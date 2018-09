10 'bảo bối' của phượt thủ 8x

Du lịch bụi, với phượt thủ nổi tiếng Quỷ Cốc Tử, là một câu chuyện đam mê, cảm xúc nhưng cần có sự chuẩn bị kỹ càng.

Mark Twain từng nói: "Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì không làm hơn là những gì đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Thám hiểm, mơ mộng và khám phá". Quỷ Cốc Tử (Ngô Trần Hải An, sinh năm 1981) là người mang lý tưởng của Mark Twain với đam mê phượt thám hiểm mọi nẻo đường Tổ quốc. Từng in dấu chân trên nhiều đỉnh núi, miền đất xa xôi của Tổ quốc, anh tích lũy cho mình những kinh nghiệm cần thiết để có chuyến phượt an toàn.

Người yêu thám hiểm thường là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên hoặc dân văn phòng với quỹ thời gian hạn hẹp, nên việc tìm hiểu kỹ lưỡng về điểm đến là điều cần thiết giúp bạn không phải "mua" đường lãng phí hoặc gặp khó khăn vì thời tiết xấu. Hơn nữa, thám hiểm gắn liền với việc tự thân khám phá những vùng đất mới lạ, đầy quyến rũ. Bên cạnh bạn đồng hành thân thiết thì việc sưu tập đầy đủ những vật dụng để chuyến đi của bạn trọn vẹn là một việc quan trọng. Với Quỷ Cốc Tử, mỗi chuyến đi của anh đều không thể thiếu 10 thứ được anh gọi là bảo bối.

Đi phượt mọi cung đường đều cần sự chuẩn bị đồ nghề cẩn thận.

Áo: Trang phục phải phù hợp với thời tiết nơi bạn sẽ đến. Chỉ cần bạn mang áo thun ba lỗ, quần lửng giữa trời đông giá rét là chuyến đi của bạn xem như thất bại. Với áo khoác gió, bạn nên chọn những chiếc áo chất lượng cao của các nhãn hiệu uy tín như The North Face, Colombia, Zener…có khả năng chống mưa lớn, giữ ấm, có nhiều túi nhỏ thuận tiện để bạn giữ gìn điện thoại. Kèm theo áo là mũ len dày, găng tay nỉ chống thấm cùng khăn quấn cổ để bảo vệ sức khỏe.

Quần: Bạn phải di chuyển nhiều, leo trèo vất vả nên quần phải đảm bảo thoải mái, chống thấm cao, thoát mồ hôi, nhưng phải giữ ấm khi bạn trần mình trong đêm sương. Bên cạnh đó là phải đảm bảo bền tốt bởi bạn thường xuyên lê lết, trườn bò. Các nhãn hiệu uy tín Colombia, Zener, Tribond… là những chọn lựa yêu thích của phượt thủ này.

Giày: Bạn phải di chuyển liên tục qua nhiều địa hình khác nhau, từ đường bộ đến leo núi, từ đồi cát đến lội suối. Chân lại là nơi có nhiều dây thần kinh, nhạy cảm vì vậy, bạn nên chọn giầy có cổ cao quá mắt cá chân, đế có độ bám cao, chống thấm nước.

Giày phải ôm khít vào chân, không có khe hở để tránh lật cổ chân, có lớp đệm thoát khí vừa đảm bảo đi chắc nhưng thoáng, giảm mùi hôi. Những thương hiệu được tin tưởng của Quỷ Cốc Tử là Merrell, MC Kinley, Columbia, Millet…

Balo: Bạn nên chọn balo chống thấm, có đệm lưng, dây đeo êm và ôm sát vào thân, phía dưới có đai bảo vệ thắt lưng chống mỏi. Là một phần không thể thiếu cho những chuyến đi, "bảo bối" này sẽ phát huy hiệu quả hơn khi có thiết kế nhiều ngăn, có nhiều chức năng để thuận tiện dựng đồ đạc, treo móc, gắn các loại phụ tùng khác. Các thương hiệu có nhiều sản phẩm đáp ứng yêu cầu trên có thể kể tới The North Face, Jack Wolfskin, Millet...

