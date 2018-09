10 điểm đón năm mới 'đỉnh' nhất thế giới

Hãy một lần đón giao thừa ở quảng trường Thời đại New York, cầu cảng Sydney hay bến cảng Victoria... chắc chắn bạn sẽ có một năm mới rực rỡ.

Năm mới đang đến gần, người dân khắp nơi đang háo hức chào đón giờ phút chuyển giao tưng bừng từ khắp mọi nơi. Hãy đến Quảng trường Thời đại ở Mỹ, Dubai, Tokyo... hay gần hơn là Hong Kong và Thái Lan. Gợi ý trên Skyscanner.

1. New York, Mỹ

Khó có thể tìm được bầu không khí ở đâu sôi động, hào hứng, phấn khởi và độc đáo hơn bữa tiệc đêm giao thừa tại Quảng trường Thời Đại - New York (Mỹ). Là một trong những địa điểm ăn mừng năm mới lớn nhất thế giới, du khách sẽ trải nghiệm những màn biểu diễn ca nhạc tầm cỡ quốc tế, những ánh đèn neon rực sáng và đặc biệt là quả cầu pha lê dần dần được hạ xuống khi khoảnh khắc đầu tiên của năm mới đến.

2. Hong Kong

Hong Kong đêm giao thừa kỳ ảo với những màn pháo hoa đầy màu sắc mà mỗi năm lại thêm ấn tượng hơn. Điểm tập trung sự chú ý nhất ở Hong Kong dịp này luôn là cảng Victoria. Đây chính là lý do tại sao người dân địa phương thường ăn mừng trên các tòa nhà chọc trời xung quanh, trên các tàu thuyền trôi trong vịnh, tại khu Tsim Tsa Shui... để chiêm ngưỡng những bữa tiệc ánh sáng đặc sắc nhất.

3. Dubai, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất

Mỗi năm, Dubai lại chào đón một lượng lớn du khách đến mừng năm mới. Được tạp chí Forbes bình chọn là địa điểm đón giao thừa thời thượng nhất thế giới, Dubai hứa hẹn sẽ tổ chức hàng nghìn bữa tiệc hoành tráng và các sự kiện đặc biệt vào cuối năm 2015 nổi bật nhất sẽ là những màn pháo hoa bắt mắt tại tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa.

4. Tokyo, Nhật Bản

Đường phố và các nhà hàng tại Tokyo trong đêm giao thừa luôn kẹt cứng người, với ước mong hạnh phúc và sức khỏe trong năm mới. Chưa hết, các đền miếu sẽ đếm ngược đến năm mới bằng cách đánh chuông, càng tăng thêm sự háo hức và linh thiêng cho dịp lễ hội này. Du khách cũng rất háo hức chờ đợi tới mùng 2/1 - ngày Nhật hoàng cho mở cửa cung điện chào đón khách tham quan.

5. Rio de Janeiro, Brazil

Reveillon được xem như một trong những lễ hội chào đón năm mới tưng bừng nhất trên thế giới. Vào nửa đêm, hàng triệu du khách và người dân trong trang phục màu trắng (màu may mắn theo quan niệm của dân địa phương) sẽ xếp hàng dọc theo bờ biển và ném hoa xuống biển cho nữ thần Yemanja. Sau truyền thống thú vị này, các quán bar, nhà hàng và đường phố Rio sẽ rộn ràng tiếng nhạc, những điệu nhảy và các bữa tiệc thâu đêm.

6. Sydney, Australia

Tất cả mọi người, kể cả người dân và du khách tại Sydney đều hướng về bến cảng để chào đón năm mới với những màn pháo hoa đẹp mắt. Cầu cảng Sydney cùng các tòa nhà xung quanh đều đồng loạt tỏa sáng khi đồng hồ điểm lúc nửa đêm cùng màn trình diễn pháo hoa ấn tượng.

7. Las Vegas, Mỹ

Trên 250.000 người sẽ đổ về Las Vegas để chào đón lễ hội lớn nhất trong năm. Đây cũng là lúc đoạn đường Las Vegas Strip nổi tiếng cấm mọi phương tiện giao thông, tạo nên bữa tiệc đường phố hoành tráng với những màn biểu diễn lazer, pháo hoa và các ban nhạc náo nhiệt. Thêm vào đó, thành phố còn mở rất nhiều buổi tiệc, trình diễn, hòa nhạc khắp nơi, tạo mọi cơ hội cho tất cả mọi người cùng chung vui dịp năm mới. Đến nửa đêm, không khí càng thêm náo nhiệt và hấp dẫn hơn với những màn pháo hoa được phóng từ sân thượng các tòa nhà dọc theo Vegas Strip.

8. New Orleans, Mỹ

New Orleans nổi tiếng với những bữa tiệc tuyệt vời và chất nhất thế giới, đây cũng là nơi biểu diễn pháo hoa đẹp nhất tại Mỹ. Vô số màu sắc biến ảo lung linh trên mặt sông Mississippi trong suốt 15 phút làm khán giả mê mẩn. Ngoài ra, New Orleans cũng tổ chức các hoạt động lễ hội khác, bao gồm thả quả cầu hoa huệ tây (tương tụ như cầu pha lê ở New York), hay hòa nhạc trong các quán bar tại quảng trường Pháp.

9. London, Anh

Hàng triệu du khách và dân địa phương đều đang háo hức mong chờ đêm giao thừa dọc bờ sông Thames ở London, tụ tập xung quanh quảng trường Trafalgar trước lúc nửa đêm... Khi đồng hồ điểm sang giây đầu tiên của năm mới, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía vòng quay London Eye để chờ đợi màn pháo hoa duyên dáng nhảy múa theo những ca khúc nhạc rock vang vọng khắp nơi trong thành phố.

10. Bangkok, Thái Lan

Bangkok chắc chắn là một trong những điểm tuyệt vời để mừng năm mới. Vào ngày 31/12, tất cả các quán bar, quán rượu tại Bangkok luôn đông nghịt người. Nơi tổ chức lễ hội tưng bừng nhất tại Bangkok chính là Quảng trường Central World, nơi vô số người tụ họp và cùng nhau thưởng thức chương trình ca nhạc, trình diễn ánh sáng. Ngoài ra, khách du lịch và gia đình cũng có thể tiễn biệt năm cũ tại Asiatique, khu chợ đêm ven sông và là một trong những địa điểm lý tưởng để cùng nhau đếm ngược cho đến giao thừa ở Bangkok.

Xuân Lộc