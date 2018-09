10 bí mật mà khách sạn 5 sao muốn giấu du khách

Có người chết trong khách sạn, khách ngoại tình hay khách sạn bí mật tìm hiểu thông tin của khách đều là những điều không được tiết lộ.

Thân thế của các vị khách

Thân thế của khách hàng đặc biệt quan trọng đối với mỗi khách sạn. Họ có trách nhiệm bảo toàn thông tin này, nhất là đối với những vị khách VIP, thành viên hoàng gia hay các vị khách thượng lưu. Phía khách sạn sẽ đặt hành khách đó dưới dạng quan tâm đặc biệt và tất nhiên là những vị khách còn lại sẽ không thể biết người ở phòng kế bên có thể là VIP hay không. Sự quan tâm đặc biệt này của khách sạn cũng rất kín đáo và chuyên nghiệp, tránh lộ thông tin khách hàng.

Nhân viên khách sạn ký cam kết bảo mật

Khách sạn 5 sao thường xuyên làm việc với các VIP, người nổi tiếng nên việc đảm bảo bí mật không chỉ tránh phiền phức cho họ mà còn nhằm mục đích bảo đảm an toàn, an ninh cho VIP lẫn những vị khách còn lại. Và nhân viên khách sạn phải ký thỏa thuận không tiết lộ khi bắt đầu vào làm ở các khách sạn hạng sang. Họ có nhiệm vụ duy trì bí mật tối đa. Người nổi tiếng không bao giờ đặt phòng bằng tên thật mà thường dùng bí danh nên thông tin về tên thật sẽ không hiện trên màn hình máy tính khi check in.

Bảo mật ngay cả khi khách ngoại tình

Ở phần lớn các quốc gia, ngoại tình là một vấn đề xã hội chứ không phải vấn đề về kinh doanh hay vi phạm pháp luật. Do đó, các khách sạn thường chỉ cố gắng làm hài lòng khách về dịch vụ chứ không can thiệp về đời tư. Bạn sẽ thấy có người tới cùng bạn trai, bạn gái nhưng sau đó quay lại với vợ con gia đình. Nhân viên khách sạn phải đảm bảo thân thế và hành vi của họ không bị nhắc tới để giữ bí mật.

Người chết trong khách sạn

Stephen J Serva Dei, một chuyên gia ngành khách sạn tiết lộ một bí mật kinh dị là thường xuyên có người chết trong khách sạn, với rất nhiều nguyên nhân như người già qua đời trong đêm, uống thuốc quá liều hay thậm chí là tự sát. Tuy nhiên, không một khách sạn nào tiết lộ thông tin này, nhất là về số phòng xảy ra vụ việc.

Khách sạn tìm hiểu về khách hàng trước khi họ đến

Theo chuyên gia Cameron Nezam từng làm việc ở tập đoàn khách sạn Rosewood, nhiều khách sạn hạng sang cố gắng tìm kiếm qua Google về mọi vị khách sẽ nghỉ tại khách sạn của mình với lý do muốn biết người đó là ai, thân thế như thế nào. Điều này sẽ quyết định sự hoàn hảo trong phục vụ khách sạn. Ví dụ giám đốc một công ty nhỏ sẽ được ở trong một căn phòng tốt hơn của nhân viên cấp trung tại tập đoàn lớn.

Khách sạn ghi lại dữ liệu về thái độ của khách

Cũng theo chuyên gia Nezam, nếu vị khách bỗng nhiên cáu giận hay từng phàn nàn về việc không thích sự ồn ào vì phòng gần thang máy thì điều này sẽ được ghi vào hồ sơ của bạn. Điều này khiến khách sạn có thể phục vụ bạn tốt hơn trong những lần sau. Còn nếu bạn là người khó tính, hay kêu ca thì có thể một nhân viên nhã nhặn, giàu kinh nghiệm sẽ được cử ra đón tiếp khi bạn check in hoặc check out.

Họ sẽ không thể vào phòng nếu bạn treo biển 'Không làm phiền'

Đây là một vấn đề pháp luật chứ không phải vấn đề về kỹ thuật. Bởi việc cố gắng vào phòng khách khi đã treo tấm biển này có thể khiến khách sạn gặp rắc rối về pháp lý.

Khách sẽ được phục vụ nếu tip cho nhân viên

Tiền tip không phải là khoản bắt buộc nhưng rõ ràng là nếu bạn bo tiền cho nhân viên thì sẽ được phục vụ tốt hơn. Ngay cả với những người bạn chưa tip thì hành động trước đó của bạn cũng khiến các nhân viên khác cố gắng tận tình để được bạn tip tiếp.

Có gián trong khách sạn 5 sao

Một nhân viên khách sạn lâu năm từng tiết lộ rằng, ngay cả căn bếp của khách sạn 5 sao cao cấp nhất cũng có vài con gián. Tuy nhiên, trong phòng của khách thì điều này không được phép xảy ra.

Không phải dịch vụ nào cũng được quảng cáo

Một số tiện ích hay phúc lợi chỉ dành cho một vài vị khách trong các trường hợp đặc biệt nên khách sạn sẽ không quảng cáo rộng rãi những điều này bởi chúng không được áp dụng rộng rãi. Ví dụ như một chai champagne miễn phí, trang trí phòng đặc biệt, bữa sáng miễn phí hay cả nâng cấp hạng phòng.

Theo BI