Dụng cụ đa năng: Thám hiểm gắn liền với một chút nguy hiểm, hoang dã và để bạn có những điều kiện "sinh tồn" tốt nhất thì bộ phụ kiện đa năng, nhỏ gọn gồm nhiều chức năng khác nhau như dao, kéo, khoan, cưa, đèn, khóa… sẽ giúp bạn nhiều trường hợp.

GPS: Một thiết bị định vị toàn cầu hiện đại là người bạn đồng hành quan trọng khi bạn thám hiểm những vùng đất xa xôi, hoang vắng ít người. Và đối với những tín đồ đi chấm điểm GPS - đi đến những nơi là giao điểm của kinh độ và vĩ độ chẵn thì máy GPS là "bảo bối" nhất định phải có. Hãng Garmin được phượt thủ này yêu thích với độ bền cao, chịu thời tiết xấu, tiết kiệm pin, bắt sóng tốt.

Thiết bị số: Bất cứ chuyến đi nào cũng sẽ cho bạn những dấu ấn mãi khó quên nên hãy khắc ghi những khoảnh khắc đáng nhớ ấy bằng những chiếc máy ảnh Leika, Canon, Nikon, Sony... Với Quỷ Cốc Tử, anh sẵn sàng đầu tư thẻ nhớ chất lượng để chắc chắn lưu giữ an toàn những bức ảnh đẹp. Nếu bạn leo núi thì máy nhỏ gọn là phù hợp để tiết kiệm sức khỏe nhưng một chuyến lặn biển thì bạn cần dùng máy ảnh bạn chống thấm nước. Chuyến đi thường dài ngày nên pin dự trữ cũng là vấn đề phải lưu tâm.

Smartphone và sim di động: Dù bạn cố gắng chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì cũng xảy ra xác suất có thể xảy ra sự cố bất ngờ. Lúc đó, một cuộc điện thoại nhờ sự trợ giúp từ người thân, bạn bè hoặc các cơ quan chức năng sẽ góp phần giải quyết vấn đề.

Với Quỷ Cốc Tử, khi đến các khu vực hải đảo, biên giới xa xôi thì anh vẫn an tâm bởi sóng Viettel vẫn đảm bảo mạnh, ổn định. Bên cạnh liên lạc, anh còn có thể dùng 3G để lên mạng, đăng tải ngay những khoảnh khắc thú vị lên Facebook chia sẻ với bạn bè. Còn nếu muốn thoải mái với laptop thì Quỷ Cốc Tử lại thủ sẵn Dcom 3G.

Dcom 3G và smartphone với sim Viettel là một trong 10 bảo bối thiết yếu của Quỷ Cốc Tử.

Xe máy: Với Quỷ Cốc Tử, phương tiện hữu hiệu nhất để chinh phục mọi cung đường khám phá là xe máy. Bạn cũng nên lựa chọn loại xe phù hợp với từng cung đường. Chẳng hạn, nếu phượt đến khu vực biên giới, bản làng xa xôi thì win, xe côn tay là thích hợp. Những cung đường quyến rũ dọc miền Trung thì một chiếc xe số hoặc tay ga cũng đủ để bạn vi vu. Đừng quên kiểm tra chi tiết máy móc, vỏ lốp, xăng nhớt cho ngựa sắt để hành trình an toàn.

Sổ tay: Sẽ có lúc phương tiện hiện đại trở nên vô dụng và phương pháp kinh điển là ghi chép lại trở nên hiệu quả. Một lúc nào đó, khi lật lại những trang lưu bút của bạn bè khắp nơi trong cuốn sổ tay nhỏ, bạn sẽ hình dung lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau ấy.

Khi chinh phục thành công một điểm đến thú vị, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa "Cuộc đời là những chuyến đi". Nhớ chuẩn bị thật kỹ lưỡng để an toàn in dấu chân trên mọi nẻo đường Tổ quốc.

Quỷ Cốc Tử tên thật là Ngô Trần Hải An. Anh là phóng viên ảnh của một tờ báo mạng nhưng nổi tiếng là một phượt thủ chinh phục nhiều cung đường khó khăn nhất trên mọi miền đất nước. Trước khi gắn bó với nghiệp phóng viên ảnh, Quỷ Cốc Tử đã có gần 13 năm đi phượt để thoả mãn đam mê xê dịch. Công việc hiện tại cũng phần nào giúp anh thoả mãn đam mê phượt của mình.

Thu Ngân