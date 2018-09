Cháo lòng chợ Bến Thành hấp dẫn tín đồ ăn đêm

Khi mà cả thành phố chìm vào giấc ngủ thì quán cháo lòng ở chợ Bến Thành (TP HCM) lại tấp nập thực khách.

Nằm ngay góc cửa Tây chợ Bến Thành (quận 1), quán cháo lòng ở đây là địa chỉ quen thuộc của những người thích ăn khuya. Bắt đầu bán từ 18h đến 3h sáng hôm sau nhưng chỉ thực sự đông khách sau 22h. Đây là thời điểm những người vừa tan ca, các bạn trẻ đi chơi về muộn... đặc biệt, khách của quán còn có nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sĩ ghé ăn sau một đêm diễn.

Cháo lòng ở đây rất chất lượng với một tô to đầy với rất nhiều nguyên liệu bên trong. Ảnh: Huấn Phan.

Tuy chỉ là quán vỉa hè, lại bán món cháo lòng bình dân, quán vẫn thu hút đông thực khách chính nhờ chất lượng của món ăn. Thoạt nhìn qua, tô cháo lòng ở đây không có gì khác biệt, cũng với những thành phần quen thuộc như: lòng non, gan, tim... Nhưng chỉ khi bắt đầu thưởng thức, thực khách mới có thể cảm nhận được sự ngon miệng do món ăn mang lại.

Ăn một thìa cháo lòng, cảm giác rất vừa miệng, lòng non trắng nõn, đặc, ăn vừa giòn và hơi dai, cuống họng có rất nhiều sụn ăn sần sật mà không quá béo và rất ngon miệng. Ngoài ra, trong tô cháo còn có giá sống, vừa ngon miệng vừa giúp thực khách không bị ngấy khi ăn.

Các nguyên liệu ăn kèm được làm rất sạch sẽ, khi ăn giòn sần sật ngon miệng. Ảnh: Huấn Phan.

Do chất lượng món ăn nên mức giá ở đây cũng không hề rẻ với 45.000 đồng cho một bát. Tuy giá khá cao nhưng lại rất tương xứng với món ăn. Ngồi vào bàn gọi một bát cháo, thực khách sẽ được thưởng thức một bát cháo nghi ngút khói, to đầy với rất nhiều lòng non, gan, tim, cật... bên trong.

Các nguyên liệu như: lòng non, gan, cật... của quán được làm sạch sẽ, giòn ngon nên được nhiều thực khách ưa thích. Vì vậy, rất nhiều thực khách khi ăn cháo lòng ở quán thường gọi thêm đĩa lòng để ăn kèm. Ngoài món cháo lòng, ở quán còn nhiều món ăn khác như bánh canh, bún bò, hủ tiếu... cho thực khách tha hồ lựa chọn.

Đĩa lòng ăn thêm có giá 30.000 đồng. Đây là quán cháo lòng được nhiều người đánh giá là đắt nhất Sài Gòn. Ảnh: Huấn Phan.

Nếu muốn tìm một món ăn ấm bụng khi đêm về, bạn có thể ghé thưởng thức thử món cháo lòng ở đây. Quán nằm ngay trên vỉa hè, góc đường Lê Thánh Tôn - Phan Bội Châu (quận 1). Quán bán từ 18h đến 3h sáng ngày hôm sau.

Huấn Phan