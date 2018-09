10 dấu hiệu chứng tỏ bạn là một du khách khủng khiếp

Phán xét người khác thì rất dễ, tuy nhiên, bản thân chúng ta có thể đang mắc một số sai lầm trên đường du lịch khiến người khác phải ngao ngán.

Nếu bạn có một trong vài tình huống sau đây, bạn cần phải thật thận trọng nếu không muốn có ngày lại gặp rắc rối với người bản địa.

Những người xếp hàng sau bạn đều thở dài

Bạn sẽ trở thành cái gai trong mắt những người cùng xếp hàng khi tốn khá nhiều thời gian để làm thủ tục với nhân viên an ninh. Họ sẽ liên tục xem đồng hồ và gửi bạn những cái nhìn thiếu thân thiện. Do vậy, trong lúc chờ đợi đến lượt mình, hãy chuẩn bị hết tất cả mọi thứ được yêu cầu. Và nhớ rằng khi qua máy quét, bạn không cần dùng đến hộ chiếu/chứng minh thư, do vậy có thể yên tâm cất chúng thay vì lục tung hành lý của mình lên.

Bạn nhận được căn phòng tồi nhất khách sạn

Theo một số quản lý khách sạn, họ sẵn sàng lấy lại phòng của những người đã đặt trước phòng hạng sang chỉ vì thái độ của họ quá tồi tệ, ví dụ như la hét hay cư xử thô bạo với chồng/vợ mình.

Lẽ dĩ nhiên, họ vẫn đối xử niềm nở với bạn, tuy nhiên họ có một vũ khí lợi hại là chìa khóa phòng. Nếu thái độ của bạn tốt, mọi thiết bị trong phòng đều hoạt động tốt với loại chìa khóa thứ nhất. Ngược lại, bạn sẽ nhận được chìa khóa thứ hai và phải chịu cảnh đôi khi không mở được cửa, hoặc bạn vĩnh viễn bị khóa ngoài chẳng hạn. Chưa hết, họ còn biết rõ những phòng nào thường bị nắng chiếu chói gắt, phòng nào có thiết bị hư hỏng, tuy nhiên, điều quan trọng khi cân nhắc phòng chính là cách cư xử của du khách để tiếp đãi cho phù hợp.

Du khách muốn tránh xa bạn trên chuyến bay

Nếu đột nhiên được trống trải hai bên trên máy bay, đừng vội mừng. Có thể những người ngồi kế bạn đã phải nài nỉ tiếp viên để họ được chuyển chỗ. Có thể là bạn quá to lớn so với ghế ngồi, mang theo trẻ em la khóc, hoặc là do bạn đã xúc phạm người khác, nếu những người đi cùng tìm cách né bạn ra, đây không phải là dấu hiệu tốt chút nào. Tất nhiên bạn được thoải mái hơn, nhưng dù sao cũng chỉ là sự thất bại trong chiến thắng mà thôi.

Bạn quá keo kiệt

Trả giá hay chọn nơi ở bình dân cho phù hợp túi tiền không có gì là sai khi đi du lịch. Tuy nhiên, keo kiệt và tiết kiệm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bạn tiết kiệm nghĩa là chấp nhận ở trong nhà khách, đi phương tiện công cộng, ăn hàng bình dân thay cho khách sạn 5 sao, âu cũng là một cách du lịch thú vị. Trong khi đó, keo kiệt có nghĩa là bạn không chi tiền tip (Ở những nơi tip là một văn hóa) hoặc trả giá gắt gao và bất hợp lý từ người bán hàng cho đến anh tài xế taxi.

Bạn cần một chiếc xe đẩy hành lý

Chúng ta sẽ không bàn đến một kỳ nghỉ lễ dành cho cả gia đình hay bạn phải chuyển đi đâu đó trong thời gian. Nhưng nếu bạn cần đến cả một xe đẩy hành lý chỉ cho chuyến dạo chơi cuối tuần thì bạn rất nên xem xét lại số hàng mình mang theo đấy.

Bạn có gậy tự sướng

Gậy tự sướng là công cụ chụp ảnh ưa thích của rất nhiều người, nhưng cũng bị cấm ở khá nhiều địa điểm, từ công viên Disney cho đến các bảo tàng trên khắp thế giới. Nguyên nhân là chúng làm cản đường người khác và gây xao lãng tại các điểm tham quan. Nếu bạn quá tập trung vào điện thoại và khuôn mặt của mình, bạn đang bỏ lỡ những gì đẹp đẽ mà bạn muốn nhắm đến trên đường đi du lịch.

Người bản xứ không ưa bạn

Bạn cảm thấy rất nhiều ánh nhìn khó chịu, những lời thì thầm to nhỏ đang nhắm đến mình. Hãy tự hỏi bạn có đang tôn trọng văn hóa địa phương hay không. Có thể bạn đang ăn mặc hở hang quá mức cho phép, hoặc là bạn đang mắc một số lỗi cư xử theo văn hóa như ăn bằng tay trái ở Ấn Độ. Hãy nghiên cứu kỹ phong tục tại điểm đến trước khi khởi hành, để bạn không trở thành cái gai trong mắt người khác.

Bạn trả quá nhiều tiền

Bạn không nhất thiết phải trả mức vé mắc nhất cho các chuyến bay của mình. Trừ phi đây là chuyện gấp, còn lại, chẳng có lý do gì bạn phải trả số tiền cao nhất để thuê phòng, thuê xe hay đi lại. Hãy lên kế hoạch và kiểm tra kỹ lưỡng.

Bạn mắng người khác

Chuyến bay bị hủy, hay khách sạn đã đầy phòng, bạn có thể rất muốn mắng mỏ bất kỳ ai xui xẻo đứng trước mặt mình, dù là anh bảo vệ hay cô tiếp tân. Nhưng hãy nhớ, họ không phải là người có lỗi (anh bảo vệ không có tài điều khiển thời tiết).

Bạn cũng không nên cao giọng la hét với những người được trả lương để phục vụ mình, thay vào đó, hãy cư xử văn minh ngay cả khi có vấn đề gì đó. Rất có thể bạn sẽ được gợi ý một giải pháp tuyệt vời nếu bạn dễ chịu với họ nữa.

Nhận xét của bạn bị đánh giá thấp

Có rất nhiều người thích tìm đọc nhận xét trên TripAdvisor hoặc Yelp về cách khách sạn hay nhà hàng trả lời những nhận xét không hay về mình. Các cuộc tranh luận này vô cùng thú vị, nếu bạn không thực sự là người trong cuộc. Nhưng chúng cũng rất có ích cho những người xem. Nếu bạn thường để lại những lời bình luận dài dằng dặc về cách phục vụ tồi tệ của một nhà hàng hoặc khách sạn, rất có thể vấn đề nằm ở bản thân bạn (Đặc biệt nếu chủ nhà hàng/khách sạn chỉ ra những việc mà bạn làm để khiến tình hình thêm căng thẳng).

Xuân Lộc (theo Smarter Travel)