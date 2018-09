10 cơ hội lý thú khi bạn ngồi gần cửa sổ máy bay

Ngồi gần cửa sổ trên các chuyến bay đi khắp nơi trên thế giới, bạn sẽ không chỉ có được những tấm ảnh đẹp, được ngắm hoàng hôn hay bình minh... mà còn nhiều điều tuyệt vời khác.

Có rất nhiều lý do để bạn yêu cầu một chỗ ngồi gần cửa sổ khi đi máy bay. Đơn giản nhất là có một chổ để dựa khi ngủ và bạn không bao giờ phải đứng dậy để nhường chỗ cho người khác đi ra đi vào. Tuy nhiên, chỉ khi nhìn ra bên ngoài, bạn mới hiểu hết được lý do vì sao rất nhiều hành khách luôn muốn ngồi gần cửa sổ. Thế giới là một nơi vô cùng tuyệt vời và càng tuyệt vời hơn khi bạn nhìn nó từ trên cao, vẻ đẹp của nhật thực, bình minh hay hoàng hôn... đều khác hoàn toàn so với những gì bạn có thể nhìn thấy từ mặt đất.

1. Nhìn thấy đường chân trời của Chicago được phản chiếu trong hồ Michigan

2. Được ngắm vẻ đẹp của một cơn mưa như trong hình

3. Ngắm nhìn nhật thực từ trên bầu trời

4. Ngắm nhìn những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa ở châu Phi

5. Nếu may mắn, bạn có thể ngắm cảnh bình minh

6. Hay hoàng hôn tuyệt đẹp

7. Bạn cũng có thể được quan sát toàn cảnh một đám cháy rừng

8. Được nhìn ngắm toàn cảnh một ngọn thác, điều mà bạn không bao giờ thấy được nếu đi dưới đất

9. Bạn sẽ hiểu vì sao người ta nói Na Uy là một quốc gia tuyệt đẹp

10. Cuối cùng, bạn sẽ cảm giác như mình đang lái xe đi trên một con đường trải đầy mây

Hupa

Theo Huffington Post