đã nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng. Chủ nhà sẽ cung cấp nhiều thông tin về các điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Ở đây, bạn cũng có thể mua nhiều tour đi tới tỉnh Gyeonggi-do. Ga tàu điện ngầm gần nhất Chungmuro (Exit 1).

3. Kukje Guesthouse: là một căn nhà cổ từng được xây dựng hơn 100 năm trước, nay do một cặp vợ chồng người Hàn Quốc quản lý. Tất cả các phòng trong nhà đều có hệ thống sưởi ấm dưới sàn nên hoàn toàn yên tâm khi ở vào mùa đông. Bạn sẽ được thưởng thức những bữa ăn sáng đúng kiểu Hàn Quốc do chính vợ chồng chủ nhà phục vụ. Từ Kukje Guesthouse tới chợ Namdaemun và phố đi bộ Myeongdong đều rất gần. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Hoehyeon (Exit 1).

4. Mama Guest House: tiêu chí của chủ nhà khi tạo nên nhà nghỉ này là "một không gian ấm áp và thân thiện như vòng tay mẹ". Ánh sáng vàng, cửa và đồ nội thất hoàn toàn bằng gỗ, khiến không gian như ngôi nhà truyền thống Hankok. Chủ nhà, vốn là một vũ công chuyên biểu diễn các điệu múa truyền thống, sẽ có những gợi ý thú vị nếu bạn đến Hàn Quốc mà thích các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc trưng xứ Hàn. Cạnh đó là Mama Guest House 2 có diện tích lớn hơn. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Myeongdong (Exit 2).

5. Myeongdong Green Guest House: Tại đây, khách du lịch sẽ được trải nghiệm cảm giác ở như người Hàn Quốc xưa, trong một không gian yên tĩnh và an toàn. Chủ nhà là người Hàn Quốc có chồng người Nhật và sống lúc ở Tokyo lúc ở Seoul, nên rất thông thạo tiếng Nhật. Myeongdong Green nằm rất gần phố đi bộ Myeong dong, núi Namsan và chợ Namdaemun. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Myeongdong (Exit 4).

Hầu hết các guesthouse này đều được các khách du lịch nước ngoài gợi ý.

6. Namdaemun Guesthouse: là một nhà nghỉ sạch sẽ và yên tĩnh nằm ngay dưới chân đỉnh núi nổi tiếng Namsan ở thủ đô Seoul. Tên của guesthouse này chính là tên địa danh "Great South Gate" - một trong những cổng thành cổ của thành phố. Từ Namdaemun Guesthouse, có thể dễ dàng đi tới Công viên Namsan, tháp N Seoul và chợ Namdaemun. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Hoehyeon (Exit 2).

7. Namsan Sky Guest House: đây trước chính là nhà riêng của chủ nhà. Và mặc dù nơi đây đã được cải tạo để phù hợp với một khách sạn mini, nhưng những khách du lịch từng ở đều có chung cảm giác "như ở nhà". Buổi sáng, từ 7h30 đến 9h30, bạn sẽ được phục vụ bữa sáng theo đúng phong cách Hàn Quốc nếu có yêu cầu. Cửa ra vào có khóa từ và đóng vào 11 giờ đêm. Vì thế nếu bạn về muộn hơn, hãy báo trước cho chủ nhà. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Hoehyeon (Exit 1).

8. Residence EO: EO là tên viết tắt của hai vợ chồng chủ nhà. Guesthouse này nhỏ nhắn, khá yên tĩnh và tiện nghi, đồng thời có nhiều dịch vụ miễn phí. EO thuộc khu Myeong-dong và không cách xa phố đi bộ cũng như các cửa hàng mua sắm sầm uất. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Myeongdong (Exit 2).

9. Yoon & Jil Guesthouse: là một căn nhà gồm có 2 tầng hầm và 2 tầng trên mặt đất. Các phòng ở được bố trí ở tầng hầm 1 và hai tầng trên. Bếp, quầy bar và các khu vực sinh hoạt chung khá rộng nằm ở tầng 1. Yoon & Jil nằm ở vị trí đẹp thuận tiện đi ra công viên Namsan và Seoul City Wall. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Hoehyeon (Exit 3).

10. Bangrang hostel: là một tòa nhà mới xây hiện đại, nhưng bố trí nội thất lại tạo cảm giác như một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc theo phong cách Hanok với sàn và hệ thống cửa đều bằng gỗ. Chủ nhà có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn nên rất chu đáo và có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin bổ ích. Ga tàu điện ngầm gần nhất là Chungjeongno (Exit 5).

Tâm Anh