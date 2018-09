10 điểm đến khắp Việt Nam cho người hoài cổ

Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), phố cổ Hội An (Quảng Nam), nhà cổ Bình Thủy (Cần Thơ)… là những điểm du lịch nổi tiếng mang đậm dấu ấn cổ xưa.

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên là cây cầu dây thép đầu tiên bắc qua hai bờ sông Hồng, Hà Nội, do người Pháp xây dựng vào thế kỷ 19. Cầu Long Biên từng bị ném bom nhiều lần trong chiến tranh, thậm chí hai trụ lớn đã bị cắt đứt, dù vậy công trình này đã được phục hồi để duy trì là một biểu tượng một Hà Nội cổ xưa. Nếu có dịp đi ngang cầu Long Biên, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một cây cầu được xây dựng theo lối kiến trúc của Pháp, mang một vẻ đẹp mộc mạc nhưng tao nhã, bình dị và gần gũi.

Làng cổ Đường Lâm

Cổng ở làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Ảnh: Linh Hương

Làng cổ Đường Lâm tọa lạc tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, là địa điểm du lịch nổi tiếng bởi kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Làng cổ Đường Lâm là số ít nơi vẫn giữ được nét đẹp của những ngôi làng xưa với sân đình, bến nước, cây đa, chùa, miếu... Ngôi làng có tổng cộng gần 1.000 ngôi nhà, được xây dựng từ thế kỷ 17 với lối kiến trúc cổ với những vật liệu truyền thống như đá ong, tre, nứa, ngói... Điểm đặc biệt của ngôi làng này chính là cây đa cổ thụ 300 năm tuổi, con đường vào làng được lát gạch, những bức tường vàng đã ngả màu thời gian, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa cổ kính.

Chùa Dâu

Chùa Dâu thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội hơn 30 km. Chùa Dâu được xem là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, được xây dựng từ năm 187 và hoàn thành năm 226, được công nhận là di tích lịch sử vào năm 1962. Trải qua nhiều lần tôn tạo chùa Dâu ngày nay mang lối kiến trúc thời Hậu Lê (thế kỷ 17-18) với bốn dãy nhà kết nối với nhau thành hình chữ nhật. Trong chùa thờ rất nhiều tượng của các vị Hộ pháp, La Hán, Bồ Tát, Thánh Tăng… và rất nhiều tượng phật. Giữa sân chùa còn có ngôi tháp Hòa Phong cao 17 m, thờ 4 vị thiên vương cai quan 4 phương trời đất.

Làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích đã được Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia. Ảnh: Trần Việt Anh

Làng cổ Phước Tích nép mình bên dòng sông Ô Lâu, cách trung tâm thành phố Huế 45 km. Làng cổ Phước Tích nổi tiếng bởi sự lưu giữ vẻ đẹp vẹn nguyên của làng quê miền Trung. Ngôi làng được quy hoạch theo không gian kiến trúc, chia làm ba xóm gắn liền nhau. Đến làng cổ này du khách sẽ cảm nhận được vẻ thơ mông của làng quê miền Trung, vẻ thanh bình qua những ngôi nhà, khoảng sân hay chiếc cổng rào. Làng cô Phước Tích là nơi ghé thăm thường xuyên của du khách bởi những giá trị của nó vẫn vẹn nguyên với thời gian.

Làng cổ Phong Nam

Thuộc xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, làng cổ Phong Nam nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ như nhà thờ, đình, miếu, chùa... và giữ được nét đặc trưng của làng quê Việt truyền thống. Làng cổ Phong Nam còn được biết đến với nhiều lễ hội tôn vinh nghề nông, lễ hội dành cho trẻ chăn trâu hay những giai thoại về tài năng của Ông Ích Khiêm. Đến đây du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình và không khí trong lành của làng quê Việt với cánh đồng lúa bát ngát bao quanh, con đường làng trải dài với những hàng tre rợp bóng.

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Nơi đây từng là một thương cảng sầm uất, nơi giao lưu mua bán của những thuyền buôn Trung Quốc, Nhật Bản và phương Tây vào thế kỷ 17-18. Năm 1999 Phố cổ Hội An được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi lối kiến trúc đậm nét truyền thống và những giá trị văn hóa phi vật thể. Ngày nay, Phố cổ Hội An vẫn giữ được hồn xưa tích cũ với những ngôi nhà cổ nhuộm màu rêu phong phủ kín. Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng một quần thể di tích gồm nhiều nhà ở, đình chùa, miếu, chợ... và những cửa hàng bán lồng đèn vô cùng đẹp mắt.

Cầu Tràng Tiền

Cầu Tràng Tiền bao lâu này là biểu tượng không thể thanh thế của cố đô Huế. Ảnh: Tran Liet Hung

Cầu Tràng Tiền bắc qua sông Hương, là một trong những điểm đến hấp dẫn của thành phố Huế xinh đẹp. Cầu Tràng Tiền được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic gồm mười hai nhịp với màu trắng bàng bạc làm cho cây cầu thêm đẹp huyền ảo. Nơi đây là điểm đến lý tưởng của du khách và những đôi trai gái yêu nhau vào dịp cuối tuần để lắng nghe dòng sông Hương ru khúc hát bằng những dòng chảy êm đềm và ngắm cầu Tràng Tiền xinh đẹp dù đã qua bao mùa biến cố.

Nhà thờ Mằng Lăng

Nhà thờ Mằng Lăng tọa lạc bên bờ sông Kỳ Lộ, thuộc huyện Tuy An tỉnh Phú Yên. Với tuổi đời gần 120 năm, đây là một trong những nhà thờ lâu đời nhất Việt Nam. Nhà thờ Mằng Lăng được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, màu xanh xám kết hợp cùng nhiều hoa văn giản dị. Nhà thờ tuy nhỏ nhưng khuôn viên rộng và luôn rợp bóng mát cây xanh. Nơi đây còn là nơi lưu trữ cuốn sách đầu tiên in bằng tiếng Việt, là một điểm đến thú vị cho du khách yêu thích lối kiến trúc xưa cũ.

Nhà cổ Bình Thủy

Nhà cổ Bình Thủy được nhiều người ghé thăm khi tới Cần Thơ. Ảnh: Ái Nam

Nhà cổ Bình Thủy tọa lạc trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Nhà cổ này được xây từ 1870 với 5 gian 2 chái, mang đậm lối kiến trúc Pháp với nhiều họa tiết đẹp mắt. Điểm nổi bật của ngôi nhà là những hàng cột được làm bằng gỗ lim đen bóng, hệ thống xà kèo được chạm trổ tinh vi, gạch lát nền có hoa văn đẹp mắt. Nhà cổ Bình Thủy là một trong những ngôi nhà cổ lớn và đẹp nhất Cần Thơ, thể hiện lối sống truyền thống của người dân Nam bộ ngày xưa.

Nhà trăm cột Long An

Nhà trăm cột toạ lạc tại ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, được xây dựng vào năm 1901-1903 theo lối kiến trúc thời Nguyễn và mang đậm phong cách Huế. Ngôi nhà có tổng cộng 120 cột gồm 3 gian, 2 chái và được điêu khắc tinh xảo được làm hoàn hoàn bằng gỗ và lợp ngói. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà cổ đã bạc màu thời gian nhưng lối kiến trúc và giá trị thì chưa bao giờ là xưa cũ.

Vĩnh Hy tổng hợp