Bún tôm nướng sả đãi cả nhà cuối tuần

Bước 4: - Tôm sau khi ướp xiên tôm vào que tre, đặt tôm lên vỉ nướng và nướng trên than hoa đến khi tôm chín hồng. Nếu không có than hoa, bạn có thể nướng tôm ở lò nướng nhiệt độ 170 độ C, nướng khoảng 10 - 12 phút đến khi tôm chuyển màu hồng thì lấy ra phết hỗn hợp dầu hành lên bề mặt. Bạn không nên nướng lâu, tôm sẽ bị khô và không còn chất ngọt.