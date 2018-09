10 điều phải làm ngay khi tới Seoul

Đi chợ mua mỹ phẩm, quần áo, ghé vào một quán cà phê chất lừ ở Garosu-gil hay ăn quán ven đường là trải nghiệm bạn nên thử qua.

1. Ăn thịt nướng

Người Hàn Quốc rất mê thịt nướng. Chẳng khó khăn gì để tìm kiếm một quán thịt nướng trên đường phố Seoul, dù trong nhà hàng hay một quán ven đường nơi hang cùng ngõ hẻm. Mùi vị miếng thịt nửa nạc nửa mỡ tẩm ướp gia vị vừa miệng, đậm đà, cháy xèo xèo trên bếp nướng khiến không ai có đủ can đảm để bỏ qua. Hãy chọn một quán thật bình dân, với thật nhiều người dân bản xứ để ghé qua, bạn sẽ không chỉ thưởng thức được món đặc sản số một mà còn khám phá được không gian văn hóa độc đáo tại đây.

2. Dành một ngày Garosu-gil

Theo tiếng Hàn, Garosu-gil có nghĩa là con đường rợp bóng cây, là khu vực yêu thích của giới trẻ tại Seoul. Đây nổi tiếng là khu vui chơi giải trí sành điệu, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều quán cà phê, nhà hàng bài trí đẹp, cửa hàng mua sắm, tiệm làm tóc hợp thời trang. Có lẽ bạn phải dành nguyên một ngày ở đây mới thấy đủ "đã" với các nhu cầu ăn ngon mặc đẹp được đáp ứng hài lòng, nhất là với các cô gái.

3. Ghé khu Gangnam

"Cơn bão Gangnam style" cách đây ít lâu đã khiến khu vực này nổi tiếng khắp thế giới. Quận Gangnam là một trong 25 quận của thành phố Seoul, nơi luôn bận rộn với rất nhiều hoạt động giải trí, nhà hàng, quán bar sôi động, trẻ trung cùng những bạn trẻ sành điệu, cá tính.

4. Ăn quán ven đường

Một trong những hình ảnh quen thuộc trong các bộ phim Hàn Quốc chính là những quán ăn ven đường dựng từ những tấm bạt, nilon quây xung quanh luôn sáng đèn và nghi ngút khói tới tận nửa đêm. Quán ăn kiểu này có tên là pojangmacha, nơi thường bán những món ăn nhẹ, nhắm cùng rượu sochu, thường là đồ hải sản, thịt nướng, các món ăn vặt. Mặc dù chính phủ Hàn Quốc cố gắng đóng cửa một số cửa hàng dạng này do lý do đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng vẫn còn khá nhiều quán pojangmacha còn mở cửa, làm nên một phần văn hóa ẩm thực của đất nước kim chi.

Nếu bạn tới khu Namdaemun vào buổi tối, có rất nhiều quán kiểu này dọc hai bên đường mời gọi.

5. "Ăn xổi" ở chợ hải sản Noryangjin

Chợ bán buôn hải sản Noryangjin chắc chắn là nơi bạn nên ghé thăm, nếu mang trong mình tâm hồn ăn uống lớn lao. Có rất nhiều quầy hàng bán các loại hải sản tươi sống như tôm hùm, cua, bạch tuộc sống và rất nhiều loại hải sản khác bạn chưa từng nghe qua. Hãy chọn một số món ưa thích và mặc cả, sau đó mang ra phía sau chợ, tìm một nhà hàng có thể chế biến giùm bạn những món ăn này theo yêu cầu. Đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời.

6. Ăn Samgyetang - gà hầm nhân sâm

Samgyetang là một trong những món ăn chế biến từ nhân sâm ngon nhất, nhiều chất bổ cho sức khỏe và phù hợp với đa số mọi người, từ già tới trẻ. Tới Hàn Quốc, sẽ thật thiếu sót nếu không ăn các món từ nhân sâm nói chung và Samgyetang nói riêng. Món ăn được dùng nóng, bày trong niêu đất sôi sùng sục, thường là một hoặc nửa con gà, bên trong là gạo, hầm cùng các loại thảo mộc. Gà ăn mềm, ngọt, thích hợp trong trời lạnh.

7. Leo lên tháp Namsan

Từ ngọn tháp nổi tiếng này, bạn có thể phóng tầm mắt ra nhìn toàn cảnh thành phố Seoul xinh đẹp. Nơi đây có góc riêng mang tên Locks of love để các cặp tình nhân treo những ổ khóa cùng lời thề ước cho tình yêu, cùng chiếc ghế gỗ thiết kế đặc biệt, vốn đã rất nổi tiếng trong các bộ phim lãng mạn.

Nếu rảnh rỗi, bạn có thể ghé qua nhà hàng N-grill, địa điểm cũng được lựa chọn để xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, để thưởng thức các món ăn Âu tuyệt hảo.

8. Mua mỹ phẩm ở Myeong-dong

Ngoài ăn thịt nướng, hải sản, ngắm hoàng hôn ở Namsan, các cô gái còn có một lý do rất to lớn khi tới Seoul, đó chính là mua mỹ phẩm. Các hãng mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc có giá bán trong nước rẻ hơn rất nhiều so với khi được xuất khẩu. Vì thế, các nàng khó mà vượt qua được cám dỗ.

Những con phố bày bán mỹ phẩm ở đây dường như dài bất tận với vô số cửa hàng cửa hiệu san sát, sáng đèn tới khuya. Đây thực sự là thiên đường dưới hạ giới dành cho phụ nữ.

9. Mua sắm quần áo ở Dongdaemun

Dongdaemun là trung tâm thời trang lớn ở Seoul, nơi bạn có thể tìm thấy những mẫu thời trang mới nhất mà lâu nay vốn ước ao. Ở đây có cả những hãng thời trang có tên tuổi trong nước lẫn những hàng bình dân, tuy nhiên giá cả cũng ở mức trung bình, không thuộc loại rẻ. Cũng giống như ở Myeong-dong, cửa hàng ở Dongdaemun dày đặc tới mức chắc chắn sẽ khiến bạn hoa mắt.

Chợ có 2 khu vực, một bên dành cho bán lẻ, bên còn lại là bán buôn, bán từ quần áo, giày dép, phụ kiện túi xách. Chợ hoạt động từ sáng hôm trước tới sáng hôm sau, luôn khiến các nữ du khách lạc lối.

10. Đi tour một vòng các cung điện cổ kính

Hàn Quốc có một nền lịch sử khá phong phú cùng nền văn hóa giàu bản sắc. Nếu chỉ ăn uống và vui chơi mà quên mất ghé thăm những di tích này thì sẽ thật là thiếu sót. Còn nếu là fan của những bộ phim cổ trang xứ Hàn, chắc chắn bạn sẽ thấy thân quen và thích thú vô cùng khi nhận ra những bối cảnh quen thuộc.

Nguyên Chi

Theo LadyIronChef