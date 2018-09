10 địa danh trong những bộ phim lãng mạn

Đây là nơi mà hai diễn viên chính Burt Lancaster và Deborah Kerr đã chia sẻ một nụ hôn say đắm trong phim "From Here to Eternity". Mặc dù đã trải qua hơn 60 năm nhưng những bãi cát trắng và làn nước trong xanh trong vịnh Halona vẫn nguyên vẹn cho đến ngày nay.